Jacqueline Fernandez : कधीही न पाहिलेला अंदाज; चाहत्यांकडून होतंय सतत कौतुक

बॉलिवूडच्या चमकदार अभिनयक्षेत्रात जरी कलाकारांचे यश दिसते, तरी अनेकदा हे कलाकार समाजसेवेतही पुढे येतात. काही वेळा ते गरजूंना मदत करताना, तर काही वेळा दुर्मिळ आजाराने ग्रस्त लोकांसाठी पुढाकार घेऊन दिसतात. असंच एक प्रेरणादायी उदाहरण सध्या बॉलिवूड अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिसच्या कृत्यामुळे चर्चेत आहे. सध्या जॅकलिन फर्नांडिसने एका दुर्मिळ आजाराने पीडित चिमुकल्या बाळाच्या ऑपरेशनचा संपूर्ण खर्च उचलला असून, तिच्या या कृतीमुळे चाहत्यांमध्ये तिच्या मनाच्या मोठेपणाचे कौतुक जोरदार होत आहे. जॅकलिनच्या या निर्णयामुळे या बाळाच्या कुटुंबियांसाठी एक नवा आधार निर्माण झाला आहे.
जॅकलिनचा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओमध्ये अभिनेत्री बाळाला प्रेमाने जवळ घेताना आणि त्याच्या कुटुंबियांसोबत संवाद साधताना दिसत आहे. या भेटीमध्ये समाजसेविका आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हुसैन मंसूरीदेखील उपस्थित होते. हुसैनने हा व्हिडीओ आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर शेअर केला असून, जॅकलिनच्या या कृत्याचे विशेष कौतुक केले आहे. हुसैन मंसूरीने व्हिडीओसोबत लिहिले: 'बाळाच्या शस्त्रक्रियेचा खर्च उचलल्याबद्दल जॅकलिन फर्नांडिसचे खूप आभार. त्या खरंच मोठ्या मनाच्या आहेत. आता सर्वकाही उत्तम होईल, अशी आशा करतो. बाळाच्या निरोगी आरोग्यासाठी प्रार्थना करा.'
जॅकलिनच्या या कृत्याने तिच्या चाहत्यांमध्ये आदर आणि प्रेमाची भावना वाढवली आहे. सोशल मीडियावर अनेकांनी तिच्या या निर्णयाला ‘खऱ्या अर्थाने देवदूत’ म्हणून गौरवले आहे. अनेकांनी तिला प्रेरणादायी आणि मोठ्या हृदयाची व्यक्ती म्हणून ओळखले आहे. काहींच्या मते, बॉलिवूडमध्ये जिथे कलाकार फक्त ग्लॅमर आणि लाइमलाईटसाठी चर्चेत असतात, तिथे जॅकलिनसारख्या कलाकारांचे समाजसेवेतील योगदान फारच मोलाचे आहे.
जॅकलिन फर्नांडिस फक्त अभिनयासाठीच प्रसिद्ध नाही; ती आपल्या सामाजिक कामासाठीही ओळखली जाते. गरजूंना मदत करणे, दुर्मिळ आजारग्रस्त लोकांना आधार देणे, आणि समाजातील दुर्बल घटकांसाठी पुढाकार घेणे ह्या गोष्टी जॅकलिनच्या व्यक्तिमत्त्वाचा भाग आहेत. बॉलिवूडमधील इतर कलाकारांनाही तिचे हे कृत्य प्रेरणादायी ठरत आहे.
जॅकलिन फर्नांडिसची ही कृती फक्त एका बाळाच्या जीवनावर परिणाम करणारी नाही, तर ती समाजासाठी आदर्श ठरलेली एक प्रेरणा देखील आहे. तिच्या या निर्णयामुळे बॉलिवूडमधील सामाजिक जबाबदारी आणि माणुसकीची छबी अधिक स्पष्ट झाली आहे. बाळाच्या आरोग्यासाठी केलेल्या मदतीमुळे जॅकलिनची छबी चाहत्यांच्या हृदयात कायमची ठसा उमटवत आहे.
FAQ
जॅकलिन फर्नांडिसने कोणासाठी मदत केली?
जॅकलिन फर्नांडिसने दुर्मिळ आजाराने ग्रस्त एका चिमुकल्या बाळाच्या शस्त्रक्रियेचा संपूर्ण खर्च उचलला. तिने बाळाला आणि त्याच्या कुटुंबियांना मदत केली आहे.
हा व्हिडीओ कुठे व्हायरल झाला आहे?
जॅकलिनचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओमध्ये ती बाळाला प्रेमाने जवळ घेताना आणि त्याच्या कुटुंबियांशी संवाद साधताना दिसत आहे. हुसैन मंसूरीने हा व्हिडीओ शेअर केला.
चाहत्यांची प्रतिक्रिया काय आहे?
जॅकलिनच्या या कृत्यामुळे चाहत्यांमध्ये खूप कौतुक आणि आदर निर्माण झाला आहे. सोशल मीडियावर अनेकांनी तिला “खऱ्या अर्थाने देवदूत” म्हणत गौरवले आहे.