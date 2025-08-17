सुरुवातीला लाजला, पण नंतर जयदीपने असा डान्स केला की मलायका बघतच राहिली, पाहा Video

Jaideep Ahlawat Bhangra Video: बॉलिवूडमधील दमदार अभिनेता जयदीप अहलावत आपल्या अप्रतिम अभिनयामुळे प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवतो. मात्र यावेळी तो अभिनयासाठी नव्हे तर भांगड्याच्या डान्समुळे चर्चेत आला आहे.
अलीकडेच मेलबर्न येथे झालेल्या इंडियन फिल्म फेस्टिव्हल (IFFM 2025) मध्ये जयदीपने अशा भन्नाट भांगडा स्टेप्स केल्या की स्टेजवर उपस्थित मलायका अरोरा आणि कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबडाही नुसते बघतच राहिले.
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओमध्ये सुरुवातीला जयदीप अहलावत गाणे सुरु होताच थोडा मागे सरकत असल्याचे दिसत आहे. यावेळी तो डान्स करण्यासाठी लाजत असल्याचे देखील व्हिडीओमध्ये दिसत आहे.
पण जेव्हा मुकेश छाबड़ा त्याला पुढे येण्यासाठी सांगतो आणि त्यानंतर जयदीप इतक्या जोशात भांगडा डान्स करतो की सगळ्यांची नजर त्याच्यावर खिळून राहते. जयदीपच्या एनर्जीसमोर मलायका स्वतःचा डान्स विसरून त्याला चीअर करू लागते. तर प्रेक्षकांमधूनही 'जयदीप, जयदीप' अशा घोषणा सुरू होतात. त्याचा डान्स संपल्यानंतर तर प्रेक्षकांनी 'Once More' अशी मागणी करताना दिसत आहेत.
सध्या सोशल मीडियावर त्याचा हा डान्स व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल होत असून या व्हिडिओवर चाहत्यांचे वेगवेगळे कमेंट्स केल्या आहेत. यामध्ये काही चाहत्यांनी त्याच्या या व्हिडीओवर 'जयदीप कमाल, मलायका हैरान..' तर कुणी म्हटले की 'शानदार मूव्ह्ज'.
विशेष म्हणजे या फेस्टिव्हलमध्ये जयदीप अहलावतला ‘पाताल लोक सीझन 2’ मधील इन्स्पेक्टर हाथीराम चौधरी या भूमिकेसाठी बेस्ट अॅक्टरचा पुरस्कारही मिळाला आहे. जयदीप अहलावतने अनेक हिंदी चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. 'गँग्स ऑफ वासेपूर', 'कमांडो', 'पाताल लोक', 'जाने जान', 'खट्टा मीठा', 'बाजीराव मस्तानी', 'विश्वरुपम 2' आणि 'राय' यांसारख्या चित्रपटांमध्येही त्याने काम केलं आहे.
