'मला विष द्या, साधा सूर्यप्रकाशही पाहिलेला नाही,' अभिनेता दर्शनची मागणी ऐकून न्यायाधीशही हादरले

Actor Darshan Bail Case: तुरुंगात असलेला कन्नड अभिनेता दर्शनने मंगळवारी न्यायालयाकडे चक्क विष देण्याची विनंती केली. यामागील कारण सांगताना त्याने आपण मागील अनेक दिवसांपासून सूर्यप्रकाश पाहिलेला नाही असं सांगितलं. रेणुकास्वामी हत्या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे शहर दिवाणी आणि सत्र न्यायालयात हजर असताना, दर्शनने आपल्या हाताला बुरशी आली असल्याचंही म्हटलं.
तुरुंगात आपल्याला साधं बाहेर पाऊल ठेवू न दिल्याने त्याला अनेक दिवसांपासून सूर्यप्रकाश पाहिलेला नाही. आपल्या कपड्यांना वास येत असून, तुरुंगात गंभीर समस्यांना तोंड द्यावं लागत होते. त्यानंतर त्याने न्यायाधीशांना विष देण्याची विनंती केली. आरोप निश्चित करण्यासाठी न्यायालयाने 19 सप्टेंबरपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली आहे.
गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अभिनेत्याला दिलेला जामीन रद्द केला. त्याला ताब्यात घेण्याचे आदेश देताना, न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटलं होतं की, तो साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतो आणि जर तो जामिनावर राहिला तर खटल्यावर परिणाम होऊ शकतो.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दर्शनला जामीन देताना त्याच्या सेलिब्रिटी दर्जाला एक घटक म्हणून हाताळण्यात "स्पष्ट विकृतपणा" केला आहे, असंही खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवलं. दर्शनला अटक करत 14 ऑगस्टला पुन्हा जेलमध्ये पाठवण्यात आलं. दर्शन, अभिनेत्री पवित्रा गौडा आणि इतरांना 33 वर्षीय रेणुकास्वामी या चाहत्याचे अपहरण आणि छळ केल्याचा आरोप आहे. रेणुकास्वामी हा चाहता होता आणि त्याने पवित्राला अश्लील संदेश पाठवले होते.
FAQ
1) दर्शनला अटक कशी आणि कधी झाली?
दर्शनची पहिली अटक 11 जून 2024 रोजी झाली. ते मयसूरमधील हॉटेलमध्ये "डेव्हिल" चित्रपटाचे शूटिंग करत असताना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आणि बेंगलोरला नेले. हे रेणुका स्वामी हत्याकांड प्रकरणात होते. नंतर, डिसेंबर २०२४ मध्ये कर्नाटक हायकोर्टाने जामीन मंजूर केला. मात्र, १४ ऑगस्ट २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन रद्द केला, ज्यामुळे दर्शन यांची पुनर्अटक झाली. ते त्यांच्या पत्नीच्या फ्लॅटवर असताना अटक झाले आणि परप्पना आग्रहारा सेंट्रल जेलमध्ये ठेवले गेले.
2) रेणुका स्वामी हत्याकांड काय आहे?
रेणुका स्वामी हे ३३ वर्षीय चितरदुर्गा (कर्नाटक) येथील फार्मसी कंपनी कर्मचारी आणि दर्शन यांचे चाहते होते. ८ जून २०२४ रोजी त्यांची हत्या झाली. ९ जूनला बेंगलोरमधील स्टॉर्मवॉटर ड्रेनमध्ये त्यांचा मृतदेह सापडला. पोस्टमॉर्टममध्ये असे आढळले की त्यांना बेल्ट, काठीने मारहाण, भिंतीला धडकावले आणि इलेक्ट्रिक शॉक दिले गेले. त्यांचे कान गळून पडले आणि इतर गंभीर जखमा होत्या. हे सर्व सोशल मीडियावरील अपशिष्ट मेसेजमुळे झाले असल्याचे सांगितले जाते.
3) हत्येचं कारण काय?
रेणुका स्वामी यांनी दर्शन यांच्या मैत्रिण आणि अभिनेत्री पवित्रा गौडा यांच्या इन्स्टाग्रामवर अश्लील आणि अपमानजनक मेसेज पाठवले. त्यात पवित्रा गौडा दर्शन यांच्या पत्नीशी (विजयलक्ष्मी) भांडण घालत असल्याचा आरोप होता. दर्शन यांना हे माहीत झाल्यानंतर त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना (फॅन्स क्लब सदस्य) रेणुका स्वामीला अपहरण करून मारहाण करण्याचे आदेश दिले. पवित्रा गौडा ही मुख्य आरोपी (A1) आणि दर्शन A2 म्हणून ओळखले जातात.