Marathi News
  • मनोरंजन
  • माधुरी दीक्षित ऑकवर्ड का झाली? जॅकी श्रॉफने सर्वांसमोर तिचा हात धरत असं काही केलं की...

माधुरी दीक्षित ऑकवर्ड का झाली? जॅकी श्रॉफने सर्वांसमोर तिचा हात धरत असं काही केलं की...

Viral Video: अलीकडेच 'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो' मध्ये 90 च्या दशकातील दमदार जोडी माधुरी दीक्षित आणि जेकी श्रोफ पुन्हा एकत्र दिसले. या वेळी माधुरीने परिधान केलेल्या ब्लॅक ऑन्ड रेड फ्लोरल गाऊनची सर्वत्र चर्चा झाली. दरम्यान जेकी आणि माधुरीचा एक व्हिडीओ तुफान व्हायरल होतं आहे. यामध्ये जेकीने असं काही केलं की माधुरी काही सेकंदांसाठी अन्कम्फर्टेबल झाली. पाहा पुढे काय घडलं?   

प्रिती वेद | Updated: Jan 21, 2026, 12:01 PM IST
Madhuri Dixit And Jackie Shroff: 'देवदास' चित्रपटात चुन्नीलाल आणि चंद्रमुखीच्या भूमिकेत दिसलेले जॅकी श्रॉफ आणि माधुरी दीक्षित पुन्हा एकदा एकत्र दिसल्यामुळे चाहत्यांमध्ये  भलतीच उत्सुकता निर्माण झाली. नुकतीच या दोघांची भेट 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो'च्या सेटवर झाली. या भेटीचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असून, त्यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. विशेष म्हणजे या व्हिडीओतील एका क्षणामुळे नेटकऱ्यांचे लक्ष अधिक वेधले गेले आहे.

संजय लीला भन्साळी यांच्या 'देवदास' चित्रपटानंतर अनेक वर्षांनी माधुरी आणि जॅकी ऑफस्क्रीन एकत्र आले. दोघांनाही एकत्र पाहून अनेक जुन्या आठवणी उजाळल्या. मात्र, या भेटीत घडलेल्या एका कृतीमुळे सोशल मीडियावर चर्चा रंगली आहे. 

सेटवरील भेट आणि व्हायरल व्हिडीओ
द ग्रेट इंडियन कपिल शोच्या सेटवर माधुरी दीक्षित आली, तेव्हा जॅकी श्रॉफ तिला पाहून खूप आनंदी दिसत होता. तिचे स्वागत करताना त्याने तिचा हात हातात घेतला आणि हातावर किस केला. हा क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला आणि लगेच सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. त्यानंतर दोघांनी पापाराझींसमोर एकत्र फोटोसाठी पोझ दिले.

माधुरीने या वेळी ऑफ शोल्डर ड्रेस घातला होता, तर जॅकी नेहमीप्रमाणे स्टायलिश सूटमध्ये दिसत होता. मात्र, हातावर किस केल्यानंतर माधुरीच्या चेहऱ्यावरचे भाव थोडे बदलले, असे काहींना वाटले. फोटो काढून झाल्यानंतर जेकीकडे न पाहता ती थोड्याच वेळात तिथून बाजूला गेली, आणि याच गोष्टीची सोशल मीडियावर जास्त चर्चा सुरू झाली.

नेटकऱ्यांच्या एकाहुन एक प्रतिक्रिया
हा व्हिडीओ पाहिल्यानंतर नेटकऱ्यांचे दोन गट पडलेले दिसतात. काही लोकांना जॅकी आणि माधुरी पुन्हा एकत्र पाहून खूप आनंद झाला. त्यांचे म्हणणे आहे की, हे दोघे जुने सहकारी असून, ही एक साधी आणि प्रेमळ भेट होती. अनेक चाहत्यांनी या क्षणाला खास आणि भावनिक म्हटले आहे.

तर दुसरीकडे काही नेटकऱ्यांनी माधुरीच्या हावभावांवर प्रश्न उपस्थित केले. काही जणांनी लिहिले की, माधुरीला कदाचित ही कृती आवडली नसावी, कारण तिचे चेहरेवरचे भाव लगेच बदलले. काहींनी तर असेही म्हटले की, ती जॅकीसोबत फोटो काढायला फारशी उत्सुक दिसत नव्हती.

ती माझी क्रश होती...
माधुरी दीक्षित आणि जॅकी श्रॉफ यांनी राम लखन, खलनायक, 100 डेज, प्रेम दिवाने अशा अनेक लोकप्रिय चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केले आहे. या चित्रपटांमधील त्यांची जोडी आजही प्रेक्षकांच्या लक्षात आहे. त्यामुळे त्यांना पुन्हा एकत्र पाहून अनेक चाहत्यांना आनंद झाला.

एका जुन्या मुलाखतीत जॅकी श्रॉफने हेही कबूल केले होते की, 90च्या दशकात त्याला माधुरीवर खूप क्रश होता. त्यामुळे या व्हायरल व्हिडीओकडे पाहताना अनेक जण जुन्या आठवणी आणि त्या काळातील बॉलीवूडचा सुवर्णकाळ आठवत आहेत.

