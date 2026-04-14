English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • I Love You आशाआई, परत ये अन्..., आशा भोसले यांच्या निधनानंतर जनाईची पहिली पोस्ट

'I Love You आशाआई, परत ये अन्...', आशा भोसले यांच्या निधनानंतर जनाईची पहिली पोस्ट

ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांचं 12 एप्रिल रोजी निधन झालं. संपूर्ण देशासाठी हा सर्वात मोठा धक्का होता. त्याचप्रमाणे भोसले कुटुंबासाठी देखील हा मोठा आघात आहे. जनाई भोसले ही आजी आशा भोसले यांच्या अगदी जवळ होती. जनाईने आशा भोसले यांच्या निधनानंतर केलेली ही पहिली पोस्ट. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 14, 2026, 08:30 PM IST
'I Love You आशाआई, परत ये अन्...', आशा भोसले यांच्या निधनानंतर जनाईची पहिली पोस्ट

ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांचं वयाच्या 92 व्या वर्षी निधन झालं आहे. ब्रीच कँडी रुग्णालयात त्यांना 11 एप्रिल रोजी दाखल करण्यात आलं होतं. अन् 12 एप्रिल रोजी त्यांची प्राणज्योत मालवली. संपूर्ण देशाला हा खूप मोठा आघात आहे. त्याचप्रमाणे आशा भोसले यांची नात जनाई भोसले हीच्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. जनाईचे आशा भोसले यांच्या अंत्यसंस्कारावेळी व्हिडीओ व्हायरल झाले. जनाई हे दुःख पचवू शखलं नाही. जनाई भोसलेने यावेळी एक पोस्ट शेअर करत मनातील भावना व्यक्त केली आहे. 

काय आहे जनाईच्या पोस्टमध्ये?

मंगळवारी जनाई भोसलेने इंस्टाग्रामवर आशा भोसले यांच्यासोबतचा व्हिडीओ शेअर केला आहे. ज्यामध्ये 'दिल चीज क्या है' हे गाणं  गाताना दिसत आहे. यासोबतच तिने एक नोट लिहिलं आहे.आज सकाळी उठल्यावर माझ्या लक्षात आलं की, मी माझ्या जिवलग मैत्रिणीला, माझ्या पार्टनर इन क्राइम या व्यक्तीला गमावलं आहे, जिने माझं जग पूर्ण केलं होतं. जिने माझ्या जन्माच्या वेळी मला पहिल्यांदा उचलून घेतलं होतं. आता मी काय करू? सकाळी कोणाला मिठी मारू आणि कोणासोबत चहा पिऊ? रोज घरी आल्यावर माझी वाट कोण बघेल, किंवा कोणासोबत मी मूर्खपणाचे विनोद सांगू?

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zanai Bhosle (@zanaibhosle)

जनाई भोसलेची भावुक पोस्ट 

ह्या काही मोजक्या गोष्टी आहेत ज्यांच्याद्वारे मी तिला  आठवू शकते, पण जे माझ्यासोबत या दुःखात सहभागी आहेत, त्या सर्वांनी कृपया लक्षात ठेवा की ती म्हणजे जणू जीवन आणि हास्यच होती आणि आहे. जर तुम्हाला तिची आठवण काढायचीच असेल, तर अशा प्रकारे काढा! ती स्वर्गातून आपल्या सर्वांवर, विशेषतः तिच्या कुटुंबावर लक्ष ठेवून आहे, आणि माझा विश्वास आहे की, जसे तिने मला वचन दिले होते आणि नेहमी म्हटले होते, ती लवकरच माझ्याकडे परत येईल.

जनाईची ती हळूवार हाक... 

जनाई आणि आशा भोसले यांचं नातं कायमचं खास राहिलं आहे. अनेकदा ते सोशल मीडियातून समोर आलं आहे. जनाई आशा भोसले यांना 'आशाआई ' या नावाने हाक मारायची. या नावावरुनच कळतं की, आशा भोसले आणि जनाई यांचं नातं किती प्रेमळ आहे, याचा अंदाज येतो.

आशा भोसले यांचे निधन

आपल्या गायनाने हिंदी संगीतविश्वाला नवी ओळख देणाऱ्या आणि प्रत्येक पिढीच्या लाडक्या असलेल्या गायिका आशा भोसले यांचे 12 एप्रिल रोजी अनेक अवयव निकामी झाल्यामुळे निधन झाले. मृत्यूच्या एक दिवस आधी, हृदय आणि श्वसनाच्या त्रासामुळे त्यांना ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. वयाच्या 92 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या अचानक झालेल्या निधनाने चित्रपट आणि संगीत क्षेत्रावर शोककळा पसरली आहे. सोमवारी मुंबईतील शिवाजी पार्क स्मशानभूमीत आशा भोसले यांच्यावर शासकीय सन्मानाने अंत्यसंस्कार करण्यात आले. रणवीर सिंग, विकी कौशल, आमिर खान आणि इतर अनेक सेलिब्रिटी अंत्यविधीला उपस्थित होते. अनेकांनी सांत्वन केले असता, गायिकेची नात ढसाढसा रडताना दिसली.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
asha bhosleAsha Bhosle Deathzanai bhoslezanai bhosle emotional postashaai

