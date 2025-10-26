One Night Stand बद्दल 'हे' काय बोलून गेली जान्हवी कपूर? काजोल, ट्विंकल आणि करण राहिले ऐकतं....

ट्विंकल खन्ना आणि काजोल सध्या प्राइम व्हिडिओच्या नवीन टॉक शो "टू मच विथ काजोल अँड ट्विंकल" साठी चर्चेत आहेत, ज्यामध्ये यापूर्वी गोविंदा आणि चंकी पांडेपासून ते आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार आणि अजय देवगणपर्यंतचे कलाकार आहेत. शोच्या अलिकडच्या भागात, करण जोहर आणि जान्हवी कपूर दिसले, जिथे बेवफाईबद्दल चर्चा करताना ट्विंकल आणि काजोल यांनी केलेले विधान चर्चेचा विषय बनले. शारीरिक आणि भावनिक फसवणूकीवर चर्चा करताना, ट्विंकल खन्नाने असे काही म्हटले ज्यामुळे सोशल मीडिया युझर्सनी फसवणूक केल्याबद्दल तिच्यावर टीका केली.
"दिस ऑर दॅट" या शोच्या एका भागात, काजोलने स्पष्ट केले की दीर्घकालीन नातेसंबंधांमध्ये सकारात्मकता कशी महत्त्वाची भूमिका बजावते. ती म्हणाली, "जर तुमच्या दोघांमध्ये सुसंगतता नसेल, तर लग्नानंतर प्रेम ही सर्वात आधी कमी होते." करणने तिला पाठिंबा देत म्हटले, "अखेर, प्रेमाव्यतिरिक्त इतर घटक देखील महत्त्वाचे बनतात."
जेव्हा चर्चा भावनिक आणि शारीरिक फसवणुकीकडे वळली, तेव्हा जान्हवी एका बाजूला उभी राहिली, तर काजोल, ट्विंकल आणि करण दुसऱ्या बाजूला उभे राहिले. जान्हवी कपूर म्हणाली की तिला शारीरिक आणि भावनिक दोन्ही फसवणूक चुकीची वाटते, परंतु शारीरिक फसवणूक तिच्यासाठी स्पष्टपणे नातेसंबंध तोडणारी असेल. करण, काजोल आणि ट्विंकल मानत होते की भावनिक फसवणूक शारीरिक फसवणुकीपेक्षा जास्त चुकीची आहे, तर करण म्हणाला, "शारीरिक फसवणूक ही नातेसंबंध तोडणारी गोष्ट नाही," ज्यावर जान्हवीने ठामपणे उत्तर दिले, "नाही, याचा अर्थ नातेसंबंध संपला आहे."
दुसरीकडे, ट्विंकलने वेगळा दृष्टिकोन मांडला, "आपण 50 च्या दशकात आहोत, ती 20 वर्षांची आहे, आणि ती लवकरच त्या क्षेत्रात येईल. आपण जे पाहिले ते तिने अजून पाहिलेले नाही. रात्र संपली आहे, प्रकरण संपले आहे." ट्विंकल खन्ना आणि काजोलची ही क्लिप सोशल मीडियावर येताच, वापरकर्त्यांनी ट्विंकल, काजोल आणि करण जोहरवर निशाणा साधण्यास सुरुवात केली आणि त्यांच्यावर फसवणूक सामान्य करण्याचा आरोप केला. एका वापरकर्त्याने लिहिले, "हे खूप दुःखद आहे की त्यांना इतके फसवले गेले आहे की त्यांनी ते त्यांच्या "आनंदी लग्नाचा" भाग म्हणून स्वीकारले आहे." दुसऱ्याने लिहिले, "जान्हवी खूप शहाणी होत आहे. तिच्या मर्यादा आहेत याचा तिला आनंद आहे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तिला स्वाभिमान आहे." दुसऱ्या युजरने लिहिले, "जान्हवीचा आदर. फसवणूक म्हणजे फसवणूक. ती या ५०+ लोकांपेक्षा जास्त समजूतदार आहे यावर विश्वास बसत नाही."