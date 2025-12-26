Janvhi kapoor:बांग्लादेशमधील हिंदू तरुणाच्या हत्येवर जान्हवी कपूरची संतप्त प्रतिक्रिया; थेट म्हणाली 'तुमच्या...'

Janvhi kapoor: बॉलिवूड अभिनेत्री जान्हवी कपूरने बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांवरील हिंसाचाराचा तीव्र निषेध केला आहे. सोशल मीडिया पोस्टमध्ये तिने दीपू चंद्र दास यांच्या मॉब लिंचिंगचा उल्लेख करत त्याला "नरसंहार" म्हटले आहे. जान्हवी कपूरने लोकांना या विषयावर माहिती गोळा करण्याचे, प्रश्न उपस्थित करण्याचे आणि सांप्रदायिक भेदभावाला विरोध करण्याचे आवाहन केले आहे.
जान्हवी कपूरने शेअर केली पोस्ट
"बांग्लादेशात जे घडत आहे ते अत्यंत अमानवी आहे. ही सरळसरळ कत्तल आहे आणि ही एकमेव अशी घटना नाही, नरसंहार आहे. जर तुम्हाला या अमानुष मॉब लिंचिंगबद्दल माहिती नसेल, तर त्याबद्दल आधी वाचा, व्हिडीओ पाहा, प्रश्न विचारा. आणि हे सगळं पाहूनही तुमच्या मनात राग निर्माण होत नसेल, तर हीच ती ढोंगी वृत्ती आहे जी आपल्याला काही कळण्याआधीच नष्ट करेल. आपण जगाच्या दुसऱ्या टोकावर घडणाऱ्या घटनांवर हळहळ व्यक्त करत राहतो, पण आपल्या आजूबाजूला असलेले आपल्याच भाऊ-बहिणींना जिवंत जाळत असताना आपण गप्प राहतो."
जान्हवी पुढे म्हणाली,"जातीय भेदभाव आणि टोकाचा कट्टरपणा..आपण बळी असो वा गुन्हेगार या प्रत्येक स्वरूपाचा निषेध केला गेला पाहिजे, अन्यथा आपण आपली माणुसकीच विसरू. आपण एखाद्या अदृश्य रेषेच्या दोन बाजूंवर आहोत, असा भ्रम बाळगणारे प्यादे आहोत. हे ओळखा. स्वतःला ज्ञानाने सजग करा, जेणेकरून या सामुदायिक संघर्षात सतत गमावल्या जाणाऱ्या आणि दहशतीखाली जगणाऱ्या निरपराध जीवांसाठी तुम्ही ठामपणे उभे राहू शकाल." असं जान्हवीने म्हटलंय.
नेटकरी काय म्हणाले?
जान्हवी कपूरची पोस्ट सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. अनेक जणांनी या संवेदनशील मुद्द्यावर स्पष्टपणे भूमिका मांडल्याबद्दल तिचं कौतुक केलं आहे. ही पहिलीच वेळ नाही की एखाद्या सेलिब्रेटीने या घटनेवर आवाज उठवलाय. यादी अभिनेत्री दिया मिर्झा, रविना टंडन, कॉमेडियन मुनवर फारुकी आणि टीव्ही अभिनेत्री फलक नाझ यांनीही या घटनेचा तीव्र शब्दात निषेध केला आहे.
काय होतं नेमकं प्रकरण
अलिकडेच, बांगलादेशमध्ये, 27 वर्षीय हिंदू तरुण दीपू चंद्र दास याला ईशनिंदेच्या आरोपाखाली जमावाने क्रूरपणे मारहाण करून ठार मारले आणि त्याचा मृतदेह भर चौकात जाळून टाकले. या घटनेनंतरच एका लगान मुलाला बळजबरीने दुसऱ्या धर्मचं पुस्तक वाचण्याला लागवले. या घटनांमुळे भारतासह अनेक देशांमध्ये संतापाची लाट उसळली आणि देशाच्या अनेक भागांमध्ये या घटनेचा निषेध करण्यात आला.