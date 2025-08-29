`लालबागच्या राजाच्या गर्दीत ; अस्वस्थ व घाबरलेली दिसली जान्हवी कपूर

बॉलीवूड अभिनेत्री जान्हवी कपूर आणि अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा हे त्यांच्या आगामी परम सुंदरी या चित्रपटाच्या रिलीजपूर्वी लालबागच्या राजाच्या दर्शनाला गेले होते. दोघेही नंगे पाय गणरायाचे आशीर्वाद घेण्यासाठी मंदिरात पोहोचले. या दरम्यानचे अनेक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. मात्र, त्यातील एका क्लिपने विशेष लक्ष वेधून घेतलं आहे. त्या व्हिडीओमध्ये जान्हवी कपूर अगदी अस्वस्थ आणि घाबरलेली दिसत आहे. गर्दीत उभं राहताना तिच्या चेहऱ्यावरील हावभावातून ती अस्वस्थ असल्याचं जाणवतं. तर दुसरीकडे सिद्धार्थ मल्होत्रा शांत दिसत होता. हा व्हिडीओ रेडिटवरही शेअर करण्यात आला असून, अनेकांनी त्यावर आपली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.
एका युजरने लिहिलं – "हे फक्त सेलिब्रिटींचं नाही, तर प्रत्येक स्त्रीचं वास्तव आहे. गर्दीच्या ठिकाणी अनेकदा गैरवर्तन होतं, म्हणून स्त्रियांना भीती आणि अस्वस्थता जाणवते."
तर दुसऱ्या व्यक्तीने म्हटलं – "मी पुरुष असूनही हा व्हिडीओ बघताना अस्वस्थ झालो. ती खरोखरच घाबरलेली दिसते, हे अभिनय नाही."
आणखी एका कमेंटमध्ये म्हटलं – "या मुलीची अवस्था बघवत नाही. मी तिचा फॅन नाही, पण तिच्या चेहऱ्यावरची भीती पाहून वाईट वाटलं."
तर काहींनी आयोजक व पीआर टीमवरही टीका केली. "अशा गर्दीत योग्य सुरक्षा व्यवस्था न करता त्यांना घेऊन जाणं ही मोठी चूक आहे," असं एका युजरने म्हटलं.
जान्हवीचा हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर महिलांच्या सुरक्षेबाबत मोठी चर्चा सुरु झाली आहे. विशेषतः गर्दीच्या धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये महिलांना भेडसावणाऱ्या अडचणी आणि असुरक्षितता यावर अनेकांनी भाष्य केलं. महिला चाहत्यांनी या प्रसंगाशी स्वतःला रिलेट केलं असून, “गर्दीत महिलांसाठी सुरक्षितता किती महत्त्वाची आहे, याचं हे उदाहरण आहे” अशा प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहेत.
FAQ
1. जान्हवी कपूरचा लालबागच्या राजाच्या दर्शनाचा व्हिडीओ का चर्चेत आला?
कारण त्या व्हिडीओमध्ये जान्हवी कपूर स्पष्टपणे अस्वस्थ व घाबरलेली दिसत आहे.
2. या व्हिडीओनंतर चाहत्यांनी काय प्रतिक्रिया दिल्या?
अनेकांनी महिलांच्या सुरक्षेवर प्रश्न उपस्थित केले. काहींनी म्हटलं की गर्दीत गैरवर्तन होण्याची भीती असल्याने स्त्रियांना अस्वस्थ वाटतं.
3. या घटनेतून कोणता मुद्दा अधोरेखित झाला?
या घटनेतून गर्दीच्या ठिकाणी व धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये महिलांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न पुन्हा एकदा पुढे आला आहे.