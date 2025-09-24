English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'सून असावी तर अशी...' म्हणत चाहते करतायत जान्हवी कपूरचं कौतुक, सुशिल कुमार शिंदेंसोबत खास कनेक्शन?

Homebound सिनेमाच्या प्रिमियरला जान्हवी कपूर आपल्या भावी सासरच्या मंडळींसोबत दिसली. यामुळे सोशल मीडियावर होतेय जोरदार चर्चा.  

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 24, 2025, 01:14 AM IST
2026 च्या ऑस्करमध्ये होमबाऊंड या सिनेमाला भारताकडून अधिकृत प्रवेश मिळाला आहे. याच्या आनंदात मुंबईत खास प्रिमियर शो आयोजित करण्यात आला होता. यामध्ये बॉलिवूडचे दिग्ग कलाकार पस्थित होते. पण यावेळी सगळ्यांच्या नजरा खिळल्या त्या जान्हवी कपूरने केलेल्या कृतीवर.

रेड कार्पेटवर जान्हवीने तिच्या साडीमुळे सगळ्यांना आकर्षित केलंच. पण यासोबत तिने केलेली एक कृती सध्या चर्चेत आहे. ती कृती म्हणजे जान्हवी कपूर यावेळी बॉयफ्रेंड शिखर पहारियाच्या कुटुंबासोबत फोटो काढताना दिसली.

जान्हवी यावेळी शिखरच्या पालकांसोबत आणि त्याच्या आजी-आजोबांसोबत म्हणजे ज्येष्ठ राजकारणी आणि माजी गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे यांच्यासोबत दिसली. जान्हवी शिखरच्या कुटुंबासोबत फोटो काढताना दिसली. हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

जान्हवीच्या या व्हिडीओवर चाहते अनेक कमेंट करत आहेत. यामध्ये चाहते म्हणत आहेत की, 'परफेक्ट सून', सून असावी तर अशी.. कारण जान्हवीने यावेळी आपल्या आजीसासूचा हात धरला आहे. ती आधार देत फोटो काढत आहे. आतापासूनच आपल्या सासरच्या कुटुंबांची जान्हवी काळजी घेत आहे. 

सुशील कुमारांचा खास अंदाज

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे त्यांची मुलगी स्मृती पहारिया म्हणजे शिखरची आई, यांच्यासोबत होमबाँड सिनेमाच्या प्रिमियरला दिसली. त्यांच्यासोबत पत्नी उज्वला शिंदे व्हीलचेअरवर बसलेली दिसली. तिला पाहताच जान्हवीने प्रथम तिचे पाय स्पर्श करून आशीर्वाद घेतला आणि नंतर कॅमेऱ्यांसमोर पोझ दिली. शिखरच्या कुटुंबासोबत जान्हवी दिसल्यामुळे पुन्हा एकदा चर्चांना उधाण आलंय. 

जान्हवीच्या संस्कारांची होतेय चर्चा

जान्हवी अनेकदा शिखरसोबत दिसते, पण त्याच्या कुटुंबासोबत पहिल्यांदाच दिसत आहे. म्हणूनच तिचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. शिखरची आजी येताच जान्हवीने पहिल्यांदा त्यांना वाकून नमस्कार केला. तसेच फोटो काढताना तिने आजीचा हात पकडून त्यांना जो आधार दिला. त्याचं खूप कौतुक होतंय. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

