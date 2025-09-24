'सून असावी तर अशी...' म्हणत चाहते करतायत जान्हवी कपूरचं कौतुक, सुशिल कुमार शिंदेंसोबत खास कनेक्शन?

2026 च्या ऑस्करमध्ये होमबाऊंड या सिनेमाला भारताकडून अधिकृत प्रवेश मिळाला आहे. याच्या आनंदात मुंबईत खास प्रिमियर शो आयोजित करण्यात आला होता. यामध्ये बॉलिवूडचे दिग्ग कलाकार पस्थित होते. पण यावेळी सगळ्यांच्या नजरा खिळल्या त्या जान्हवी कपूरने केलेल्या कृतीवर.
रेड कार्पेटवर जान्हवीने तिच्या साडीमुळे सगळ्यांना आकर्षित केलंच. पण यासोबत तिने केलेली एक कृती सध्या चर्चेत आहे. ती कृती म्हणजे जान्हवी कपूर यावेळी बॉयफ्रेंड शिखर पहारियाच्या कुटुंबासोबत फोटो काढताना दिसली.
जान्हवी यावेळी शिखरच्या पालकांसोबत आणि त्याच्या आजी-आजोबांसोबत म्हणजे ज्येष्ठ राजकारणी आणि माजी गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे यांच्यासोबत दिसली. जान्हवी शिखरच्या कुटुंबासोबत फोटो काढताना दिसली. हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
जान्हवीच्या या व्हिडीओवर चाहते अनेक कमेंट करत आहेत. यामध्ये चाहते म्हणत आहेत की, 'परफेक्ट सून', सून असावी तर अशी.. कारण जान्हवीने यावेळी आपल्या आजीसासूचा हात धरला आहे. ती आधार देत फोटो काढत आहे. आतापासूनच आपल्या सासरच्या कुटुंबांची जान्हवी काळजी घेत आहे.
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे त्यांची मुलगी स्मृती पहारिया म्हणजे शिखरची आई, यांच्यासोबत होमबाँड सिनेमाच्या प्रिमियरला दिसली. त्यांच्यासोबत पत्नी उज्वला शिंदे व्हीलचेअरवर बसलेली दिसली. तिला पाहताच जान्हवीने प्रथम तिचे पाय स्पर्श करून आशीर्वाद घेतला आणि नंतर कॅमेऱ्यांसमोर पोझ दिली. शिखरच्या कुटुंबासोबत जान्हवी दिसल्यामुळे पुन्हा एकदा चर्चांना उधाण आलंय.
जान्हवी अनेकदा शिखरसोबत दिसते, पण त्याच्या कुटुंबासोबत पहिल्यांदाच दिसत आहे. म्हणूनच तिचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. शिखरची आजी येताच जान्हवीने पहिल्यांदा त्यांना वाकून नमस्कार केला. तसेच फोटो काढताना तिने आजीचा हात पकडून त्यांना जो आधार दिला. त्याचं खूप कौतुक होतंय.