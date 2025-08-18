दहीहंडीला 'भारत माता की जय'च्या घोषणेमुळे जान्हवी ट्रोल, नेटकऱ्यांना दिलं सडेतोड उत्तर,म्हणाली-'मी...'

Janhvi Kapoor : बॉलिवूड अभिनेत्री जान्हवी कपूर 16 ऑगस्ट रोजी मुंबईत झालेल्या दहीहंडी कार्यक्रमात सहभागी झाली होती. जन्माष्टमीच्या निमित्ताने आयोजित या कार्यक्रमात तिने ‘भारत माता की जय’चा नारा दिला होता.
मात्र, यानंतर तिला सोशल मीडियावर ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला. अनेकांनी दहीहंडीमधील तिच्या या घोषणेवर टीका केली. आता या वादावर स्वतः जान्हवी कपूरने प्रतिक्रिया दिली आहे.
अभिनेत्री जान्हवी कपूरने तिच्या इन्स्टाग्रामवर स्टोरीवर दहीहंडी कार्यक्रमातील एक छोटी व्हिडिओ क्लिप शेअर केली आहे. यात दहीहांडी फोडण्यापूर्वीच प्रेक्षकांमधून ‘भारत माता की जय’च्या घोषणा सुरू होत्या. अशातच ह्या घोषणा ऐकून अभिनेत्रीने देखील दहीहंडी फोडताना हाच नारा दिला.
हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर खूप व्हायरल होत आहे. अभिनेत्री हा व्हिडीओ शेअर करत टीका करणाऱ्यांना उत्तर दिलं आहे. ती म्हणाली की, जर मी त्यांच्या घोषणेनंतर नाही म्हटलं असतं तरी लोकांना प्रॉब्लेम झाला असता आणि बोलले तर व्हिडिओ एडिट करून मीम मटेरियल बनवलं असतं. यानंतर जान्हवी म्हणाली, 'मी फक्त जन्माष्टमीला नाही, तर रोज ‘भारत माता की जय’ म्हणेन.'
या दहीहंडीच्या कार्यक्रमात जान्हवी कपूरने मराठीतून भाषण दिलं. यावेळी तिथे आलेल्या सर्वांना तिने जन्माष्टमीच्या शुभेच्छा दिल्या आणि आपल्या आगामी चित्रपट ‘परम सुंदरी’ पाहण्याची विनंती केली.
चित्रपटात जान्हवी कपूर आणि सिद्धार्थ मल्होत्रा हे मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत. या चित्रपटाची कथा एका दिल्लीतील मुलगा आणि केरळमधील मुलगी यांच्या मैत्री व प्रेमाभोवती फिरते. यात राजीव खंडेलवाल आणि आकाश दहिया यांच्या देखील महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. हा चित्रपट दिनेश विजान यांनी निर्मित केला असून तो 29 ऑगस्टला सिनेमागृहात प्रदर्शित होणार आहे.
FAQ
जान्हवी कपूर कधी आणि कुठे दहीहंडी कार्यक्रमात सहभागी झाली?
जान्हवी कपूर 16 ऑगस्ट 2025 रोजी मुंबईत जन्माष्टमीच्या निमित्ताने आयोजित दहीहंडी कार्यक्रमात सहभागी झाली.
दहीहंडीमध्ये जान्हवीने काय घोषणा दिली?
जान्हवीने दहीहंडी फोडताना प्रेक्षकांच्या ‘भारत माता की जय’ घोषणेचा पाठपुरावा करत हाच नारा दिला.
या घोषणेमुळे तिला काय सामोरे जावे लागले?
या घोषणेनंतर जान्हवीला सोशल मीडियावर ट्रोलिंग आणि टीकेचा सामना करावा लागला.