शूटिंगदरम्यान जान्हवी कपूरने दाखवला आत्मविश्वास 'पुरुषी अहंकार थेट जागेवरच ठेचला!'

बॉलिवूडमधील ग्लॅमरस आणि प्रतिभावान अभिनेत्री जान्हवी कपूर नेहमीच तिच्या वेगळ्या व्यक्तिमत्त्वामुळे चर्चेत असते. दिवंगत सुपरस्टार श्रीदेवी आणि प्रसिद्ध निर्माता बोनी कपूर यांची मोठी लेक असलेली जान्हवी आता स्वतःचं स्वतंत्र स्थान निर्माण करण्याच्या मार्गावर आहे. नुकतीच ती ‘टू मच विथ ट्विंकल अँड काजोल’ या लोकप्रिय टॉक शोमध्ये झळकली, आणि तिच्या प्रामाणिक वक्तव्यांमुळे पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरली. या शोमध्ये जान्हवीसोबत करण जोहर सुद्धा पाहुणा म्हणून सहभागी झाला होता. संवादादरम्यान जान्हवीने तिच्या वैयक्तिक आयुष्यापासून ते फिल्म इंडस्ट्रीतील अनुभवांपर्यंत अनेक गोष्टी मोकळेपणाने सांगितल्या. पण सर्वाधिक लक्ष वेधून घेतलं ते तिच्या ‘पुरुषी अहंकारावरील’ वक्तव्याने.
जान्हवी म्हणाली, 'इंडस्ट्रीत अनेकदा अशा परिस्थिती येतात, जिथं पुरुष सहकलाकार किंवा टीममधले काही लोक महिलांकडे कमी लेखून पाहतात. एक अभिनेत्री म्हणून मला हे अनेकदा जाणवतं. पण मी थेट विरोध करत नाही. कधी कधी मी मुद्दाम असं भासवते की मला काही कळत नाही, किंवा मी ती गोष्ट करू शकत नाही.' ती पुढे म्हणाली, 'मी हे सगळं राजकीयदृष्ट्या योग्य राहावं म्हणून करते. काही प्रसंगी तडजोड करणं हीही ताकद असते. म्हणूनच मी माझ्या लढाया निवडते — प्रत्येक गोष्टीसाठी आवाज उठवायचा नसतो, पण जेव्हा गरज भासते, तेव्हा मागे हटत नाही.' जान्हवीच्या या वक्तव्याने अनेकांना विचार करायला भाग पाडलं. तिच्या या शांत, पण ठाम उत्तरातून तिची परिपक्वता आणि व्यावसायिक शहाणपण दिसून आलं.
या चर्चेदरम्यान शोची होस्ट ट्विंकल खन्ना जान्हवीच्या मताशी सहमत दिसली. ट्विंकल म्हणाली, '1990 च्या दशकात मी सुद्धा असंच काहीसं अनुभवलेलं आहे. त्या काळात महिलांना जास्त बोलणं, मत मांडणं हे ‘ओव्हर अॅटिट्यूड’ समजलं जायचं. आज परिस्थिती थोडी बदलली असली, तरी तो ‘मर्दानी अहंकार’ अजूनही इंडस्ट्रीत जाणवतो.' ट्विंकलच्या या वक्तव्यावर काजोल आणि करण जोहर दोघांनीही मान डोलावली. काजोल म्हणाली, 'आपण महिला कलाकार म्हणून रोज काही ना काही आव्हानांना सामोरे जातो. पण महत्त्वाचं म्हणजे आपल्यातली आत्मविश्वासाची ज्वाळा कायम ठेवणं.'
जान्हवी कपूरने 2018 मध्ये करण जोहरच्या ‘धडक’ या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. या चित्रपटात तिच्यासोबत अभिनेता इशान खट्टर प्रमुख भूमिकेत होता. या चित्रपटाने जान्हवीला चाहत्यांमध्ये लोकप्रिय केलं आणि ती रातोरात चर्चेचा विषय ठरली. यानंतर ती ‘गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल’, ‘मिली’, आणि ‘गुड लक जेरी’ अशा वेगवेगळ्या भूमिकांमध्ये दिसली, ज्यातून तिच्या अभिनयातील विविधता प्रेक्षकांना पाहायला मिळाली. अलीकडेच ती ‘सनी संस्कार की तुलसी कुमारी’ या रोमँटिक कॉमेडी चित्रपटात झळकली. या चित्रपटात वरुण धवन, सान्या मल्होत्रा आणि रोहित सराफ यांच्या भूमिका होत्या. या सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर 100 कोटींहून अधिक कमाई करत चांगलं यश मिळवलं. त्यानंतर ती सिद्धार्थ मल्होत्रासोबत ‘परम सुंदरी’ या चित्रपटात दिसली, जरी या सिनेमाला फारसे चांगले प्रतिसाद मिळाले नाहीत. सध्या तिच्याकडे काही मोठे आणि आशादायी प्रोजेक्ट्स आहेत, ज्यांवर ती लवकरच काम सुरू करणार आहे.
हा शो केवळ गॉसिप किंवा हलकाफुलका संवाद यापुरता मर्यादित राहिला नाही. या शोमध्ये तीन महिलांनी ट्विंकल, काजोल आणि जान्हवीने फिल्म इंडस्ट्रीतील महिलांच्या संघर्षांबद्दल प्रामाणिक चर्चा केली. काजोल म्हणाली, 'आजच्या पिढीतील अभिनेत्री आपल्या विचारांबद्दल, भावनांबद्दल निर्भीडपणे बोलतात, ही खूप चांगली गोष्ट आहे.' करण जोहरनेही जोड दिली, 'जान्हवीसारख्या अभिनेत्री इंडस्ट्रीत केवळ ग्लॅमर आणत नाहीत, तर विचारांची ताकदही आणतात.' जान्हवी कपूरचं हे वक्तव्य हे फक्त एक विधान नाही, तर फिल्म इंडस्ट्रीतील महिलांच्या वास्तवाचं आरसपानी प्रतिबिंब आहे. पुरुषी अहंकाराला सामोरं जाताना ती रागाने नाही, तर बुद्धी आणि संयमाने उत्तर देते.
ती म्हणाली तशी 'मी माझ्या लढाया निवडते… कारण प्रत्येक लढाई जिंकायचीच असते असं नाही, काही वेळा योग्य वेळी मागे हटणं हीही जिंकण्याचीच खूण असते.'
FAQ
जान्हवी कपूरने ‘पुरुषी अहंकारा’बद्दल नेमकं काय सांगितलं?
जान्हवी म्हणाली की इंडस्ट्रीत काही पुरुष सहकलाकार किंवा टीम मेंबर्स महिलांकडे कमी लेखून पाहतात. अशा वेळी ती थेट विरोध करत नाही, तर शांतपणे परिस्थिती हाताळते आणि “मी माझ्या लढाया निवडते” असं म्हणत आपलं मत मांडते.
जान्हवीच्या या वक्तव्यावर ट्विंकल खन्ना आणि काजोलने काय प्रतिक्रिया दिली?
दोघींनीही जान्हवीच्या मताशी सहमती दर्शवली. ट्विंकल म्हणाली की तिच्या काळातही महिलांना मत मांडणं अवघड होतं, तर काजोलने सांगितलं की आजच्या अभिनेत्री अधिक आत्मविश्वासाने बोलतात, ही सकारात्मक बदलाची खूण आहे.
जान्हवी कपूरचा अलीकडचा सिनेमा कोणता आहे आणि त्याला कसा प्रतिसाद मिळाला?
जान्हवीचा अलीकडचा सिनेमा ‘सनी संस्कार की तुलसी कुमारी’ असून या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर १०० कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली आहे. या सिनेमातील तिच्या अभिनयाचं विशेष कौतुक करण्यात आलं.