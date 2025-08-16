English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'औकात में रहो...' जावेद अख्तर यांची आगपाखड, नेमकं काय घडलं की ओलांडल्या संतापाच्या सर्व मर्यादा?

Javed Akhtar Angry: सोशल मीडियावर सक्रिय असणाऱ्या सेलिब्रिटींपैकी एक, ज्येष्ठ गीतकार आणि पटकथा लेखक जावेद अख्तर यांचा संताप अनावर...   

सायली पाटील | Updated: Aug 16, 2025, 11:04 AM IST
'औकात में रहो...' जावेद अख्तर यांची आगपाखड, नेमकं काय घडलं की ओलांडल्या संतापाच्या सर्व मर्यादा?
Javed Akhtar Angry aved Akhtar Angry Troll Telling Him To Celebrate Pakistan indepencencde day

Javed Akhtar Angry: गीतकार आणि पटकथा लेखक जावेद अख्तर यांनी कायमच विविध मुद्द्यांवर त्यांची मतं मांडली आहेत. अतिशय महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील मुद्द्यांवर त्यांनी आजवर भाष्य केलं असून, कायमच त्यांच्या विचारांनी विविध चर्चांनासुद्धा वाव मिळाल्याचं दिसून आलं. मात्र याच जावेद अख्तर यांनी सोशल मीडियाच्याच माध्यमातून आगपाखड करत ते ज्या शब्दांत व्यक्त झाले ते पाहता त्यांच्या संतापाच्या सीमाही यावेळी ओलांडल्या गेल्याचं पाहायला मिळालं. 

वादाचं कारण काय? अख्तर साहब का संतापले? 

15 ऑगस्टच्या निमित्तानं जावेद अख्तर यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून देशवासियांना शुभेच्छा देणारी एक पोस्ट शेअर केली होती. पण, सोशल मीडियावरील ट्रोलर्सची वक्रदृष्टी पडली आणि त्यांनी या ज्येष्ट कलाकारालासुद्धा ट्रोल केलं. अख्तर यांची ही पोस्ट पाकिस्तानी असल्याचं म्हणत ट्रोलर्सनी त्यांच्यावर निशाणा साधला आणि इथंच त्यांचा पारा चढला. 

जावेद अख्तर यांनी ट्रोलरची कमेंट पाहताच त्यांचा संताप इतका अनावर झाला की त्यांनी या ट्रोलचं उत्तर देण्याचा निर्धार केला. सर्वप्रथम अख्तर यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत लिहिलं, 'माझ्या सर्व भारतीय बांधवांना आणि भगिनींना स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा. हे स्वातंत्र्य आपल्यापुढे सहजासहजी आलेलं नाही. आज आपण त्यांचं स्मरण केलं पाहिजे ज्यांनी स्वातंत्र्य देण्यासाठी कारावास भोगला, फाशीची शिक्षा भोगली... ही अमूल्य भेट, हा ठेवा आपण गमावता कामा नये.'

Javed Akhtar Angry aved Akhtar Angry Troll Telling Him To Celebrate Pakistan indepencencde day

इथं त्यांनी ही पोस्ट करता तिथं काही नेटकऱ्यांनी त्यांच्यावर निशाणा साधत, 'तुमचा स्वातंत्र्य दिन तर, 14 ऑगस्ट आहे....' असं म्हटलं आणि बस्स, इथंच अख्तर यांचा पारा चढला. 'बाळा तुझे आजोबा पणजोबा इंग्रजांची गुलामी करत होते. माझ्या घरातले मोठे स्वातंत्र्यासाठी काळ्यापाण्याची शिक्षा आणि मरणयातना सोसत होते. जरा मर्यादेत राहा...' असं म्हटलं. 'औकात में रहो...' असं स्पष्ट लिहित अख्तर यांनी या ट्रोलरला खडे बोल सुनावले आणि त्यांच्या या भूमिकेवर इतर नेटकऱ्यांनीसुद्धा सकारात्मक प्रतिक्रिया देत इतक्या संवेदनशील मुद्द्यावर ट्रोलर्सकडून होणाऱ्या या प्रतिक्रियांची कडाडून निंदा केली.  

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Javed akhtarJaved akhtarjaved akhtar silenced an islamophobic trolljaved akhtar post79th independence day

इतर बातम्या

...म्हणून आंदोलकाच्या कंबरेत लाथ मारली, DYSP चं स्पष्टीकरण,...

महाराष्ट्र बातम्या