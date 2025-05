'नरक किंवा पाकिस्तान दोघांपैकी एक निवडायचं असेल, तर मी...,' जावेद अख्तर असं का म्हणाले?

Javed Akhtar Over Pakistan and Hell : बॉलिवूडचे दिग्गज लिरिक्स आणि स्क्रिप्ट राइटक जावेद अख्तर हे त्यांच्या स्पष्ट वक्तव्यांमुळे नेहमीच चर्चेत असतात. ते सामाजिक मुद्यांवर मोकळेपणानं बोलताना दिसतात आणि सोशल मीडियावर देखील ते सक्रिय असतात. गेल्या काही दिवसांपासून भारत आणि पाकिस्तानमध्ये असलेल्या तनावपूर्ण वातावरणावर त्यांनी असं वक्तव्य केलं आहे की नरक आणि पाकिस्तानमध्ये जर चॉईस मिळाली तर ते काय निवडतील. त्यासोबत त्यांनी हे देखील सांगितलं की भारतातून जायला सांगितलं आणि पाकिस्तानमध्ये काफिर म्हणतात.

जावेद अख्तर यांनी मुंबईत आयोजित केलेल्या एका बूक लॉन्चिंग कार्यक्रमात हजेरी लावली होती. यावेळी त्यांनी भारत आणि पाकिस्तानला घेऊन वक्तव्य केलं आहे आणि म्हटलं की इथले लोकं जायला सांगतात आणि तिथले (पाकिस्तानचे) लोकं काफिर म्हणतात. कार्यक्रमात जावेद यांनी सांगितलं की कोणी एका बाजूनं वक्तव्य केलं तर काही लोकं नाराज होतात. जर सगळ्यांकडून बोलायचं झालं तर मोठ्या संख्येनं लोकं नाराज होतात. त्यांनी ट्विटर, व्हॉट्सअप दाखवण्याविषयी देखील सांगितलं. ते म्हणाले दोन्ही कडून त्यांना फक्त शिव्या मिळत आहेत.

#WATCH | Mumbai: "Many people encourage me and praise me. But it is true that people from both sides abuse me. One side say you are a Kafir and will go to hell. The other side say you are a Jihadi and go to Pakistan. If I have to choose between hell and Pakistan, I would prefer… pic.twitter.com/peRIBwCH5E

