'तुम्ही रोहित शर्माला लठ्ठ म्हणालात', या आरोपावर जावेद अख्तर रिप्लाय देत म्हणाले, 'अरे, झुरळा तू...'

Javed Akhatar on Calling Rohit Sharma Fat Slam The Troll : बॉलिवूडचे ज्येष्ठ गीतकार लेखक जावेद अख्तर यांनी सोशल मीडियावर चॅम्पियन ट्रॉफीची ऑस्ट्रेलिया विरोधात असलेल्या सेमी फायनल मॅचमध्ये विराट कोहलीची स्तुती केली आहे. इतकंच नाही तर ते रोहितला लठ्ठ म्हटल्याच्या वक्तव्यावरून त्यांच्यावर चुकीचे आरोप लावण्यात आले आहेत. त्यानंतर जावेद अख्तर यांनी विराटची स्तुती केली आणि ऑस्ट्रेलिया विरोधात रागात प्रतिक्रिया दिली आहे. जावेद अख्तरनं विराटची स्तुती केली आणि ऑस्ट्रेलियाविरोधातील सामन्यात जिंकल्याबद्दल टीम इंडियाला शुभेच्छा दिल्या आहेत.

सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत जावेद अख्तर म्हणाले, 'पुन्हा एकदा विराटनं हे सिद्द केलं की तो आजच्या भारतीय क्रिकेट भवनचा सगळ्यात मजबूत असा स्तंभ आहे. सलाम. जावेद अख्तर यांनी ही पोस्ट शेअर करताच त्यावर एका नेटकऱ्यानं प्रतिक्रिया दिली आहे. तो नेटकरी म्हणाला, जर विराट सगळ्यात मजबूत स्तंभ असेल तर रोहित कोण आहे? सगळ्यात भारी स्तंभ? जावेद अख्तर तुम्हाला लाज वाटायला हवी, भारतीय टीमच्या कॅप्टनला लठ्ठ म्हणालात.'

Once again Virat has proved that he is the strongest pillar of today’s Indian cricket’ s edifice ! ! ! . Hats off !!

जावेद अख्तर संतापले आणि त्यांनी खोटे आरोप करत ट्रोल करणाऱ्यांना सडेतोड उत्तर दिलं. 'झुरळा गप्प बस. मी रोहित शर्मा आणि टेस्ट इतिहासच्या सगळ्या महान भारकीय क्रिकेटपटूंचा खूप सन्मा करतो. तुम्ही कोणत्या पद्धतीचे चुकीचे आरोप करू नका आणि खोटारडे आहात, मी कधी रोहितसारख्या महान खेळाडूच्या प्रतिष्ठेविरुद्ध कधी बोललो आहे? कधी तरी स्वत: विचार करा की तुम्ही इतके वाईट आणि घाणेरडे का आहात?

Shut up you cockroach. I have great respect for Rohit sharma and all the great India cricketers of Test history . What kind of a neech And pathatic lair you are that you are claiming that I have ever said a word against dignity of a great player like Rohit . Kabhi socho tum itnay…

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) March 5, 2025