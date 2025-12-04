Happy Birthday Javed Jaffrey :...म्हणून जावेद जाफरी वडिलांचा करायाचा तिरस्कार

Happy Birthday Javed Jaffrey: विनोदी भूमिकांनी प्रेक्षकांचं मनोरंजन करण्याचा वारसा मिळालेल्या बॉलिवूड कलाकारांपैकी म्हणजे जावेद जाफ्री. जावेद जाफ्रीची चित्रपटांमध्ये मुख्य अभिनेता म्हणून विशेष कारकीर्द नसली तरी सहकलाकार म्हणून त्याने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकली. जवेद जाफरी कधी त्यच्या दुसऱ्या लग्नामुळे कधी त्याच्या राजकीय वक्तव्यमुळे वरंवार चर्चेचा विषय बनत असतो.
वडिलांचा तिरस्कार का?
जावेद जाफरीचे वडील जगदीप हे कधीकाळी एक प्रसिद्ध विनोदी कलाकार होते. पण, जावेदने त्याच्या कारकिर्दीत कधीही वडिलांचे नाव वापरले नाही. एक वेळ अशी आली की जावेद वडिलांचा तिरस्कार करू लागले, कारण जावेदचे वडील खूप मद्यपान करत होते आणि त्यांना जुगाराचे व्यसनही होते. या कारणांमुळे जावेदला वडिलांशी बोलणे आवडत नव्हते. पण बऱ्याच वादविवादानंतर त्यांचे नाते सामान्य झाले. एवढेच नाही त्यांची मोठी मुलगी अलविया जाफ्री अनेकदा तिचे बोल्ड फोटो सोशल मीडियावर शेअर करून खळबळ उडवून दिली. पून्हा या कारणामुळे जावेद जाफरी चर्चेत आले होते.
जावेद जाफ्रीच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोलायचे झाले तर त्यांनी दोनदा लग्न केले. त्यांची पहिली पत्नी हिना हिने त्यांच्यासोबत हिरोईन या चित्रपटात काम केले होते. जावेदने अभिनेत्री हबीबा जाफरीसोबत दुसरे लग्न केले. जावेद जाफरीने राजकारणातही पाऊल ठेवले आहे हे फार कमी लोकांना माहिती आहे. त्यांनी 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाच्या तिकिटावर भाजपचे दिग्गज आणि सध्याचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या विरोधात लखनौमधून निवडणूक लढवली होती. मात्र, जावेदचा पराभव झाला. मात्र, जावेद जाफरी राजकारणासह सर्व सामाजिक मुद्द्यांवर उघडपणे बोलत असतात.
जावेद जाफ्रीच्या चित्रपटांबद्दल बोलायचे झाले तर त्याने 'तहलका', 'ओह डार्लिंग ये है इंडिया', 'अर्थ', 'डबल धमाल', 'जजंतरम ममंत्रम', 'सलाम नमस्ते', 'ता रा रम पम', 'धमाल' या चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. 'सिंग इज किंग', '3 इडियट्स' यांसारख्या अनेक चित्रपटांमध्ये त्याने महत्तवाची भूमिका साकारली. त्याच्या बहुतेक चित्रपटांमध्ये, त्याने विनोदी भूमिका केल्या आहेत ज्यांचे प्रेक्षकांनी खूप कौतुक केले.
तो एक व्हॉईस ओव्हर आर्टिस्ट, डान्सर आणि कॉमेडियन देखील आहे. जगभरातील लोक त्याच्या आवाजाचे कौतुक करतात. त्याने मिकी माऊस, गुफी आणि डॉन कार्नेजसह आंतरराष्ट्रीय कार्टूनसाठी आवाज देखील डब केले आहेत.