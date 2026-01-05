जय भानुशाली आणि माही विज यांचा 14 वर्षांचा संसार मोडला ; 2026ची सुरवात आणि घटस्फोटाची घोषणा

टीव्ही विश्वातील सर्वात क्युट आणि आदर्श मानली जाणारी जोडी, जय भानुशाली आणि माही विज यांच्या चाहत्यांसाठी २०२६ च्या सुरुवातीतच एक धक्कादायक आणि वाईट बातमी समोर आली आहे. या जोडप्याच्या १४ वर्षांच्या सुंदर आणि प्रेमपूर्ण संसाराचा समापन झाला आहे. काही दिवसांपासून त्यांच्या नात्यात दुरावा आल्याच्या चर्चांना बळ मिळालं होतं, पण आता या जोडप्यानेच सोशल मीडियावर एक भावूक पोस्ट शेअर करत आपल्या घटस्फोटाची अधिकृत घोषणा केली आहे.
जय भानुशाली आणि माही विज यांचा विवाह 2011 मध्ये झाला होता. या जोडप्याने 14 वर्षे एकत्र संसार केला, आणि या काळात त्यांना अनेक चढ-उतार पाहायला मिळाले. यावर्षीच्या सुरुवातीला त्यांच्या नात्यात काही तणाव असल्याच्या चर्चांना जोर आला होता. अखेर, या चर्चांना पूर्ण विराम देत जय आणि माहीने आपला निर्णय सार्वजनिक केला. त्यांनी आपल्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर एक भावूक पोस्ट शेअर करत, '14 वर्षांच्या या प्रवासात आम्ही अनेक चढ-उतार पाहिले, आणि त्यातूनच आम्हाला हे शिकायला मिळालं की, एकमेकांपासून वेगळं होणं आमच्या दोघांच्या आणि मुलांच्या भविष्याच्या दृष्टिकोनातून योग्य ठरलं आहे. हा निर्णय कठीण होता, पण तो घेतला आहे कारण आमच्या दोघांचं आणि मुलांचं भलं यात आहे.'
जय आणि माहीने आपल्या घटस्फोटाची अधिकृत घोषणा करत सांगितलं की, ते परस्पर संमतीने एकमेकांपासून वेगळं होण्याचा निर्णय घेत आहेत. घटस्फोटाच्या या निर्णयात मुलांचं भलंच लक्षात घेतले आहे. त्यांनी स्पष्ट केलं की, घटस्फोटानंतरही मुलांच्या संगोपनासाठी ते एकमेकांचे मित्र म्हणून एकत्र काम करणार आहेत. दोघांचं म्हणणं आहे की, मुलांच्या भावनिक स्वास्थ्यासाठी आणि त्यांच्या भविष्याच्या दृष्टीने ही व्यवस्था आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांनी 'को-पेरेंटिंग' करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे मुलांचे जीवन निःशंकपणे पुढे जाईल आणि त्यावर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही.
घटस्फोटानंतरही जय आणि माही मुलांच्या पालनपोषणासाठी एकमेकांचे मित्र म्हणून काम करत राहतील, असं त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये सांगितलं. दोघेही मुलांच्या भविष्यात कोणतीही गडबड होऊ देणार नाहीत, यासाठी ते एकमेकांशी समन्वय राखतील. मुलांच्या भावनिक आणि मानसिक विकासासाठी दोघांचा एकत्रित प्रयत्न कायम राहील.
जय आणि माही यांची प्रेमकथा देखील काहीतरी वेगळ्या प्रकारची होती. त्यांची पहिली भेट एका मित्राच्या पार्टीत झाली होती, पण तेव्हा ते फारसं बोलले नव्हते. मात्र, त्यानंतर एक वर्षानंतर एका क्लबमध्ये पुन्हा त्यांची भेट झाली आणि तिथेच प्रेमाची ठिणगी पडली. त्यानंतर, जयने एका मुलाखतीत सांगितलं होतं की, 'माही ही माझी पहिली आणि शेवटची गर्लफ्रेंड होती.' हे सांगताना त्याचे शब्द भावनिक होते, कारण त्याने माहीला तिथेच प्रपोज केलं आणि त्यांचे जीवन एक नवीन दिशा घेतं.
2011 मध्ये, जय आणि माहीने आपल्या लग्नाची अधिकृत घोषणा केली. यापूर्वी, त्यांनी परदेशात जाऊन ख्रिश्चन पद्धतीने लग्न केले होते, पण त्यावेळी त्यांनी आपलं लग्न लपवून ठेवले होते. त्यांना या निर्णयाचा परिणाम त्यांच्या करिअरवर होईल, अशी भीती होती, आणि मित्रांनी केलेली मस्करी यामुळे ते लग्न गुपचूप ठेवू इच्छित होते. मात्र, एक पार्टीत माही मंगळसूत्र घालून पोहोचली आणि तिथूनच त्यांच्या लग्नाचे गुपित उघड झाले.
जय भानुशालीने एका मुलाखतीत खंत व्यक्त करत सांगितलं, 'आमच्या लग्नाला कोणीही आलं नव्हतं. लोकांना वाटायचं की, जय हा कॅसानोवा आहे, आणि हे लग्न टिकणार नाही. पण माहीने माझं आयुष्य बदलून टाकलं आहे.' जयच्या या शब्दांमध्ये त्याच्या प्रेमाची गोडी आणि त्याच्या आयुष्यातील माहीची भूमिका स्पष्टपणे दिसून येते.
जय आणि माहीच्या घटस्फोटाची बातमी समजल्यानंतर त्यांच्या चाहत्यांमध्ये शोकाचा माहौल आहे. त्यांची जोडगोळी अनेकांच्या हृदयात होती, आणि त्यांच्या प्रेमकथेचा शेवट असं अचानक झाला यामुळे अनेकांना धक्का बसला आहे. सोशल मीडियावर त्यांच्या चाहत्यांनी प्रतिक्रियांसाठी एक रद्दा दिला आहे. अनेकांनी या जोडप्याला त्यांच्या आगामी जीवनासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत, तर काहींनी त्यांना धैर्य आणि सामर्थ्याची शुभेच्छा दिली आहे.
घटस्फोटानंतरही जय आणि माही यांचा मुलांसोबत असलेला सशक्त संबंध कायम राहील. 'को-पेरेंटिंग'च्या माध्यमातून ते आपल्या मुलांचा सर्वोत्तम विकास करणार आहेत. मुलांचा मानसिक आणि भावनिक विकास हे त्यांच्या प्राथमिक उद्दिष्ट आहे, आणि या बदलानंतरही त्यांची काळजी घेण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं आहे. त्यांच्या मुलांच्या भविष्यात कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी हे दोघंही एकत्र राहतील, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
जय भानुशाली आणि माही विज यांचा घटस्फोट एक टीव्ही आणि चित्रपटप्रेमी दुनियेतील मोठा धक्का आहे. या जोडप्याच्या आयुष्यातील एक मोठा टप्पा संपला असला, तरीही त्यांचा मुलांसोबतचा संबंध आणि एकमेकांवर असलेलं सन्मान कायम राहील. दोघांनीही मुलांच्या भविष्यासाठी एकमेकांना मित्र म्हणून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, आणि त्यामुळे त्यांचे प्रेम आणि समर्पण यामध्ये काहीच बदल होणार नाही.