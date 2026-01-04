English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Jay Dudhane Arrested: 'बिग बॉस मराठी' फेम जय दुधाणेला अटक, 11 दिवसांपूर्वीच झालंय लग्न, हनिमूनला जाण्याआधीच ठोकल्या बेड्या

Jay Dudhane Arrested: जयचं लग्न नुकतेच झाले होते, आणि लग्नाला 11 दिवस न उलटताच पोलिसांनी त्याला अटक केली, ज्यामुळे परिसरात धाडसी चर्चा सुरु झाली आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 4, 2026, 11:41 AM IST
मनोरंजन क्षेत्रातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि चांगला धक्का देणारी बातमी समोर आली आहे. लोकप्रिय अभिनेता जय दुधाणे, ज्याने आपल्या पिळदार शरीर आणि 'अँग्री यंग मॅन' इमेजने तरुणींच्या हृदयावर राज्य केलं, त्याला पोलिसांनी ५ कोटी रुपयांच्या फसवणुकीच्या आरोपाखाली अटक केली आहे. ठाणे पोलिसांनी जयला मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून ताब्यात घेतलं आहे, आणि यामुळे संपूर्ण मनोरंजन विश्वात खळबळ उडाली आहे.

आरोप आणि अटकेचे कारण: व्यवसायातील फसवणूक

जय दुधाणे हा केवळ अभिनेता नव्हे, तर एक यशस्वी व्यावसायिक देखील आहे. तो ठाण्याचा रहिवासी असून त्याच्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप करण्यात आले आहेत. प्राथमिक तपासानुसार, जयने जिम व्यवसायाच्या नावाखाली बनावट कागदपत्रं तयार केली आणि काही दुकानांची बेकायदेशीरपणे विक्री केली. या दुकानांची विक्री अनेक लोकांना करून त्यांची आर्थिक फसवणूक केल्याचा आरोप त्याच्यावर आहे.

गंभीर बाब म्हणजे, जयने एकाच दुकानाची विक्री अनेक व्यक्तींना करून त्यांना सुमारे ५ कोटी रुपयांची फसवणूक केली, अशी माहिती समोर आली आहे. या फसवणुकीचा प्रपंच इतका मोठा आहे की त्याचा प्रभाव अनेक लोकांच्या आर्थिक स्थिरतेवर पडला आहे. ठाणे पोलिसांनी जयवर आर्थिक फसवणुकीचा गंभीर ठपका ठेवला आहे.

कुटुंबीयांचा समावेश: पोलिसांच्या चौकशीचा फोकस

या प्रकरणात दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये फक्त जयचं नाव नाही, तर त्याच्या संपूर्ण कुटुंबाचा समावेश करण्यात आला आहे. पोलिसांनी जयच्या आई, बहीण, आजी आणि आजोबांचीही चौकशी सुरू केली आहे. जयच्या कुटुंबाच्या सदस्यांना देखील या प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या इतर आरोपांबद्दल तपासले जात आहे. पोलिसांनी जयला विमानतळावरून ताब्यात घेतल्यानंतर त्याच्या कुटुंबाच्या इतर सदस्यांची चौकशी सुरू केली.

अटक केल्यानंतर पोलिसांनी जयला न्यायालयात हजर केले, आणि यापुढे या प्रकरणात आणखी कोणाचे नाव समोर येईल याचा तपास सुरू आहे. या प्रकरणात अजून कोणते वादग्रस्त मुद्दे आणि गडबड समोर येईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

वैयक्तिक आयुष्यात गडबड: लग्नाच्या नंतरचा धक्का

जय दुधाणेच्या अटकेमुळे त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यातही मोठा धक्का बसला आहे. अवघ्या काही दिवसांपूर्वी, म्हणजे 24 डिसेंबर 2025 रोजी, जयने प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर हर्षला पाटील हिच्याशी मोठ्या थाटामाटात लग्न केले होते. त्यांचे लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाले होते. दोघांच्या प्रेमळ आणि रोमँटिक पद्धतीने घेतलेल्या फोटोंनी त्यांच्या फॉलोवर्समध्ये मोठी चर्चा निर्माण केली होती.

पण काहीच दिवसांत, लग्नाच्या १० दिवसांनंतर जय दुधाणेवर आलेल्या आरोपांनी त्याची पत्नी हर्षला आणि त्यांच्या चाहत्यांना मोठा धक्का दिला आहे. त्यांची हॅपी लाईफ असं दिसत असताना, एकाएकी अशा धक्कादायक वळणावर आलेली ही घटना, त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातली सर्वात मोठी उलथापालथ ठरली आहे.

कैरिअरमधील उतार-चढाव: रिअलिटी शोचे किंग आणि वादाचा केंद्रबिंदु

जय दुधाणेने आपल्या करिअरची सुरुवात 'स्पिट्सविला 13 ' या रिअलिटी शोमधून केली होती. या शोमध्ये तो विजेता ठरला आणि त्यानंतर त्याची लोकप्रियता सातत्याने वाढली. त्यानंतर 'बिग बॉस मराठी ३' मध्ये उपविजेता ठरला आणि 'गडद अंधार' व 'वेडात मराठे वीर दौडले सात' यांसारख्या मोठ्या मराठी चित्रपटांमध्ये त्याने काम केलं. या सर्व अभिनय आणि रिअलिटी शोमधून तो एक स्टार बनला, आणि त्याच्या चाहत्यांची संख्या झपाट्याने वाढली.

पण, आता या फसवणुकीच्या प्रकरणामुळे त्याच्या करिअरवर मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. चित्रपटसृष्टीतील त्याची प्रतिष्ठा आणि लोकप्रियता यावर याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. त्याचे आगामी प्रोजेक्ट्स आणि करिअर भविष्यात कशाप्रकारे आकार घेईल, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

नवीन वादाची शक्यता

या प्रकरणामुळे जय दुधाणेच्या प्रगतीचा मार्ग अडचणीपूर्ण होऊ शकतो. विशेषत: त्याच्या इमेजच्या बाबतीत मोठे बदल होऊ शकतात. त्याच्या चाहत्यांच्या आणि सहकलाकारांच्या प्रतिक्रिया देखील ऐकणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. पोलिसांनी जयच्या कुटुंबीयांची चौकशी सुरू केल्यामुळे या प्रकरणात आणखी कोणाचे नाव समोर येईल, आणि या धक्कादायक वादावर काय पुढे होईल, हे सर्व लक्ष वेधून ठेवणारे आहे.

जय दुधाणेची अटक आणि त्यावर असलेले गंभीर आरोप मनोरंजन क्षेत्रात एक नवा वाद निर्माण करत आहेत. या प्रकरणावर पुढील तपास सुरू असून, जय दुधाणेच्या भविष्यातील वाटचालीकडे संपूर्ण मीडिया आणि फॉलोअर्सचे लक्ष लागले आहे.

