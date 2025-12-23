Jay Dudhane Engaged: रोमँटिक प्रपोजल आणि साखरपुडा, मराठी अभिनेता लवकरच अडकणार लग्नाच्या बंधनात!

मराठी टेलिव्हिजनवरील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या रिअॅलिटी शो ‘बिग बॉस मराठी सीझन ३’ मुळे घराघरांत पोहोचलेला अभिनेता आणि फिटनेस फ्रीक जय दुधाणे लवकरच विवाहाच्या बंधनात अडकणार आहे. गेल्या काही दिवसांत त्याच्याशी संबंधित एक मोठी खुशखबरी समोर आली आहे, कारण जय दुधाणे आणि त्याची दीर्घकाळाची मैत्रीण आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर हर्षला पाटील यांच्यात साखरपुड्याचा सोहळा नुकताच पार पडला. या सोहळ्यात जय आणि हर्षलाच्या कुटुंबियांसोबत मित्र आणि परिवाराचे उपस्थितीने त्यांचा साखरपुडा सोहळा अत्यंत खास आणि आनंददायक झाला. साखरपुडा पार झाल्यानंतर त्याचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत, ज्यावर चाहत्यांच्या शुभेच्छांचा वर्षाव सुरू आहे.
आशाप्रमाणे, जय दुधाणे आणि हर्षला पाटील यांचा साखरपुडा सोहळा अत्यंत रोमँटिक पद्धतीने पार पडला. जयने मार्च महिन्यातच आपल्या सोशल मीडिया हँडलवरून या खास क्षणाची घोषणा केली होती. उत्तराखंडमधील मसुरी इथल्या निसर्गरम्य डोंगरदऱ्यांमध्ये झालेल्या रोमँटिक प्रपोजलने इंटरनेटवर धुमाकूळ माजवला होता. त्या ठिकाणी जयने हर्षलाला अतिशय फिल्मी स्टाईलमध्ये प्रपोज करत, गुडघ्यावर बसून अंगठी घालून प्रेमाची कबुली दिली होती. त्या क्षणाचे फोटो सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाले, आणि त्याने प्रेक्षकांची आणि चाहत्यांची मनं जिंकली.
हर्षला पाटील ही एक प्रसिद्ध कंटेंट क्रिएटर आणि व्हिडीओ इन्फ्लुएन्सर आहे. तिच्या इन्स्टाग्रामवर लाखो फॉलोअर्स आहेत आणि ती आपल्या फॅशन आणि ट्रॅव्हल व्हिडिओसाठी ओळखली जाते. हर्षला आणि जय दोघे एकमेकांना अनेक वर्षांपासून डेट करत होते, आणि त्यांच्या संबंधांचे सर्व कुटुंब आणि मित्रांनी कौतुक केले आहे. आता, साखरपुड्याच्या सोहळ्यामुळे त्यांचा संबंध अधिक औपचारिक व आधिकारिक बनला आहे. हर्षलाच्या चाहत्यांनाही त्यांच्या रोमँटिक संबंधांची माहिती मिळाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर शुभेच्छा मिळाल्या आहेत.
जय दुधाणेचा टेलिव्हिजन करिअर एक चांगला उंचावला आहे. त्याने MTV Splitsvilla 13 मध्ये भाग घेतला होता, जिथे त्याने विजेतेपद पटकावून तरुणाईमध्ये आपला ठसा उमठवला. त्यानंतर, ‘बिग बॉस मराठी सीझन 3’ मध्ये त्याने उपविजेता (Runner-up) होण्याचा मान पटकावला. त्याच्या आकर्षक आणि डॅशिंग स्वभावामुळे तो टेलिव्हिजनवर नेहमीच चर्चेत राहिला.
त्याच्या अभिनयाचा अनुभव आता मराठी चित्रपट आणि मालिका क्षेत्रातही दिसून आला आहे. त्याने ‘वेड लागलं प्रेमाचं’ या मराठी मालिकेत काम केले आहे, ज्यात त्याने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना आकर्षित केले. त्याशिवाय, तो ‘गडद अंधार’ या चित्रपटात देखील दिसला होता, जो त्याच्या करिअरला एक नवीन वळण देणारा ठरला. याशिवाय, जय दुधाणे लवकरच महेश मांजरेकर यांच्या आगामी ऐतिहासिक चित्रपटात देखील काम करणार आहे, ज्यामध्ये त्याचे अभिनय कौशल्य आणि अधिक विस्तारले जाणार आहे.
जय आणि हर्षला पाटील यांचा साखरपुडा आणि आगामी विवाह हे त्यांच्या चाहत्यांसाठी एक मोठं आणि आनंदाचं क्षण ठरले आहे. दोघांची प्रेमकहाणी आणि त्यांचा एकत्रित प्रवास प्रेक्षकांना खूप प्रेरणादायक वाटतो आहे. त्यांच्या कुटुंबियांच्या आणि मित्रांच्या शुभेच्छांसोबत त्यांचा साखरपुडा आणि आगामी लग्नाच्या तयारीसाठी या जोडीला सर्वत्र प्रेम आणि समर्थन मिळत आहे.