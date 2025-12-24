English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • जय दुधाणे अडकला लग्नबंधनात! पण पत्नी नेमका काय करते?

जय दुधाणे अडकला लग्नबंधनात! पण पत्नी नेमका काय करते?

जय दुधाणे अडकला लग्नबंधनात, फोटो झाले व्हायरल!  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 24, 2025, 09:22 PM IST
जय दुधाणे अडकला लग्नबंधनात! पण पत्नी नेमका काय करते?

Who is Jay Dudhane's Wife : मराठी मनोरंजन उद्योगात सध्या लग्नसराईचे वारे सुटले आहेत. अलीकडच्या काळात अनेक लोकप्रिय कलाकारांनी विवाहबंधनात अडकून आपल्या चाहत्यांना सुखद धक्का दिला आहे. 'बिग बॉस मराठी' फेम सूरज चव्हाण, 'स्वराज्यरक्षक संभाजी' फेम अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड आणि शंभूराज खुटवड, तसेच सोहम बांदेकर-पूजा बिरारी यांसारख्या चर्चित जोडप्यांनी लग्नाच्या गाठी बांधल्या. आता याच यादीत आणखी एक नाव जोडले गेले आहे आणि तो नाव म्हणजे 'बिग बॉस मराठी 3' चा लोकप्रिय स्पर्धक जय दुधाणे.

Add Zee News as a Preferred Source

जय दुधाणे, जो 'बिग बॉस मराठी'च्या तिसऱ्या सीझनमधून घराघरात पोहोचला होता, त्याने नुकताच आपल्या जीवनाच्या एक नवीन अध्यायाची सुरूवात केली आहे. त्याने आपल्या प्रियसी हर्षला पाटीलसोबत लग्न केलं आहे. दोघांची प्रेमकहाणी आता विवाहाच्या सुंदर क्षणांमध्ये बदलली आहे.

जय आणि हर्षला यांच्या लग्नाची झलक

जय आणि हर्षला यांच्या लग्नाच्या फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले आहेत. दोघांनी पारंपरिक मराठी पोशाखात लग्न केलं, ज्यात जयने साध्या पण आकर्षक धोतर आणि शेरवाणी घातली होती, तर हर्षला पाटीलने पारंपरिक साडीत गळ्यात सोन्याचे दागिने परिधान केले होते. त्यांच्या लग्नात अनेक प्रसिद्ध कलाकार आणि मिडिया क्षेत्रातील व्यक्ती उपस्थित होते. अभिनेत्री सुरेखा कुडची, निर्माता प्रविण तरडे आणि 'बिग बॉस मराठी ३' च्या इतर स्पर्धकांसह अनेक मित्र-मैत्रिणी या आनंदाच्या क्षणात सहभागी झाले होते. या सोहळ्याचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर पसरण्यामुळे, दोघांना त्यांच्या चाहत्यांकडून हार्दिक शुभेच्छा मिळत आहेत.

जय दुधाणेचा करिअर

जय दुधाणेने 'बिग बॉस मराठी ३' मध्ये सहभाग घेतला आणि तेथे तो एका चर्चेचा चेहरा बनला. या शोमधून त्याला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली, ज्यामुळे त्याच्या करिअरला नवा वळण मिळाला. 'बिग बॉस मराठी ३' मध्ये जय उपविजेता ठरला, पण त्याच्या प्रेमळ व्यक्तिमत्त्वाने आणि उत्कृष्ट खेळीने तो शोमधून चांगलाच चर्चेत आला. त्याच्या या यशामुळे त्याला अधिक मोठ्या प्रोजेक्ट्समध्ये काम करण्याची संधी मिळाली.

याशिवाय, जयने 'MTV स्प्लिट्सविला 13' या शोमध्ये देखील सहभाग घेतला होता आणि तेथे त्याने विजेतेपद पटकावले होते. त्यामुळे तो केवळ 'बिग बॉस'च्या मराठी आवृत्तीच नव्हे, तर राष्ट्रीय स्तरावर देखील चर्चेचा विषय ठरला. त्यानंतर त्याला 'येड लागलं प्रेमाचं' या टिव्ही मालिकेतही महत्त्वपूर्ण भूमिका मिळाली होती. त्याच्या अभिनयाने प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केलं आणि त्याचा अभिनय कौशल्य अनेकांना आवडला.

हर्षला पाटील - जयची पत्नी

जयच्या पत्नी हर्षला पाटील ही एक प्रसिद्ध सोशल मिडिया इन्फ्ल्यूएन्सर आणि युट्यूबर आहे. हर्षला आपल्या युट्यूब चॅनलवर विविध प्रकारच्या व्ह्लॉग्स आणि लाइफस्टाइल संबंधित व्हिडीओ अपलोड करते, ज्यामुळे ती सोशल मीडियावर लोकप्रिय आहे. तिच्या कामाने तिला अनेक फॅन्स आणि फॉलोवर्स मिळाले आहेत. जय आणि हर्षला यांची प्रेमकहाणी अनेक वर्षांपासून चालू आहे. दोघे गेल्या काही वर्षांपासून एकमेकांना डेट करत होते आणि त्यांचे नातं हा अनेकांच्या चर्चेचा विषय ठरला होता. आता त्यांनी एकमेकांशी लग्न केल्यानंतर, त्यांच्या चाहत्यांना आनंदाची आणि उत्साहाची एक नवी लाट दिली आहे.

कुटुंबीय आणि मित्रांसोबत आनंदाच्या क्षणांचा साज

जय आणि हर्षला यांच्या लग्नात कुटुंबीय आणि मित्रांनीही भाग घेतला. एकटं मराठी कलाविश्वातील मित्रच नाही, तर जयच्या सहकारी कलाकारांनीही या आनंदाच्या प्रसंगी आपली उपस्थिती नोंदवली. हे लग्न अत्यंत साधेपणाने, पण प्रेमाच्या वातावरणात पार पडले. दोघांचे कुटुंबीय आणि जवळचे मित्र हे लग्नाच्या सोहळ्यात आनंदाने सहभागी झाले, आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत असलेली हर्ष आणि जयसाठीची प्रेमभावना त्याच क्षणी एक सुंदर अनुभव बनली.

भविष्यातील योजना

जय आणि हर्षला यांचे विवाह त्यांचं एक नवा जीवन सुरू करणारा अध्याय आहे. या नव्या जीवनात दोघांनीही एकमेकांच्या सहवासात हसतमुख आणि प्रेमाने भविष्य घालवण्याचा संकल्प केला आहे. तसेच, जयच्या आगामी प्रोजेक्ट्सबद्दल चर्चा सुरू आहे, ज्यात तो आगामी टीव्ही शोज आणि इतर कलात्मक क्षेत्रात देखील सक्रिय असणार आहे. जय आणि हर्षला यांचे लग्न ही एक प्रेरणा आहे, आणि त्यांच्या आनंदाच्या क्षणांची छाया सर्वत्र पसरली आहे. दोघांनी दिलेल्या प्रेमळ संदेशाने त्यांच्या चाहत्यांना आणि इतर जोडप्यांना विश्वास दिला आहे की, प्रेम आणि समर्पणामुळे प्रत्येक गोष्ट साधता येते.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

Tags:
jay dudhane marriage photostrending

इतर बातम्या

ना साहेब, ना नुसतं काका....आदित्य ठाकरे राज ठाकरेंना काय हा...

महाराष्ट्र बातम्या