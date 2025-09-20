English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ऐश्वर्याला जया बच्चन पसंत नाहीत? पाहा, बच्चन कुटुंबातील खरी परिस्थिती

बॉलिवूडमधील अनेक रहस्यांवर प्रकाश टाकत दिग्दर्शक प्रल्हाद कक्कड यांनी ऐश्वर्या-अभिषेक बच्चन यांच्यातील नात्याबाबत खुलासा केला आणि घटस्फोटाच्या अफवांवरही आपलं मत व्यक्त केलं.  

Intern | Updated: Sep 20, 2025, 03:51 PM IST
ऐश्वर्याला जया बच्चन पसंत नाहीत? पाहा, बच्चन कुटुंबातील खरी परिस्थिती

बॉलिवूडचे सर्वात चर्चित आणि पॉवरफुल कपल म्हणझे  ऐश्वर्या राय आणि अभिषेक बच्चन.  हे दोघं 2007 मध्ये विवाहबंधनात अडकले. आज दोघे लेक आराध्यासोबत आनंदी आयुष्य जगत आहेत. तरीही, काही महिन्यांपूर्वी सोशल मीडियावर त्यांच्या घटस्फोटाच्या अफवांनी जोर धरला होता. “लवकरच ऐश्वर्या आणि अभिषेक विभक्त होतील” अशा चर्चा प्रचंड गाजल्या, पण यावर बच्चन कुटुंबाकडून कुणीही स्पष्ट प्रतिक्रिया दिली नव्हती. अलीकडेच जाहिरात दिग्दर्शक प्रल्हाद कक्कड यांनी या अफवांमागील सत्य उघड केले आणि ऐश्वर्या बच्चन का तिच्या आईच्या घरी राहते, हे स्पष्ट केले.

Add Zee News as a Preferred Source

ऐश्वर्या रायविषयी प्रल्हाद कक्कडचा खुलासा

प्रल्हाद कक्कड म्हणाले, 'ऐश्वर्या मॉडेलिंग करत असताना तिला ओळखतो. ज्या बिल्डिंगमध्ये ती राहायची, त्याच बिल्डिंगमध्ये मी राहायचो. ऐश्वर्या हिच्याबद्दल अनेक गोष्टी मला माहीत आहेत. घटस्फोटाच्या चर्चांमध्ये काहीही तथ्य नाही.' ते पुढे म्हणाले, “ऐश्वर्या हिने कधी तिच्या आईचं घर सोडलंच नव्हतं. लग्नानंतर देखील ती तिच्या आईच्या घरातून दुसऱ्या घरात शिफ्ट झाली नाही. मला माहिती आहे की, ती तिच्या आईच्या घरात किती वेळ घालवते.' प्रल्हाद कक्कडने आणखी खुलासा केला, “आईच्या घरी राहण्यामागे तिच्याकडे ठोस कारण आहे, आणि ते म्हणजे ऐश्वर्याच्या आईची प्रकृती. ऐश्वर्या मुलीला शाळेत सोडते, त्यानंतर आईकडे जाते. मुलीची शाळा सुटल्यानंतर ती घरी येते. आराध्याची सुट्टी असेल, तेव्हा ऐश्वर्या आईला घेवून जाते.”

जया बच्चन आणि ऐश्वर्या रायच्या मतभेदांवर प्रल्हाद कक्कडचे मत

जेव्हा प्रल्हादला ऐश्वर्या आणि सासू जया बच्चन यांच्यातील मतभेदांबाबत विचारण्यात आले, तेव्हा त्यांनी सांगितले, 'मग काय? ऐश्वर्या अजूनही त्या घराची सून आहे. ती अजूनही घर चालवते. सर्व म्हणतात की, अभिषेकला सोडून ऐश्वर्या तिच्या आईकडे राहते, पण सत्य असं आहे की ती फक्त सकाळी आईला भेटण्यासाठी येते. रविवारी मुलीला सुट्टी असेल, तर ती आईकडे येत नाही. यामध्ये कोणती मोठी गोष्ट आहे?' अभिनेत्री ऐश्वर्या राय कायम तिच्या खासगी आयुष्यामुळे चर्चेत असते. मात्र, प्रल्हाद कक्कडच्या खुलास्यानुसार, घटस्फोटाच्या अफवा खऱ्या नाहीत आणि तिच्या आईकडे जाणं ही तिच्या कुटुंबासाठी केलेली जबाबदारी आहे. यावरून स्पष्ट होतं की, ऐश्वर्या तिच्या काम आणि कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करत आहे.

FAQ 
ऐश्वर्या राय–अभिषेक बच्चनच्या घटस्फोटाच्या अफवांमागे काय सत्य आहे?
दिग्दर्शक प्रल्हाद कक्कड म्हणाले की या चर्चांमध्ये काहीही तथ्य नाही. ऐश्वर्या अजूनही तिच्या कुटुंबासह आनंदी आयुष्य जगत आहे आणि घटस्फोटाच्या अफवा खऱ्या नाहीत.

ऐश्वर्या बच्चन का तिच्या आईच्या घरी राहते?
ऐश्वर्या तिच्या आईच्या प्रकृतीमुळे तिच्या घरी जाते. ती मुलीला शाळेत सोडल्यावर आईकडे जाते आणि मुलीची शाळा सुटल्यानंतर घरी परतते. आराध्याची सुट्टी असेल तेव्हा ती आईला घेऊन घरी जाते.

जया बच्चन आणि ऐश्वर्या रायमध्ये मतभेद आहेत का?
प्रल्हाद कक्कड म्हणाले की ऐश्वर्या अजूनही बच्चन कुटुंबाची सून आहे आणि जया बच्चनशी संबंध सुरळीत आहेत. ती फक्त सकाळी आईला भेटण्यासाठी जाते आणि या गोष्टीत काही मोठी समस्या नाही.  

About the Author
Tags:
Aishwarya rai bachchanaishwarya raiabhishek bachchanabhishek bachchan aishwarya raiBe Happy Movie

इतर बातम्या

महाराष्ट्रात जगातील सर्वात मोठे क्रूज टर्मिनल; एकाचवेळी 5...

महाराष्ट्र बातम्या