Jaya Bachchan Angry on Paparazzi : जया बच्चन पुन्हा पापाराझींशी भिडल्या. श्वेता बच्चनसोबत कार्यक्रमासाठी जाताना त्यांचा राग व्हिडिओत टिपला गेला आणि तो सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Nov 14, 2025, 02:08 PM IST
जया बच्चन पुन्हा भडकल्या ; नवीन Video सोशल मीडियावर Viral

अभिनेत्री जया बच्चन त्यांचा बिनधास्त आणि तडका फडकी स्वभावासाठी ओळखल्या जातात. जया बच्चन आणि पापाराझी यांच्यातील तणाव ही काही नवीन गोष्ट नाही. अनेक वेळा त्यांनी पापाराझींना फटकारले आहे आणि त्यांच्या तडकेने सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चा उडाली आहे. बुधवारी हा प्रकार पुन्हा घडला, जेव्हा जया बच्चन आणि त्यांची मुलगी श्वेता बच्चन मुंबईतील एका कार्यक्रमासाठी पोहोचल्या.

कार्यक्रमस्थळी नेहमीप्रमाणे पापाराझींनी त्यांना घेरलं आणि जोरदार फोटो काढायला सुरुवात केली. जया बच्चन यांनी हे पाहिल्यावर लगेच संताप व्यक्त केला. थांबून पापाराझींना तिन्ही अक्षरे म्हणत त्यांनी ‘बदतमीजी मत करो, मुंह बंद रखो’ असे चार शब्द सुनावले. या थोडक्यात चार शब्दांच्या प्रतिक्रिया व्हिडिओत टिपल्या गेल्या, जे सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहेत. जया बच्चन त्या दिवशी व्हाइट ड्रेस आणि मास्क घालून कार्यक्रमस्थळी पोहोचल्या होत्या. पापाराझींचा नेहमीचा आरडा ओरडा पाहून त्या अस्वस्थ झाल्या. चालता चालता त्या थांबल्या, पापाराझींना थेट पाहिले आणि त्यांना फटकारलं. त्यानंतर त्या कार्यक्रमासाठी पुढे निघाल्या.

या घटनेने पुन्हा एकदा दर्शवले की जया बच्चन आणि पापाराझी यांच्यातील संघर्ष किती दीर्घकाळ सुरू आहे. जया बच्चन अनेक वेळा स्पष्ट केले आहे की, पापाराझी जेव्हा त्यांचे फोटो काढतात, तेव्हा ते अस्वस्थ होतात. त्या मीडिया फ्रेंडली नाहीत आणि त्यांच्या खासगी जीवनाचे संरक्षण करणे त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

काही काळापूर्वी जया बच्चन नव्या नवेली नंदाच्या पॉडकास्ट ‘व्हॉट द हेल नव्या’ मध्ये सहभागी झाल्या होत्या. त्या सेलिब्रिटींचे रेकॉर्ड केलेले व्हिडिओ सोशल मीडियावर कसे पोस्ट केले जातात यावर प्रतिक्रिया देत म्हणाल्या:
"ते जे क्लिक करतात किंवा रेकॉर्ड करतात आणि जे दाखवतात, हे दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यांना हे स्वातंत्र्य आहे, पण माझ्या स्वातंत्र्याचे काय? काही लोक जाणूनबुजून अशा कमेंट करतात कारण त्यांनी माझ्याकडून रिअँक्शन मिळेल, नंतर चर्चा होईल, नंतर भांडण होईल. काही सेलिब्रिटी अशा गोष्टींवर खूप भर देतात."

जया बच्चनच्या या तडका फडकी स्वभावामुळे पापाराझींचा नेहमीच अनुभव चॅलेंजिंग राहिला आहे. हेच कारण आहे की, जया बच्चन आणि पापाराझी यांचा सामना सहसा थंडसर ठरत नाही, आणि त्यांचा प्रत्येक सार्वजनिक समारंभ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनतो.

त्यांच्या या फटकारामुळे चाहत्यांमध्येही चर्चा रंगली आहे. अनेक चाहत्यांनी जया बच्चनच्या या शिस्तीतून त्यांचे स्वातंत्र्य आणि प्रायव्हसी राखण्याच्या दृष्टिकोनाचे कौतुक केले आहे, तर काहींनी सोशल मीडियावर पापाराझींवर टीका केली आहे.

जया बच्चनच्या या स्वभावामुळे पापाराझींचा सतत संघर्ष, सोशल मीडियावर व्हिडिओ आणि फोटोचा प्रसार, तसेच चाहत्यांचे प्रेम आणि चर्चा यांचा समन्वय पुन्हा एकदा समोर आला आहे.

