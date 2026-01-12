'पांढरे केस आणि सुरकुत्या लपवण्याऐवजी...', जया बच्चन यांचा रेखा यांना टोमणा? नेटकऱ्यांनी लावला अंदाज

Jaya And Rekha: जया बच्चन या नेहमीच त्यांच्या स्पष्ट आणि थेट वक्तव्यांसाठी ओळखल्या जातात. अभिनय, राजकारण किंवा वैयक्तिक मत असो, त्या कोणताही मुद्दा मोकळेपणाने मांडतात. अलीकडेच दिलेल्या एका मुलाखतीमधील त्यांच्या विधानामुळे त्या पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत. यावेळी त्यांनी वय, पांढरे केस आणि सुरकुत्यांबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली असून, सोशल मीडियावर त्यावर जोरदार प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही युझर्सनी तर या वक्तव्याला अप्रत्यक्ष टोमणा असल्याचेही म्हटले आहे.
वय लपवण्यापेक्षा स्वीकारण्यावर भर
जया बच्चन यांनी या मुलाखतीत आजकाल वाढलेल्या बोटॉक्स आणि कॉस्मेटिक ट्रीटमेंटच्या ट्रेंडवर भाष्य केले. त्या म्हणाल्या की त्यांनी कधीही वय लपवण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्यांच्या मते, पांढरे केस आणि चेहऱ्यावरील सुरकुत्या हा दोष नसून आयुष्याच्या प्रवासाची खूण आहे. त्यांनी सांगितले की त्यांनी आजपर्यंत कोणतीही कृत्रिम सौंदर्यप्रक्रिया केलेली नाही आणि पुढेही करण्याचा विचार नाही.
त्यांच्या या विधानातून स्वतःच्या वयाबद्दल असलेला आत्मविश्वास स्पष्टपणे दिसून येतो. वय वाढणं ही लाज वाटण्याची गोष्ट नसून ती सहज आणि सन्मानाने स्वीकारली पाहिजे, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.
सोशल मीडियावर चर्चा आणि प्रतिक्रिया
जया बच्चन यांच्या या वक्तव्यावर सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू झाली आहे. काही लोकांनी त्यांच्या विचारांचं कौतुक केलं, तर काही युझर्सनी या विधानाचा वेगळा अर्थ काढत ते इतर अभिनेत्रींसाठी टोमणा असल्याचं म्हटलं. मात्र, जया बच्चन यांनी कोणाचंही नाव न घेता फक्त स्वतःची भूमिका मांडली असल्याचं अनेकांनी नमूद केलं.
त्यांच्या प्रत्येक वक्तव्याप्रमाणे यावेळीही मतभेद दिसून आले, पण त्यामुळे त्यांची चर्चा अधिक वाढली आहे.
वाद आणि स्पष्टवक्तेपणा
जया बच्चन यांचं वादांशी नातं नवीन नाही. त्या त्यांच्या बेधडक स्वभावामुळे अनेकदा चर्चेत राहिल्या आहेत. विशेषतः पापाराझींशी झालेल्या वादांमुळे त्या अनेकदा बातम्यांमध्ये झळकल्या आहेत. परवानगीशिवाय फोटो काढणे किंवा व्हिडिओ शूट करण्यावरून त्यांनी अनेकदा नाराजी व्यक्त केली आहे.
याशिवाय, त्यांनी केलेली काही वक्तव्ये सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली असून, त्यावरून चाहत्यांमध्ये आणि टीकाकारांमध्ये वादही झाले आहेत.
राजकारणातही ठाम भूमिका
फक्त चित्रपटसृष्टीतच नाही, तर राज्यसभेतही जया बच्चन त्यांची मतं ठामपणे मांडताना दिसतात. कोणताही विषय असो, त्या आपली भूमिका स्पष्ट शब्दांत मांडतात. यामुळे त्यांना समर्थन मिळतं, तसंच टीकाही सहन करावी लागते.
एकूणच, जया बच्चन यांचं हे ताजं वक्तव्य वय, सौंदर्य आणि आत्मस्वीकृतीवर विचार करायला लावणारं आहे. वय वाढणं लपवण्यापेक्षा स्वीकारणं हीच खरी सुंदरता आहे, हा संदेश त्यांनी पुन्हा एकदा ठामपणे दिला आहे.