53 वर्षांनंतर जया बच्चन यांचा अमिताभ बच्चन यांच्याबाबत मोठा खुलासा, पापाराझींना देखील झापलं!

बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध जोडींपैकी एक असणारी जोडी म्हणजे अमिताभ आणि जया बच्चन. सध्या जया बच्चन यांनी अमिताभ बच्चन यांच्याबाबत एक मोठा खुलासा केला आहे.  

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 1, 2025, 03:35 PM IST
Amitabh Bachchan : बॉलिवूडच्या अनुभवी आणि दमदार अभिनेत्री जया बच्चन या चित्रपटसृष्टीसोबतच सामाजिक कार्य आणि राजकारणातही सक्रिय आहेत. स्पष्टवक्तेपणामुळे त्या अनेकदा चर्चेत राहतात. मात्र, यावेळी त्यांनी एका पॅनेल डिस्कशनमध्ये शांत आणि मनमोकळ्या स्वभावात आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल काही खास गोष्टी शेअर केल्या आहेत. विशेषत: पती आणि महानायक अमिताभ बच्चन यांच्या स्वभावाबद्दल.

जया बच्चन यांनी सांगितले की बिग बी यांचा स्वभाव त्यांच्यापेक्षा अगदी उलट आहे. त्या म्हणाल्या की, 'ते माझ्या अगदी उलट आहेत. ते आपली मते उघडपणे मांडत नाहीत. त्यांना जे वाटते, ते ते स्वतःपुरतेच ठेवतात. पण त्यांना कधी, काय आणि कसे बोलायचे हे चांगले माहीत आहे. जे मला अनेकदा जमत नाही.'

53 वर्षांचा सुंदर प्रवास

याचबरोबर त्यांनी अमिताभ बच्चन यांचा सर्वात आवडता गुणही सांगितला.  त्यांना त्यांचे डिसिप्लिन खूप आवडतात. मी स्वतःही शिस्तीबाबत कडक आहे. मी एक सख्त आई आहे. जर मी माझ्यासारख्याच व्यक्तीशी लग्न केलं असतं तर आम्ही दोघी दोन ठिकाणी असतो. 

हसत-खेळत जया यांनी एक मजेदार टिप्पणी केली की, 'कल्पना करा, माझ्यासारख्या स्वभावाच्या व्यक्तीशी जर मी लग्न केलं असतं, तर मी एका ठिकाणी आणि तो वृंदावनला असता'. अमिताभ आणि जया बच्चन यांनी 1973 साली लग्न केलं. या वर्षी त्यांनी कुटुंबासोबत विवाहाच्या 53 वर्षांचा सुंदर प्रवास साजरा केला.

पॅपाराझींवर जोरदार शब्दात टीका

एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जया बच्चन यांनी पहिल्यांदाच पॅपाराझींशी असलेल्या त्यांच्या नसलेल्या नात्याबद्दल मत व्यक्त केलं. त्यांनी सांगितले की, 'मीडियासोबत माझे संबंध चांगले आहेत. मी त्यांच्यासोबत कंफर्टेबल आहे. पण पॅपाराझी म्हणजे मीडिया नाही. हे कोण आहेत? यांना देशाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी कोणती ट्रेनिंग आहे?'

त्यानंतर त्यांनी पॅपाराझींवर टिका करत म्हटलं की, 'गर्दीमध्ये उभे राहून मोबाईलवर फोटो काढणारे, गलिच्छ जीन्स घालून कमेंट करणारे हे लोक आपल्याला रिप्रेझेंट करणार? त्यांचं शिक्षण काय? पार्श्वभूमी काय? दोन फोटो काढले की ते स्वतःला मीडिया समजतात'. जया बच्चन यांचे वडील स्वतः पत्रकार असल्याने ‘खऱ्या’ मीडियाबद्दल त्यांना आजही आदर आहे, हे त्यांनी विशेषतः नमूद केले.

FAQ

1. जया बच्चन यांनी त्यांच्या आणि अमिताभ बच्चन यांच्या स्वभावाबद्दल काय सांगितले?

जया बच्चन यांनी सांगितले की अमिताभ बच्चन यांचा स्वभाव त्यांच्या अगदी उलट आहे. ते आपली मते उघडपणे व्यक्त करत नाहीत आणि भावना स्वतःतच ठेवतात. मात्र, योग्य वेळी आणि योग्य पद्धतीने बोलण्याची त्यांना उत्तम जाण आहे.

2. जया बच्चन यांना अमिताभ बच्चन यांच्यातील कोणता गुण सर्वाधिक आवडतो?

त्यांचा शिस्तप्रिय (डिसिप्लिन) स्वभाव. त्या स्वतःही शिस्तीबाबत कडक असल्याचे म्हणतात.

3. जया आणि अमिताभ बच्चन यांचे किती वर्षांचे वैवाहिक जीवन पूर्ण झाले?

या वर्षी त्यांच्या विवाहाला 53 वर्षे पूर्ण झाली असून त्यांनी हा सुंदर प्रवास कुटुंबासोबत साजरा केला.

