नातवासाठी जया बच्चन यांचं मोठं विधान; थेट म्हणाल्या ‘त्याला मी…'

बॉलिवूडमध्ये सर्वात प्रख्यात आणि प्रभावशाली घराण्यांपैकी एक बच्चन कुटुंब हे आहे. अमिताभ बच्चन गेल्या कित्येक दशकांपासून सिनेमाच्या दुनियेत आपले प्रभुत्व दाखवत आहेत. याशिवाय जया बच्चन, अभिषेक बच्चन आणि ऐश्वर्या राय बच्चनही बॉलिवूडमध्ये सक्रिय आहेत आणि त्यांच्या कामामुळे कुटुंबाचे नाव तितकेच उच्च दर्जाचे आहे. आता या कुटुंबाची तिसरी पिढी, नातू अगस्त्य नंदा, देखील बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करत आहे, परंतु त्याच्या चित्रपटांना अपेक्षित यश मिळत नाही.
अगस्त्य नंदाने 2023 मध्ये ‘द आर्चीज’ चित्रपटाद्वारे बॉलिवूडमध्ये पाऊल ठेवले. मात्र, या चित्रपटाने अपेक्षित बॉक्स ऑफिस यश मिळवले नाही. 2026 मध्ये त्याचा दुसरा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला आला, परंतु दोन्ही चित्रपटांना धमाल यश मिळालेले नाही. चर्चेत येते की, यामागे थेट आज्जी जया बच्चन यांचा स्वभाव आणि सार्वजनिक वर्तन कारणीभूत ठरत आहे.
अगस्त्य आजोबा, आज्जी, मामा आणि मामी सारख्या अनुभवी कुटुंबीयांच्या मार्गदर्शनाखाली आपल्या करिअरला आकार देण्याचा प्रयत्न करत आहे. अमिताभ बच्चन स्वतः देखील आपल्या नातूच्या चित्रपटांचे प्रमोशन करताना दिसले, तरीही बॉक्स ऑफिसवर अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही.
गेल्या काही दिवसांपासून जया बच्चन आणि पापाराझी यांच्यातील वाद चर्चेचा विषय ठरला आहे. जया बच्चन यांनी काही दिवसांपूर्वी पापाराझींबद्दल धक्कादायक विधान केले होते, ज्यात थेट त्यांच्या पॅन्टसारख्या गोष्टींवर भाष्य केले. या विधानामुळे संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आणि असे बोलले गेले की, याचा नकारात्मक परिणाम अगस्त्य नंदाच्या करिअरवर होतो आहे.
यावर आता जया बच्चन यांनी स्पष्ट प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी म्हटले 'पृथ्वीवरील कोणतीही शक्ती माझ्या नातवाचे भाग्य बदलू शकत नाही. अगस्त्य स्टार बनेल आणि त्याला कोणीही रोखू शकत नाही.' जया बच्चन यांनी अमिताभ बच्चन यांचे उदाहरण देत स्पष्ट केले की, अमिताभ बच्चन स्टारडमच्या शिखरावर असताना जवळजवळ 15 वर्षे प्रेसने त्यांना दुर्लक्षित केले, तरीही त्यांचा करिअर प्रभावित झाला नाही. यावरून जया बच्चन यांनी सांगितले की, त्यांचे पापाराझींसोबतचे नाते आणि त्यांचा स्वभाव अगस्त्य नंदाच्या करिअरवर कोणताही परिणाम करणार नाही.
जया बच्चन यांनी असेही स्पष्ट केले की, अगस्त्यचे प्रेससोबतचे नाते वेगळे आहे आणि त्याला कोणताही बाह्य दबाव प्रभावित करू शकत नाही.
बच्चन कुटुंबाची तिसरी पिढी आता बॉलिवूडमध्ये आपले स्थान मजबूत करण्यासाठी सज्ज आहे. अगस्त्य नंदा आपल्या आजोबा, आज्जी, मामा आणि मामींच्या मार्गदर्शनाखाली स्वतःच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवून काम करत आहे. जया बच्चन यांचे थेट भाष्य आणि कुटुंबीयांचा पाठिंबा या युवा कलाकाराला बॉलिवूडमध्ये यश मिळवण्याच्या मार्गावर प्रोत्साहन देईल असे दिसते.
यामुळे स्पष्ट होते की, बच्चन कुटुंबाची तिसरी पिढीही बॉलिवूडमध्ये आपले स्थान निर्माण करण्यास तयार आहे, आणि कोणत्याही बाह्य दबावामुळे त्यांचा करिअर प्रभावित होणार नाही.