'मला मुलं जन्माला घालायला...' लग्नाला 34 वर्षे होऊनही अभिनेत्री का आई झालेली नाही? अभिनेत्री स्वत: केला खुलासा!

बॅालिवूडच्या अनेक अभिनेत्री नुकत्याच आई झाल्या आहेत, यामध्ये दीपिका पदुकोण दुसऱ्यांदा आई झाली तर कियारा अडवाणी देखील आई झाली आहे. आता अशा एका अभिनेत्रीबद्दल सांगणार आहोत ज्या अभिनेत्रीने लग्न करुन 34 वर्ष होऊनही ती अजूनपर्यत आई झालेली नाही यासंदर्भात तिने स्वत: खुलासा केला आहे. जयती भाटिया सर्वात लोकप्रिय टेलिव्हिजन अभिनेत्रींपैकी एक आहे. मनोरंजन क्षेत्रात सक्रिय असण्यासोबतच, ती यूट्यूबवर व्लॉगिंगदेखील करते. जयती त्या अभिनेत्रींपैकी एक आहे, जी कधीही आई झाली नाही. सर्व काही असूनही, तिने आई न होण्याचा निर्णय घेतला. चला जाणून घेऊया का. हॉटरफ्लायशी बोलताना जयती म्हणाल्या, "जेव्हा मी ४५ वर्षांची झाले, तेव्हा लोकांना वाटले की हे अवघड आहे. आता हे शक्य होणार नाही. आम्हाला सरोगसीचा सल्ला देण्यात आला."
पण वर्तमानपत्रांतील आणि पुस्तकांतील नेते देशाच्या वाढत्या लोकसंख्येबद्दल बोलत असताना, मी ज्या मानसिकतेत वाढलो, ती समजून घ्यायला कोणीच तयार नव्हते. जयती म्हणाली, "मला नेहमी वाटायचं की मला मुलं व्हायला हवीत. बऱ्याच लोकांनी मला मुलं जन्माला घालायला सांगितली. एकदा माझी आई म्हणाली, 'तू अजून मुलं का जन्माला घातली नाहीत? तुला मुलं व्हायला हवीत.' माझ्याकडे काहीच उत्तर नव्हतं." अभिनेत्री म्हणाली, "कारण मी माझ्या अंतरात्म्याचं म्हणणं ऐकून थकले होते. मी माझ्या आई-वडिलांची काळजी घेत होते, त्यामुळे माझा बराचसा वेळ त्यांची काळजी घेण्यातच जायचा."
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पण असं नाही की माझ्या आई-वडिलांची काळजी घेतल्यामुळे मला मुलं झाली नाहीत. स्वतःला परिपूर्ण दाखवण्यासाठी मी हे सगळं करू शकत नव्हते. मी जशी आहे तशीच परिपूर्ण आहे. मला यातलं बरंच काही ऐकावं लागलं. जेव्हा लोकांच्या लक्षात आलं की ती ४८ वर्षांची आहे, त्यामुळे आता कदाचित अवघड जाईल, तेव्हा त्यांनी तिच्याशी बोलणं बंद केलं. ती म्हणते, "जेव्हा मी १६ किंवा १७ वर्षांची होते, तेव्हा मला वाटायचं की मी एका देखण्या मुलाशी लग्न करेन. मी काम करेन, मला मूल होईल. हे माझं स्वप्न होतं, पण हे स्वप्न का मागे पडलं, हे मला खरंच माहीत नाही."
जयतीने १२ मार्च १९९२ रोजी नाट्य कलाकार किरण भाटिया यांच्याशी लग्न केले. लग्नाला ३४ वर्षे उलटूनही, ती आई न झाल्याने आनंदी आहे आणि तिला तिच्या आयुष्यातील कोणत्याही गोष्टीबद्दल खंत नाही. यामुळेच जयती चाहत्यांची आवडती आहे.