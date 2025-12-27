English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • ज्हानवी किल्लेकरचा संताप! कमेंटवर थेट प्रत्युत्तर

Jahnavi Killekar's Reply to the Trollers : अभिनेत्री जान्हवी किल्लेकर सोशल मीडियावर नेहमी सक्रिय असते, पण एका विचित्र कमेंटमुळे ती संतापली आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 27, 2025, 02:04 PM IST
अभिनेत्री जान्हवी किल्लेकर घराबाहेर आल्यानंतरही चर्चेत राहण्यास कारणीभूत ठरली आहे. शोला आता एक वर्ष पूर्ण होणार असून, लवकरच बिग बॉस मराठी सीजन 6 सुरू होणार आहे. तरीही जान्हवीच्या चर्चांना अजूनही मर्यादा नाहीत. घरातील तिचा आत्मविश्वास, खेळातील थ्रिल आणि इतर स्पर्धकांशी घडलेले वाद या सगळ्यामुळे चाहत्यांमध्ये तिची लोकप्रियता वाढली आहे.

बिग बॉस संपल्यानंतर जान्हवीला खऱ्या अर्थाने मोठी प्रसिद्धी मिळाली. घरात तिच्या खेळाने, धैर्याने आणि प्रेक्षकांशी असलेल्या संवादाने ती प्रेक्षकांच्या मनात घर केले. शो संपल्यानंतर तिने अनेक मालिकांमध्ये काम केले आणि काही नवीन प्रोजेक्ट्ससाठीही तिला संधी मिळाली. तिच्या अभिनयाची प्रशंसा करणाऱ्या चाहत्यांसह ती सोशल मीडियावर खूप सक्रिय आहे.

अलीकडेच जान्हवीने तिच्या पाळीव कुत्र्यांसोबत एक व्हिडिओ शेअर केला, जो खूप व्हायरल झाला. या व्हिडिओमध्ये ती सहा महिन्यांनी आपल्या लाडक्या कुत्र्यांना भेटताना दिसते. कुत्रे तिच्या गावी, मुरूड जंजिरा येथे आहेत. फावल्या वेळेत ती त्यांना भेटायला गेली आणि त्यांचे लाड करताना व्हिडिओमध्ये दिसते. कुत्रे तिला पाहून खूप आनंदित झालेले दिसतात. व्हिडिओमध्ये ती पिंजऱ्यात असलेल्या दोन कुत्र्यांच्या पिल्लांशी गप्पा मारताना, त्यांचे प्रेम व्यक्त करताना दिसते.

पण या व्हिडिओ नंतर काही लोकांनी तिच्यावर टीका केली. कारण, कुत्र्यांचे पिल्ले पिंजऱ्यात ठेवले होते. या ट्रोलिंगला उत्तर देताना जान्हवीने स्पष्ट केले की, डॉक्टरांनी सांगितले आहे की या पिल्लांना अजून काही दिवस पिंजरामध्ये ठेवावे लागेल. कारण ते अजून नाजूक आहेत आणि बाहेर सोडल्यास ते खूप धावतात, ज्यामुळे त्यांच्या तब्येतीवर परिणाम होतो. या स्पष्टीकरणामुळे चाहत्यांमध्ये संतुलन राखले गेले आहे.

या प्रकरणावर एका युजरने कमेंट केला, 'तुमच्या पोराला असाच रूममध्ये बंद ठेवता का? एवढ्या छोट्या पिंजऱ्यात दोघांना ठेवले आहे.' या कमेंटवर जान्हवीने थेट उत्तर दिले, 'ज्या गोष्टींबद्दल पूर्ण माहिती नसते त्याबद्दल बोलू नये, आणि तुमच्यासारख्या लोकांना उत्तर द्यायला मी बांधील नाही.' या प्रतिक्रियेतून तिने स्पष्ट केले की, ती आपल्या पाळीव प्राण्यांच्या सुरक्षिततेसाठी निर्णय घेते आणि अनविचारपूर्वक टीकेला प्रतिसाद देत नाही.

जान्हवी किल्लेकरच्या करिअरवर नजर टाकली तर तिला आई माझी काळुबाई या मालिकेमुळे मोठी ओळख मिळाली. याशिवाय कोळीवाडा झिंगला या गाण्यामुळे ती घराघरात प्रसिद्ध झाली. त्यानंतर तिने भाग्य दिले तू मला या मालिकेत खलभूमिका साकारली आणि चाहत्यांच्या मनात ठसा उमठवला. बिग बॉसमध्ये तिच्या कामगिरीनंतर आणि सोशल मीडियावर सक्रिय राहिल्यामुळे ती चाहत्यांमध्ये कायम चर्चेचा विषय बनली आहे.

सध्या तिच्या पाळीव कुत्र्यांच्या व्हिडिओमुळे चाहत्यांमध्ये तिला घेऊन उत्सुकता आणि प्रेम वाढले आहे. या सर्व घटनांनी सिद्ध केले आहे की, जान्हवी फक्त एक अभिनेत्रीच नाही तर तिच्या पाळीव प्राण्यांबाबत देखील जबाबदारीने वागणारी व्यक्ती आहे. चाहत्यांसाठी आणि चाहत्यांच्या प्रतिक्रिया समजून घेण्याच्या दृष्टिकोनातून ती सोशल मीडियावर खूप सक्रिय आहे आणि तिच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनात तिने संतुलन राखले आहे.

या सर्व अनुभवांमुळे, बिग बॉस मराठी सीजन 5 नंतर देखील जान्हवी किल्लेकर चाहत्यांच्या मनात कायम स्मरणीय ठरली आहे आणि तिच्या आगामी प्रोजेक्ट्ससाठी चाहत्यांमध्ये उत्सुकता अधिक वाढली आहे.

