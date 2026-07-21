/जॉन अब्राहमने मुंबईतील पॉश एरियात खरेदी केला कोट्यवधींचा बंगला; स्टॅम्प ड्युटीच भरली तब्बल 5 कोटी

बॉलिवूडचा लोकप्रिय अभिनेता जॉन अब्राहम पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. नवीन चित्रपटामुळं नव्हे तर रिअल इस्टेटच्या एका प्रकरणामुळं जॉन चर्चेत आला आहे. जॉनने मुंबईतील एका उच्चभ्रू वस्तीत कोट्यवधींचे घर खरेदी केले आहे. या नव्या प्रॉपर्टीमुळं जॉन अब्राहम सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. जॉनने हे नवीन घर कुठे घेतले आहे आणि या घराची किंमत किती आहे? हे सर्व जाणून घेऊयात.
जॉन अब्राहमने मुंबई उपनगरात तब्बल 84 कोटी रुपये खर्च करुन अलीशान बंगला खरेदी केला आहे. वांद्रे परिसरात अनेक मोठ्या कलाकारांची घरे आहेत. आता या यादीत जॉन अब्राहमचे नावदेखील सामील झाले आहे. लियासेस फोर्सनुसार, अलीकडेच जॉन अब्राहमने ही नवी संपत्ती खरेदी केली आहे. कारण आत्ताच प्रॉपर्टी-रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्सची माहिती समोर आली आहे.
जॉनने मुंबईतील उच्चभ्रू वस्ती असलेल्या वांद्रे पश्चिममधील सेंट मार्टिन रोडवर नवीन खरेदी केले आहे. हा मुंबईतील सर्वात महागडी वस्ती आहे. हा नवीन बंगला साधारण 1,017,60 वर्ग मीटरच्या जमीनीवर वसलेला आहे. तर 193.12 वर्ग मीटर बिल्ट अप एरिया असलेला बंगला आहे. 31.50 वर्ग मीटरवर एक आउटहाऊस देखील आहे. प्रॉपर्टी-रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्सनुसार, जॉन अब्राहमने या बंगल्याची रजिस्ट्री 14 जुलै 2026 रोजी एकूण 84 कोटी रुपये खर्चून केली आहे. इतकंच नव्हे तर या संपत्तीसाठी 5.04 कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटीदेखील भरली आहे.
‘द डिप्लोमॅट’च्या यशानंतर जॉन अब्राहम रुपेरी पडद्यापासून दूर आहे. त्याच्या आगामी प्रकल्पांमध्ये राकेश मारिया यांच्यावरील बायोपिक आणि ‘फोर्स ३’ यांसारख्या मोठ्या चित्रपटांचा समावेश आहे. मात्र, या दोन्ही चित्रपटांच्या प्रदर्शनाच्या तारखा अद्याप जाहीर झालेल्या नाहीत.
मुंबईच्या लक्झरी रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये, वांद्रे, जुहू आणि मलबार हिलसारख्या भागांमधील स्वतंत्र बंगल्यांना नेहमीच मोठी मागणी असते. या जुन्या, उच्चभ्रू वस्त्यांमधील स्वतंत्र घरे किंवा मोकळी जमीन आता जवळजवळ संपली आहे. जमिनी नसल्यामुळं खरेदीदारांना या मालमत्तांसाठी प्रचंड किंमत मोजावी लागत आहे. रिअल इस्टेट तज्ज्ञ या मालमत्तांना "ट्रॉफी होम्स" असे संबोधतात. ही केवळ राहण्याची ठिकाणे नाहीत, तर ती एक प्रतिष्ठित आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक म्हणूनही ओळखली जातात.