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जॉन अब्राहमने मुंबईतील पॉश एरियात खरेदी केला कोट्यवधींचा बंगला; स्टॅम्प ड्युटीच भरली तब्बल 5 कोटी

जॉनने मुंबईतील एका उच्चभ्रू वस्तीत कोट्यवधींचे घर खरेदी केले आहे. अलीकडेच जॉन अब्राहमने ही नवी संपत्ती खरेदी केली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 21, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 02:45 PM IST
जॉन अब्राहमने मुंबईतील पॉश एरियात खरेदी केला कोट्यवधींचा बंगला; स्टॅम्प ड्युटीच भरली तब्बल 5 कोटी
Image Credit: john abraham buys 84 crore bungalow in bandra mumbai property

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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