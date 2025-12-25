English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • मनोरंजन
  • जॉनी लिव्हरच्या लेकीने घेतला मोठा निर्णय! तंयाची मिमिक्री करणं अंगाशी आलं, जेमीचं काय म्हणणं?

Jamie Lever: जेमीने ख्रिसमसच्या आनंदात एक अशी पोस्ट शेअर केली, जी तिच्या चाहत्यांसाठी एक मोठा धक्का होती.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 25, 2025, 08:21 PM IST
प्रसिद्ध कॉमेडी क्वीन जेमीने तिच्या सोशल मीडियावर एक भावूक पोस्ट शेअर केली आहे, ज्याने तिच्या चाहत्यांना मोठा धक्का दिला आहे. ख्रिसमसच्या आनंदाच्या वातावरणात, जेमीने अचानकच ब्रेक घेण्याचा निर्णय घेतल्याची घोषणा केली आहे. तिच्या या पोस्टने सोशल मीडिया आणि चाहत्यांमध्ये चिंता व्यक्त केली आहे, पण त्याच वेळी तिच्या निर्णयाचे समर्थन करणारे अनेक संदेशही आले आहेत.

सोशल मीडियावर ब्रेक घेण्याचा निर्णय

जेमीने इन्स्टाग्रामवर एक लांब पोस्ट शेअर केली, ज्यामध्ये तिने तिच्या आतल्या भावनांचे आणि आयुष्यातील संघर्षाचे वर्णन केले. ती म्हणते, 'जे लोक मला जवळून ओळखतात, त्यांना माहिती आहे की मी माझ्या कामावर किती मनापासून प्रेम करते. लोकांना आनंद देण्याची ताकद दिल्याबद्दल मी कृतज्ञ आहे. पण, अलीकडच्या काही घटनांनी मला असं जाणवून दिलं की, मी स्वतःचा एक छोटासा भाग कुठेतरी हरवून बसले आहे.'

जेमीने स्पष्ट केले की, काही काळापासून तिच्या आयुष्यात काही गोष्टी घडत आहेत ज्यामुळे ती मानसिकदृष्ट्या थोडी खचली आहे. या पोस्टमध्ये तिने इतरांशी तिच्या भावना शेअर करत, यावेळी तिने एक ब्रेक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, मात्र तिच्या कामाची आवड कायम राहील. जेमीने आपल्या चाहत्यांना सांगितलं की, ती मनोरंजनाची यात्रा थांबवणार नाही, परंतु सध्या तिला एक छोटासा ब्रेक घ्यायचा आहे आणि स्वतःला रीसेट करायचं आहे.

तान्या मित्तलची नक्कल करणारा व्हिडिओ आणि त्याची प्रतिक्रिया

ही सर्व परिस्थिती त्या व्हिडिओवरून सुरू झाली, ज्यात जेमीने 'बिग बॉस 19' च्या स्पर्धक तान्या मित्तल हिची नक्कल केली होती. जेमीने हा व्हिडिओ एक विनोद म्हणून शेअर केला होता, पण नेटिझन्सना त्याचा ट्रोलिंग आणि बॉडी शेमिंग म्हणून घेतला. अनेकांनी जेमीवर टीका केली आणि तिला आपला संदेश समजून घेण्याचे आवाहन केले. या सर्व प्रतिक्रियांमुळे जेमी मानसिकदृष्ट्या खचली आणि तिला एक वेळ थोडा ब्रेक घेणं आवश्यक वाटलं.

जेमीने आपल्या इन्स्टाग्राम पोस्टमध्ये हेही स्पष्ट केलं की, तिला या सर्व प्रक्षोभात सापडले असले तरी ती या वक्तव्यामुळे खूप शोकसंतप्त नाही. मात्र, तिला अशी मानसिक स्थिती नाही जी आपल्याला तिने जसे आनंद दिले तसे पुढे नेण्यास सक्षम करेल. जेमीने लिहिलं, 'तुम्ही तुमचं सर्वस्व एक हसऱ्या चेहऱ्यापाशी ठेवू शकता, पण प्रत्येकाच्या आयुष्यात असा काळ येतो की तो हसण्यापेक्षा, आराम घेणं आणि स्वतःला समजून घेणं अधिक महत्त्वाचं असतं.'

तिच्या चाहत्यांनी दिला दिलासादायक प्रतिसाद

जेमीच्या या भावूक पोस्टनंतर तिच्या चाहत्यांनी आणि मित्रमंडळींनी तिच्या निर्णयाचे समर्थन केलं. एक चाहत्याने लिहिलं, 'रडवणं सोपं असतं, पण कोणाला समजून घेऊन हसवणं ही मोठी गोष्ट आहे. तू रॉकस्टार आहेस!' दुसऱ्याने म्हटलं, "हा काळही निघून जाईल, तू 'लिमिटेड एडिशन' आहेस, खचून जाऊ नकोस!" त्याचप्रमाणे, तिच्या मित्रांनी देखील तिला आधार दिला आणि आपल्या भावनांचा खुलासा करून तिला पुढे जाण्यासाठी प्रेरित केलं.

2026 मध्ये पुन्हा भेटूया!

जेमीने आपल्या पोस्टमध्ये पुढे म्हटलं आहे की, ती थोडा आराम घेणार आहे आणि पुढच्या वर्षी २०२६ मध्ये पुन्हा तिच्या कामावर लक्ष देईल. जेमीने स्वतःला त्या नकारात्मकतेपासून दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि स्वतःला रीसेट करण्याचा विचार करत आहे. तिच्या चाहत्यांनी आश्वासन दिलं आहे की, या कठीण काळातून ती लवकरच बाहेर येईल आणि एक नवा उत्साह आणि ताजेपणाने परत येईल. जेमीने यापूर्वी देखील तिला दिलेल्या आनंददायक कार्यासाठी धन्यवाद दिले होते, आणि तिच्या चाहत्यांनी देखील त्या गोष्टींचं कौतुक केले. तिचे समर्थक तिच्या या निर्णयाला प्रोत्साहित करत आहेत, आणि असे देखील म्हटले आहे की, 'या काळात तुजा आत्मविश्वास वाढवणं गरजेचं आहे.'

नवीन आव्हाने आणि पुढील वाटचाल

जेमीच्या या ब्रेकनंतर, तिच्या चाहत्यांना तिच्या परत येण्याची प्रतीक्षा असणार आहे. तिच्या निराशाजनक कालावधीला मात देऊन ती नवा उत्साह घेऊन पुन्हा आपल्या कामात लक्ष देईल अशी आशा तिच्या समर्थकांकडून व्यक्त केली जात आहे. संपूर्ण कामात सकारात्मकता आणण्यासाठी तिने केलेला निर्णय, त्याच प्रमाणे तिचे ब्रेक घेणं याला एक वेळेची गरज आहे. तिच्या मित्र आणि चाहत्यांची आशीर्वाद ही तिच्या पुढील आयुष्यात महत्वाची भूमिका बजावेल.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

