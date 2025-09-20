अक्षय कुमारचा 'जॉली एलएलबी 3' हिट होणार? दुसऱ्या दिवशी कमाईत वाढ, पाहा एकूण कलेक्शन

Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 2: बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमारच्या चाहत्यांसाठी 19 सप्टेंबर 2025 हा दिवस खास ठरला आहे. अक्षय कुमार आणि अरशद वारसी या दोघांनी साकारलेल्या कॉमेडी चित्रपट ‘जॉली एलएलबी 3’ ने प्रदर्शित होताच प्रेक्षकांच्या अपेक्षा पूर्ण करत बॉक्स ऑफिसवर दमदार सुरुवात केली आहे.
सैक्निल्कच्या रिपोर्टनुसार, सुभाष कपूर यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेल्या या कॉमेडी चित्रपटाने प्रदर्शित झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी 12.75 कोटी रुपयांची धमाकेदार कमाई केली आहे. या चित्रपटाने दुसऱ्या दिवशी बॉक्स ऑफिसवर दुपारपर्यंत 7.53 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. या चित्रपटाने आतापर्यंत एकूण कलेक्शन 20.28 कोटी रुपये झाले आहे. हा आकडा अंतिम नाही. मात्र, यामध्ये थोडा बदल होऊ शकतो.
2025 मध्ये अक्षय कुमारचा ‘स्काय फोर्स’ हा पहिला मोठा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. ज्याने प्रदर्शित होताच पहिलया दिवशी 12.25 कोटी रुपयांची कमाई केली होती. त्यानंतर ‘केसरी चैप्टर 2’ ने 7.75 कोटी आणि ‘हाऊसफुल 5’ ने 24 कोटी रुपयांची कमाई केली होती. त्यामुळे ‘जॉली एलएलबी 3’ हा अक्षय कुमारचा 2025 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या सर्व चित्रपटांमध्ये दुसऱ्या नंबरवर ओपनिंग घेणारा चित्रपट ठरला आहे.
ओपनिंग डेला 12.75 कोटी रुपयांच्या कमाईसह हा चित्रपट टॉप 10 सर्वोत्तम ओपनिंग घेणाऱ्या चित्रपटांमध्ये 7व्या क्रमांकावर आहे. यामध्ये ‘सितारे जमीन पर’, ‘स्काय फोर्स’ आणि ‘बागी 4’ सारखे चित्रपट मागे पडले आहेत. फिल्मीबीटच्या माहितीनुसार, या कॉमेडी चित्रपटाचे बजेट फक्त 80 कोटी रुपये आहे. म्हणजेच, चित्रपटाने आतापर्यंत आपल्या बजेटच्या 25 टक्के कमाई केली आहे.
या चित्रपटात अक्षय कुमार आणि अरशद वारसी यांच्या प्रमुख भूमिकेशिवाय हुमा कुरैशी आणि अमृता राव दिसल्या आहेत. तसेच, सौरभ शुक्ला यांनी यापूर्वीच्या ‘जॉली एलएलबी’ सीरीजप्रमाणे न्यायाधीशाची भूमिका निभावली आहे.
‘जॉली एलएलबी 3’ ने फक्त कॉमिक एलिमेंट्स नव्हे तर अक्षय कुमार आणि अरशद वारसीच्या कमाल केमिस्ट्रीमुळे प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले असून बॉक्स ऑफिसवर आणखी मोठ्या यशाची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
FAQ
1. ‘जॉली एलएलबी ३’ ची बॉक्स ऑफिस कमाई काय आहे?
चित्रपटाने पहिल्या दिवशी (१९ सप्टेंबर २०२५) ₹१२.५० कोटी कमाई केली. दुसऱ्या दिवशी (२० सप्टेंबर) दुपारपर्यंत ₹०.८९ कोटी कमाई झाली असून, एकूण ₹१३.३९ कोटी झाली आहे. हे आकडे Sacnilk आणि Bollywood Hungama नुसार आहेत आणि अंतिम आकडा बदलू शकतो.
2. ‘जॉली एलएलबी ३’ चे बजेट किती आहे?
चित्रपटाचे बजेट ₹१२० कोटी आहे (मीडियाच्या रिपोर्टनुसार). पहिल्या दिवशीच्या कमाईने त्याने बजेटच्या १०% पेक्षा जास्त रिकव्हर केले आहे.
3. अक्षय कुमारच्या २०२५ मधील इतर चित्रपटांची कमाई काय आहे?
२०२५ मध्ये अक्षय कुमारचे ‘स्काय फोर्स’ (ओपनिंग ₹१२.२५ कोटी), ‘केसरी चॅप्टर २’ (ओपनिंग ₹७.७५ कोटी) आणि ‘हाऊसफुल ५’ (ओपनिंग ₹२४ कोटी) हे चित्रपट प्रदर्शित झाले. ‘जॉली एलएलबी ३’ ही त्याची दुसरी सर्वोत्तम ओपनिंग आहे.