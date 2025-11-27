English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईत झालेल्या Joy प्रस्तुत झी 24 तास मराठी सन्मान सोहळ्यात मराठी चित्रपट, टीव्ही आणि डिजिटल क्षेत्रातील कलाकारांचा भव्य गौरव करण्यात आला. रेड कार्पेटवर सेलिब्रिटींनी त्यांच्या स्किनकेअर टिप्स, Joy ब्रँडशी असलेलं नातं आणि मनोरंजनविश्वातील अनुभव शेअर केले. अभिजीत खांडकेकर आणि वैदेही परशुरामी यांच्या नैसर्गिक स्किनकेअरविषयीच्या candid प्रतिक्रिया विशेष ठरल्या. 

कावेरी पिंपळे | Updated: Nov 27, 2025, 07:00 PM IST
मराठी कलाविश्वाचा सोहळा: Joy प्रस्तुत झी 24 तास मराठी सन्मानात चमकले तारे

मराठी मनोरंजन विश्वातील मानाचा आणि परंपरेचा सोहळा म्हणून ओळखला जाणारा Joy presents झी 24 तास मराठी सन्मान पुरस्कार सोहळा यंदा मुंबईतील सहारा स्टार हॉटेलमध्ये अतिशय भव्यदिव्य वातावरणात संपन्न झाला. मराठी चित्रपट, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या कलाकारांचा गौरव करण्यासाठी सजलेल्या या सोहळ्याला उद्योगातील मान्यवर, दिग्दर्शक, निर्माते आणि लोकप्रिय कलाकारांची मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती होती.

कार्यक्रमस्थळी मोहक प्रकाशयोजना, सांस्कृतिक विविधतेने नटलेला माहोल आणि सेलिब्रिटींची सततची वर्दळ पाहून चाहत्यांपासून उपस्थित मीडिया प्रतिनिधींपर्यंत सर्वांचीच नजर रेड कार्पेटवर खिळून राहिली. कलाकारांनी दिलेल्या ग्लॅमरस एंट्रीजमुळे वातावरणात चैतन्य आणि उत्साह दाटून आला होता. दरम्यान, रेड कार्पेटवर अनेक कलाकारांनी झी २४ ताससोबतचा आपला अनुभव, सहकार्याची आठवण आणि मराठी मनोरंजन क्षेत्रातील बदलत्या प्रवाहांवर मुक्तपणे संवाद साधला. त्याचबरोबर अनेकांनी त्यांच्या स्किनकेअर रुटीन, सौंदर्याचे व्यक्तिगत टिप्स आणि Joy ब्रँडशी असलेली नाळ याबद्दल खास खुलासाही केला.

अभिजीत खांडकेकर यांचा नैसर्गिकतेवर भर

अभिनेते अभिजीत खांडकेकर यांना जेव्हा विचारण्यात आले, 'What makes you beautiful?' यावर ते हसत म्हणाले 'मी नेहमी नैसर्गिक घटक असलेली उत्पादने वापरतो. Almond milk lotion मला आवडतात. विशेष म्हणजे Joy चा lemon-based face wash माझ्या स्किनला नेहमी फ्रेश ठेवतो.' त्यांच्या या candid उत्तराने रेड कार्पेटवरील वातावरणातच उत्साहाची लाट उसळली.

वैदेही परशुरामीचा निसर्गप्रेमी दृष्टिकोन

अभिनेत्री वैदेही परशुरामी हिने त्वचा आणि निसर्ग यांच्यातील नात्यावर सुंदर भाष्य केलं. ती म्हणाली 'जसं ऋतू बदलतात, तसंच आपल्या त्वचेच्या गरजाही बदलतात. त्यामुळे त्वचेनेही निसर्गाशी जुळवून घ्यायला हवं. रसायनयुक्त उत्पादनांचे दुष्परिणाम होऊ शकतात, त्यामुळे मी स्वतः नैसर्गिक उत्पादने वापरण्यावर विश्वास ठेवते.' तिने पुढे सांगितले की ती Joy ची बदाम आणि मधाच्या गुणांनी युक्त नैसर्गिक स्किनकेअर रेंज वापरते. या उत्पादनांमुळे तिच्या त्वचेला उजळपणा आणि नैसर्गिक पोषण मिळत असल्याचेही ती सांगते.

वैदेही म्हणाली 'नैसर्गिक उत्पादने त्वचेशी सुसंगत असल्यामुळे ती आतून कार्य करतात. दीर्घकाळ टिकणारे परिणाम देतात आणि त्वचेच्या नैसर्गिक सौंदर्यात भर घालतात.' याच संदर्भात तिने सोहळ्याशी एक सुंदर तुलना जोडली 'जसा झी 24 तास मराठी सन्मान आपल्या परंपरा आणि मुळांशी जोडलेला आहे, तसंच Joy चे स्किनकेअरही निसर्गाशी घट्ट जोडलेले आहे. निसर्गाधारित उत्पादने वापरल्यास त्वचा आणि मन दोन्ही मुळांशी एकरूप राहतात.'

बहुरंगी परफॉर्मन्सने रंगला सोहळा

सोहळ्यातील मुख्य आकर्षण ठरले कलाकारांनी सादर केलेले विविध रंगी कार्यक्रम पारंपरिक नृत्य, फ्यूजन अ‍ॅक्ट्स आणि मराठी गाण्यांवर सादर केलेल्या अप्रतिम परफॉर्मन्सनी प्रेक्षकांची मनं जिंकली. एकूणच, Joy प्रस्तुत झी 24 तास मराठी सन्मान हा फक्त पुरस्कार सोहळा नव्हता, तर मराठी संस्कृती, कला आणि निसर्गाच्या सुंदर संगमाचा भव्य उत्सव होता.

FAQ

झी 24 तास मराठी सन्मान सोहळ्यात कोणत्या कलाकारांचा गौरव करण्यात आला?
मराठी चित्रपट, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या कलाकारांचा या भव्य सोहळ्यात सन्मान करण्यात आला.

सेलिब्रिटींनी रेड कार्पेटवर कोणत्या विषयांवर चर्चा केली?
सेलिब्रिटींनी झी 24 ताससोबतचा अनुभव, मराठी मनोरंजन क्षेत्रातील बदलते प्रवाह, स्किनकेअर रुटीन आणि Joy ब्रँडशी असलेलं त्यांचं नातं याविषयी मुक्तपणे संवाद साधला.

सोहळ्यातील विशेष आकर्षण काय होते?
पारंपरिक नृत्य, फ्यूजन अ‍ॅक्ट्स आणि मराठी गाण्यांवरील प्रभावी परफॉर्मन्स हे सोहळ्याचे मुख्य आकर्षण ठरले, ज्यांनी प्रेक्षकांची मनं जिंकली.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

मराठी कलाविश्वाचा सोहळा: Joy प्रस्तुत झी 24 तास मराठी सन्मा...

