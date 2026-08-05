/नाचताना जॅकलीनचा ड्रेस घसरला? थेट पोलीस तक्रार; नेमकं हे प्रकरण काय? जाणून घ्या सविस्तर

अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिस सध्या एका वेगळ्याच कारणासाठी चर्चेत आहे. जॅकलिनने डान्स केलेल्या 'जुगनी' (Jugni) या म्युझिक व्हिडिओमधील एक क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. मात्र व्हायरल क्लिपचं हे प्रकरण थेट पोलिसांपर्यंत पोहोचलं आहे. नेमकं घडलंय काय ते पाहूयात...
जॅकलिनने डान्स केलेल्या 'जुगनी' गाण्याची क्लिप चुकीच्या कारणामुळे व्हायरल झाली आहे. व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओमध्ये जॅकलिनचे कपडे सरकल्याचं म्हणजेच वॉर्डरोब मॅलफंक्शन झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हा व्हिडीओ व्हायरल करताना जिथे कथित पद्धतीने कपडे सरकल्याचा दावा करण्यात आला तो क्षण 'ब्लर' केला होता. मात्र, बी प्राकसोबत हे गाणं गाणारा गायक सोनू ठुकरालने शुक्रवारी या प्रकरणामध्ये पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. हा व्हिडिओ 'एआय-जनरेटेड' म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे तयार केलेला असल्याचे सोनूने या तक्रारीमध्ये म्हटले.
सोनूने पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन तक्रार दाखल केल्यानंतर एका पोलीस अधिकाऱ्यासोबतचा स्वतःचा फोटो पोस्ट केला आहे. या फोटोला कॅप्शन देताना सोनूने, "मी माझ्या 'जुगनी' गाण्याबाबत पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. ही क्लिप एआय वापरून एडिट केली गेली आहे. ती एआय-जनरेटेड आवृत्ती फॉरवर्ड केली जात आहे. मी लवकरच याबद्दल सार्वजनिकरीत्या बोलेन," अशी कॅप्शन दिली आहे.
सोनूने आपल्या पोस्टमध्ये तो याबद्दल सार्वजनिकरीत्या बोलणार असल्याचं लिहिलं आहे. त्यामुळे, तो नेमकं काय निवेदन देतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. असं असलं तरी या संपूर्ण वादाबाबत गाण्याचे निर्माते किंवा जॅकलिन किंवा बी प्राक यांपैकी कोणीही अद्याप कोणतेही निवेदन जारी केलेले नाही.
जॅकलिन 'वेलकम टू द जंगल' या चित्रपटातून शेवटची प्रेक्षकांच्या भेटीला आली होती. या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर समाधानकारक कमाई केली होती. अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी आणि इतर कलाकारांचा समावेश असलेल्या या चित्रपटाने भारतात 133.98 कोटी रुपयांची कमाई केली, तर जगभरातील एकूण कमाई 192.60 कोटी रुपये इतकी होती. सध्या जॅकलिन ख्याती मदान यांच्या 'नॉट आऊट एंटरटेनमेंट'द्वारे निर्मित एका 'सुपरनॅचरल थ्रिलर' चित्रपटात दिसणार असल्याची माहिती मिळत आहे. या चित्रपटाचे चित्रीकरण या वर्षाच्या मध्यात सुरू झाले असले तरी या चित्रपटाची अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही.