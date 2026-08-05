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नाचताना जॅकलीनचा ड्रेस घसरला? थेट पोलीस तक्रार; नेमकं हे प्रकरण काय? जाणून घ्या सविस्तर

हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाल्यानंतर हे प्रकरण थेट पोलीस स्टेशनपर्यंत पोहोचलं आहे. नक्की झालंय काय जाणून घ्या

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 05, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 01:23 PM IST
नाचताना जॅकलीनचा ड्रेस घसरला? थेट पोलीस तक्रार; नेमकं हे प्रकरण काय? जाणून घ्या सविस्तर
Image Credit: नक्की घडलंय काय या प्रकरणामध्ये ज्यामुळे ते पोलिसांपर्यंत पोहोचलं? (प्रातिनिधिक फोटो) (फोटो सौजन्य एसटी म्युझिकच्या युट्यूब चॅनेलवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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