17 व्या वर्षी मिस इंडिया, विवाहित पुरुषाशी लग्न; भारतातील सर्वात श्रीमंत अभिनेत्री आहे 90 च्या दशकातील ही 'ब्युटीक्वीन'

Juhi Chawala Birthday: 90 च्या दशकातील टॉप अभिनेत्रींपैकी एक असलेली जुही चावला आज, 13 नोव्हेंबर रोजी तिचा 58 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. तिचं आयुष्य चित्रपटांप्रमाणेच रंगबीरंगी होतं जाणून घ्या सर्वात श्रीमंत अभिनेत्री विषयी  A टू  Z माहिती  

Updated: Nov 13, 2025, 11:19 AM IST
Juhi Chawala Birthday: अभिनेत्री जुही चावलाने तिच्या सौंदर्याने, उत्तम अभिनयाने आणि खेळकर स्वभावाने लाखो लोकांची मने जिंकली. वयाच्या 17 व्या वर्षी मिस इंडियाचा किताब पटकावल्यानंतर जुहीने 1986 मध्ये 'सुलतानत' चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. पण तिला खरी ओळख 1988च्या 'कयामत से कयामत तक' चित्रपटातून मिळाली. त्यानंतर, ती 'बोल राधा बोल', 'हम हैं राही प्यार के', 'डर', 'लोफर', 'येस बॉस' आणि 'इश्क' सारख्या असंख्य सुपर हिट चित्रपटांमध्ये दिसली. हिंदी व्यतिरिक्त, जुहीने बंगाली, पंजाबी, मल्याळम, तमिळ, कन्नड आणि तेलुगू चित्रपटांमध्येही काम केले आहे. चित्रपटांव्यतिरिक्त, अभिनेत्री तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळेही खूप चर्चेत असते. 1995 मध्ये जुहीने उद्योगपती जय मेहताशी लग्न केले. पण तुम्हाला माहित आहे का? बॉलिवूडची खोडसाळ अभिनेत्री जुही चावलाची प्रेमकहाणी एखाद्या चित्रपटाच्या कथेपेक्षा कमी नाही.

विवाहित उद्योगपतिवर जडलं प्रेम
एका चित्रपटाच्या सेटवर जुही चावलाची जयशी पहिली भेट झाली. 'काबर' चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान दोघांची पुन्हा भेट झाली. राकेश रोशनने जुही चावलाची ओळख त्याच्या मित्र आणि उद्योगपती जयशी करून दिली. या काळात ते अनेक वेळा भेटले, पण त्यांचे नाते मैत्रीपेक्षा जास्त काही नव्हते. त्यावेळी जय विवाहित होता आणि त्याच्या पत्नीसोबत आनंदी होता. काही काळानंतर अचानक जयच्या पत्नीचे विमान अपघातात निधन झाल्याचे समोर आले. या कठीण काळात जुहीने जयला साथ दिली.

जय हा एक समजूतदार आणि शांत व्यक्ती आहे, तर जुही खेळकर आणि उत्साही व्यक्ती आहे त्यांच्य स्वाभावांतील या फरकामुळेच ते जवळ आले असावेत. चित्रपट जगताच्या ग्लॅमरमध्ये सहसा नसलेली शांतता आणि स्थिरता जुहीला जयमध्ये आढळली अन् दोघे एकमेकांना नीट समजु लागले. याच काळात दोघे हळुहळु जवळ आले. 

ऐन लग्नाच्या वेळी घडली 'ही' दुर्घटना
जुही आणि जय लग्न करण्याचा निर्णय घेत असतानाच जुहीच्या आईचे कार अपघातात निधन झाले. या दुर्घटनेने जुहीला मोठा धक्का बसला. पण, जयने जुहीला आधार दिला आणि तिला दुःखातून बाहेर पडण्यास मदत केली. त्यांनी कठीण काळात एकमेकांना साथ दिली आणि त्यांचे नाते अधिक मजबूत होत गेले.

लग्न गुप्त ठेवण्याचं कारण काय?
कालांतराने या जोडप्याने लग्नगाठ बांधली पण लग्न गुप्त ठेवण्यात आले होते जेव्हा जुही चावलाने जयशी लग्न केले तेव्हा तिची कारकीर्द शिखरावर होती. लोकांना ती आवडली, तिचे चित्रपट हिट होत होते आणि तिला तिच्या लग्नाचा तिच्या चित्रपट कारकिर्दीवर परिणाम होऊ नये असे वाटत होते. म्हणून, त्यांनी काही काळ त्यांचे नाते गुप्त ठेवले आणि त्यांचे जीवन आनंदाने जगत राहिले. 2001 मध्ये, जुहीने जान्हवी नावाच्या मुलीला जन्म दिला आणि 2003 मध्ये ते अर्जुन नावाच्या मुलाचे आई बाबा झाले. आजही ते त्यांचे वैयक्तिक आयुष्य माध्यमांपासून दूर ठेवतात.

आदर आणि विश्वासाचं नातं
जुही आणि जय यांच्या नात्यातील सर्वात मोठी ताकद म्हणजे परस्पर आदर आणि विश्वास. ते एकमेकांच्या व्यवसायाचा आदर करतात आणि एकमेकांना स्वातंत्र्य देतात. लग्नानंतरही, जुही चित्रपट आणि सामाजिक कार्यात सक्रिय राहिली आहे, तिने हे सिद्ध केले आहे की जर तिला योग्य जोडीदार मिळाला तर एक स्त्री तिचे स्वप्न आणि कुटुंब दोघांचा मेळ साधू शकते.

सर्वात श्रीमंत अभिनेत्री
जुही चावला आता चित्रपटांपासून दूर असली तरी ती इंडस्ट्रीतील सर्वात श्रीमंत अभिनेत्री आहे. हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 नुसार, जुही चावलाची एकूण संपत्ती तब्बल 7,790 कोटी आहे. ही अभिनेत्री रेड चिलीज ग्रुपची सह-संस्थापक देखील असून ती आयपीएल टीम कोलकाता नाईट रायडर्समधूनही कोट्यावधी रुपये कमवते. एवढेच नाही तर अभिनेत्रीची मुंबई आणि गुजरातमध्ये आलिशान घरे आहेत. जुहीकडे महागड्या गाड्या देखील आहेत, ज्यांची किंमतही कोटींच्या घरात आहे. तिच्याकडे बीएमडब्ल्यू 7-सीरीज, अ‍ॅस्टन मार्टिन रॅपिड, जग्वार एक्सजे, मर्सिडीज-बेंझ एस-क्लास आणि पोर्श केयेन सारख्या आलिशान गाड्या आहेत.

