English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

32 वर्षांपूर्वीचा ब्लॉकबस्टर, ज्यात जूही चावलाने सनी देओलसोबत दुसऱ्यांदा किसिंग सीन देण्यास दिलेला नकार, काय होतं कारण?

सनी देओल आणि जूही चावला यांनी 'लुटेरे'मध्ये एकत्र काम केलं. मात्र, या चित्रपटात जूही चावला आणि सनी देओल यांचा किसिंग सीन होता. पण तो दुसऱ्यांदा देण्यास अभिनेत्रीने नकार दिला. नेमकं कारण काय?    

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 30, 2025, 06:28 PM IST
32 वर्षांपूर्वीचा ब्लॉकबस्टर, ज्यात जूही चावलाने सनी देओलसोबत दुसऱ्यांदा किसिंग सीन देण्यास दिलेला नकार, काय होतं कारण?

Juhi Chawla : 1993 साली प्रदर्शित झालेला बॉलिवूड अभिनेता सनी देओल आणि जूही चावला यांचा सुपरहिट चित्रपट ‘लूटेरे’ आजही प्रेक्षकांच्या लक्षात आहे. ही चित्रपट जूही चावला यांच्या व्यक्तिरेखेभोवती फिरत होता. मात्र अनेकांना माहिती नाही की या भूमिकेसाठी जूही नव्हे तर दिव्या भारती यांची निवड आधी झाली होती.

Add Zee News as a Preferred Source

दिग्दर्शक धर्मेश दर्शन यांनी सुरुवातीला दिव्या भारती यांना मुख्य भूमिकेसाठी साइन केले होते. दिव्या भारती देखील या भूमिकेबद्दल अतिशय उत्सुक होत्या. पण शूटदरम्यान त्यांचे व्यक्तिमत्त्व आणि ही भूमिका जुळत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर निर्मात्यांनी जूही चावला यांना ही ऑफर दिली.

कथेसाठी महत्त्वाचा किसिंग सीन

निर्माते सुनील दर्शन यांच्या मते, ‘कयामत से कयामत तक’ या चित्रपटामुळे जूही चावला यांची भोळी-भाबडी अशी खास इमेज तयार झाली होती. ‘लूटेरे’ मध्ये मात्र त्यांना अधिक बोल्ड आणि ग्लॅमरस स्वरूपात सादर करणे निर्मात्यांसाठी मोठं आव्हान ठरलं.

या चित्रपटामध्ये सनी देओल आणि जूही चावला यांच्यात एक लिप-टू-लिप किसिंग सीन होता. ज्याला चित्रपटाच्या कथेमध्ये महत्त्वाचे स्थान होते. तो फक्त सेंसेशन निर्माण करण्यासाठी नव्हता तर कथानक पुढे नेण्यासाठी आवश्यक होता.

पहिल्या दिवशीच जूही गायब!

जेव्हा हा सीन शूट करण्याची वेळ आली तेव्हा हा सीन दिवसाच्या शेवटी ठेवण्यात आला. मात्र, त्या दिवशी जूही चावला अचानक सेटवरून गायब झाल्या. उदयपुरमध्ये त्यांचे दुसरे शूट असल्याचे सांगत त्या त्या ठिकाणीच थांबल्या. प्रत्यक्षात त्या किसिंग सीन टाळत होत्या. 

नंतर जूही चावला जेव्हा सेटवर परतल्या तेव्हा त्यांनी किसिंग सीन देण्यास होकार दिला. पण एक खास अट ठेवली.  किसिंग सीन एकाच टेकमध्ये आणि मल्टी-अँगल शूट करावा. जेणेकरून वारंवार टेक द्यावा लागू नये. त्यानुसार सीन शूट करण्यात आला. पण एडिटिंगदरम्यान निर्मात्यांना वाटले की सीनचा रीटेक आवश्यक आहे.

रीटेकला जूही चावलाचा ठाम नकार

जेव्हा निर्मात्यांनी जूहीला रीटेकसाठी सांगितलं, तेव्हा त्या घाबरल्या आणि स्पष्टपणे म्हणाल्या. कॉन्ट्रॅक्टमध्ये एकच किसिंग सीन आहे आणि तो मी दिला आहे. परिणामी, चित्रपटामध्ये पहिल्याच टेकमधील सीन वापरावा लागला.

FAQ

1. ‘लूटेरे’ चित्रपटातील मुख्य भूमिका सुरुवातीला कोणाला देण्यात आली होती?

सुरुवातीला या भूमिकेसाठी दिव्या भारती यांची निवड झाली होती. त्यांनाच लीड रोल साइन करण्यात आला होता.

2. दिव्या भारतींना बदलून जूही चावला यांना का निवडले गेले?

शूटिंगदरम्यान दिव्यांचे व्यक्तिमत्त्व आणि भूमिका एकमेकांना जुळत नसल्याचे निर्माता-दिग्दर्शकांना वाटले. त्यामुळे त्यांनी जूही चावला यांना ही भूमिका दिली.

3. जूही चावला यांची ‘लूटेरे’मधील इमेज बदलणे अवघड का होते?

‘कयामत से कयामत तक’मुळे त्यांची गोड, भोळी पडोसन अशी इमेज तयार झाली होती. ‘लूटेरे’मध्ये मात्र बोल्ड आणि ग्लॅमरस लुक हवा होता, जे निर्मात्यांसाठी आव्हान होते.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
juhi chawla lootera hit or flopjuhi chawla refused to kiss sunny deolJuhi Chawla kissing scene refusalJuhi Chawla Sunny Deol film

इतर बातम्या

75th Birthday Special : डॉ. सुभाष चंद्रा ज्यांनी भारतातील म...

भारत