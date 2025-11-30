32 वर्षांपूर्वीचा ब्लॉकबस्टर, ज्यात जूही चावलाने सनी देओलसोबत दुसऱ्यांदा किसिंग सीन देण्यास दिलेला नकार, काय होतं कारण?

Juhi Chawla : 1993 साली प्रदर्शित झालेला बॉलिवूड अभिनेता सनी देओल आणि जूही चावला यांचा सुपरहिट चित्रपट ‘लूटेरे’ आजही प्रेक्षकांच्या लक्षात आहे. ही चित्रपट जूही चावला यांच्या व्यक्तिरेखेभोवती फिरत होता. मात्र अनेकांना माहिती नाही की या भूमिकेसाठी जूही नव्हे तर दिव्या भारती यांची निवड आधी झाली होती.
दिग्दर्शक धर्मेश दर्शन यांनी सुरुवातीला दिव्या भारती यांना मुख्य भूमिकेसाठी साइन केले होते. दिव्या भारती देखील या भूमिकेबद्दल अतिशय उत्सुक होत्या. पण शूटदरम्यान त्यांचे व्यक्तिमत्त्व आणि ही भूमिका जुळत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर निर्मात्यांनी जूही चावला यांना ही ऑफर दिली.
निर्माते सुनील दर्शन यांच्या मते, ‘कयामत से कयामत तक’ या चित्रपटामुळे जूही चावला यांची भोळी-भाबडी अशी खास इमेज तयार झाली होती. ‘लूटेरे’ मध्ये मात्र त्यांना अधिक बोल्ड आणि ग्लॅमरस स्वरूपात सादर करणे निर्मात्यांसाठी मोठं आव्हान ठरलं.
या चित्रपटामध्ये सनी देओल आणि जूही चावला यांच्यात एक लिप-टू-लिप किसिंग सीन होता. ज्याला चित्रपटाच्या कथेमध्ये महत्त्वाचे स्थान होते. तो फक्त सेंसेशन निर्माण करण्यासाठी नव्हता तर कथानक पुढे नेण्यासाठी आवश्यक होता.
जेव्हा हा सीन शूट करण्याची वेळ आली तेव्हा हा सीन दिवसाच्या शेवटी ठेवण्यात आला. मात्र, त्या दिवशी जूही चावला अचानक सेटवरून गायब झाल्या. उदयपुरमध्ये त्यांचे दुसरे शूट असल्याचे सांगत त्या त्या ठिकाणीच थांबल्या. प्रत्यक्षात त्या किसिंग सीन टाळत होत्या.
नंतर जूही चावला जेव्हा सेटवर परतल्या तेव्हा त्यांनी किसिंग सीन देण्यास होकार दिला. पण एक खास अट ठेवली. किसिंग सीन एकाच टेकमध्ये आणि मल्टी-अँगल शूट करावा. जेणेकरून वारंवार टेक द्यावा लागू नये. त्यानुसार सीन शूट करण्यात आला. पण एडिटिंगदरम्यान निर्मात्यांना वाटले की सीनचा रीटेक आवश्यक आहे.
जेव्हा निर्मात्यांनी जूहीला रीटेकसाठी सांगितलं, तेव्हा त्या घाबरल्या आणि स्पष्टपणे म्हणाल्या. कॉन्ट्रॅक्टमध्ये एकच किसिंग सीन आहे आणि तो मी दिला आहे. परिणामी, चित्रपटामध्ये पहिल्याच टेकमधील सीन वापरावा लागला.
