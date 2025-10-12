English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
जुई गडकरी म्हणाली 'मी ते काम कधीच करणार नाही…', नेमकं काय कारण?

जुई गडकरीने सोज्वळ आणि भावनिक भूमिका साकारून प्रेक्षकांच्या मनावर आपली छाप सोडली आहे.  

Intern | Updated: Oct 12, 2025, 06:51 PM IST
मराठी मनोरंजन विश्वातील लोकप्रिय अभिनेत्री जुई गडकरीने बोल्ड सीन किंवा अंगप्रदर्शन दाखवण्याबाबत आपले ठाम मत व्यक्त केले आहे. जुईने आतापर्यंत प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या सोज्वळ आणि भावनिक भूमिका साकारल्या आहेत. अनेक मालिकांमध्ये तिने आदर्श सुनेची, आदर्श मुलगी आणि कधीकधी खलनायिकेची भूमिका देखील निभावली आहे. मात्र, अंगप्रदर्शन किंवा बोल्डनेस दाखवणारे सीन्स करण्यास ती कधीच तयार नाही.

अलीकडेच जुईने 'मुंटा'शी बोलताना या विषयावर खुलासा केला. तिला विचारण्यात आले, 'काही गोष्टी तुला करायच्या नाहीत', असं म्हणालीस, ते नेमकं काय?' यावर तिनं स्पष्ट केले की, “मला बोल्ड कंटेंटमध्ये काम करायचं नाही. मी अशा प्रकारचं काम करायला कम्फर्टेबल नाही. माझे आई-बाबा, प्रेक्षक यांच्या मनात माझ्याविषयीचा आदर कमी होईल, असं मला वाटतं. कलाकार म्हणून काहीही करावं लागते, असं मला अजिबात वाटत नाही. त्यामुळे मी हे कधीच करणार नाही. मला असं वाटतं की, जर तुम्ही तुमच्या कथेच्या माध्यमातून अभिनयाची विविधता दाखवू इच्छित असाल, तर त्या माध्यमाने तुम्हाला वेगळ्या प्रकारे सिद्ध होणं गरजेचं आहे, पण बोल्डनेस दाखवून त्यात समाधान मिळत नाही.

सध्या जुई स्टार प्रवाहवरील 'ठरलं तर मग' या मालिकेत मुख्य भूमिका साकारत आहे. या मालिकेत तिने सायली या पात्राला जिवंत केले आहे, ज्यामुळे प्रेक्षक तिच्या अभिनयाचे कौतुक करत आहेत. मालिकेत तिच्यासोबत अमित भानुशाली, प्रिया तेंडोलकर, मोनिका दाभाडे आणि प्रतिक सुरेश यांसारखे कलाकारही महत्त्वाच्या भूमिकेत आहेत. मालिकेची कथा आणि पात्रांची जाणीवपूर्वक निवड प्रेक्षकांना खूप भावत आहे, ज्यामुळे मालिकेची टीआरपी सतत वाढत आहे. जुई सोशल मीडियावरही अत्यंत सक्रिय आहे. ती आपल्या चाहत्यांशी वैयक्तिक आयुष्यातील अपडेट्स शेअर करते, तसेच तिच्या अभिनयाच्या अनुभवाबद्दल, आगामी प्रोजेक्ट्सबद्दल प्रेक्षकांना माहिती देते. जुईच्या स्पष्ट आणि ठाम भूमिकेमुळे ती चाहत्यांमध्ये आदरास्पद अभिनेत्री म्हणून ओळखली जाते. तिचे विचार आणि सोज्वळ अभिनय शैली मराठी मनोरंजन विश्वात तिची वेगळी ओळख निर्माण करत आहेत.

या सर्व गोष्टी पाहता, जुई गडकरी ही एक अशी अभिनेत्री ठरली आहे जिला केवळ अभिनयावर विश्वास आहे आणि ती आपल्या मूल्यांवर ठाम आहे, त्यामुळे तिचा मार्ग आणि भूमिकांची निवड नेहमीच प्रेक्षकांमध्ये चर्चेचा विषय ठरते.

FAQ

जुई गडकरी बोल्ड सीन का करत नाही?

जुई गडकरी बोल्ड सीन किंवा अंगप्रदर्शन करणाऱ्या सीन्समध्ये काम करण्यास तयार नाही. ती म्हणते की, अशा प्रकारचे काम तिच्या कुटुंबीयांवर आणि चाहत्यांवर अपमानकारक परिणाम करू शकते आणि कलाकार म्हणून तिला ते करणे गरजेचे वाटत नाही.

जुई सध्या कोणत्या मालिकेत दिसत आहे?

जुई सध्या स्टार प्रवाहवरील 'ठरलं तर मग' या मालिकेत मुख्य भूमिका साकारत आहे. या मालिकेत ती सायलीच्या भूमिकेत दिसत असून मालिकेची टीआरपी सतत वाढत आहे.

जुई सोशल मीडियावर किती सक्रिय आहे?

जुई मीडियावर खूप सक्रिय आहे. ती चाहत्यांना वैयक्तिक आयुष्यातील अपडेट्स देते, तिच्या अभिनय अनुभवाबद्दल सांगते आणि आगामी प्रोजेक्ट्सबद्दल माहिती शेअर करते.

 

 

