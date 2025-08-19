आईच्या स्वागतासाठी स्वर्गाच्या दाराशी येऊन सिंधूताईंचा प्रश्न, 'आता तिकडे...'; तेजस्विनीची Insta स्टोरी

Jyoti Chandekar In Heaven Death Tejaswini Pandit Instagram Story: अभिनेत्री तेजस्विनी पंडीतला नुकताच मातृशोक झाला. अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांचं 16 ऑगस्ट रोजी वयाच्या 68 व्या वर्षी अल्पशा आजाराने निधन झालं.'ठरलं तर मग' या मालिकेत पूर्णा आजीची भूमिका साकारत असलेल्या ज्योती चांदेकर यांच्या आकस्मिक निधनाने सहकलाकारांनाही धक्का बसला आहे. पाच दिवसांमध्ये घरी जाऊन येते असं सांगून गेलेल्या ज्योती चांदेकर कायमच्या निघून गेल्याची भावना त्यांच्या सहकलाकारांनी व्यक्त केली आहे. तेजस्विनीनेही आईच्या निधनानंतर इन्स्टाग्रामवरुन पोस्ट करताना अत्यंसंस्कारासंदर्भात माहिती दिली होती. मात्र आता तिने केलेल्या एका नव्या पोस्टमध्ये ज्योती चांदेकरांबद्दलचा एक भावूक फोटो पोस्ट केलाय.
आईला मुखाग्नि देताना ढसाढसा रडलेल्या तेजस्विनीने आई स्वर्गात पोहचल्यानंतर तिला कोण भेटलं असेल याबद्दलची कल्पना करत काढलेलं एक सुंदर चित्र तिने आपल्या इन्स्टाग्रामवर सोमवारी शेअर केलं. प्रसिद्ध व्यंगचित्रकार निरज सबनीस यांनी रेखाटलेलं हे व्यंगचित्र तेजस्विनीने आपल्या इस्टाग्राम स्टेटसवर शेअर केलं आहे.
या फोटोमध्ये ज्योती चांदेकर स्वर्गाच्या दाराशी पोहोचल्यानंतर स्वर्गामधून त्यांचं स्वागत करण्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेविका सिंधुताई सपकाळ आल्याचं दाखवण्यात आलं आहे. ही पोस्ट तेजस्वीनीने सोमवारी आपल्या इंस्टाग्राम स्टेटसवरुन शेअर केली.
निरज सबनीस यांनी हा फोटो शेअर करताना, "2010 साली आलेल्या 'मी सिंधुताई सपकाळ' या चित्रपटातील 'माई' या भूमिकेला योग्य न्याय दिलेल्या अभिनेत्री... ज्योती चांदेकर..." अशी कॅप्शन दिली आहे. या व्यंगचित्रामध्ये ज्योती चांदेकर स्वर्गाच्या दारात सिंधूताईंना पाहून, "माई" असं म्हणताना दाखवण्यात आलं आहे. तर समोर उभ्या असलेल्या सिंधूताई ज्योती यांचे खांदे धरुन "ज्योती बेटा... आता तिकडे माईची हुबेहुब भूमिका को साकारणार बरं...?" असं विचारताना दाखवण्यात आलं आहे.
एक शब्दही न बोलता तेजस्विनीने ही पोस्ट केवळ शेअर केली आहे. खाली पाहा त्याचा स्क्रीनशॉट...
ज्योती चांदेकर यांचे निधन कधी आणि कशामुळे झाले?
ज्येष्ठ मराठी अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांचे 16 ऑगस्ट 2025 रोजी वयाच्या 68 व्या वर्षी पुण्यातील खासगी रुग्णालयात अल्पशा आजाराने निधन झाले. त्यांच्यावर गेल्या काही दिवसांपासून उपचार सुरू होते, परंतु त्यांचे निधनाचे नेमके कारण स्पष्ट झालेले नाही.
ज्योती चांदेकर कोण होत्या?
ज्योती चांदेकर या मराठी चित्रपट, मालिका आणि नाटकांमधील ज्येष्ठ अभिनेत्री होत्या. त्या ‘ठरलं तर मग’ या मालिकेतील ‘पूर्णा आजी’ या भूमिकेसाठी विशेषतः प्रसिद्ध होत्या. त्यांनी ‘मी सिंधुताई सपकाळ’, ‘तिचा उंबरठा’, ‘गुरु’, ‘ढोलकी’, ‘पाऊलवाट’, ‘सुखान्त’ यांसारख्या चित्रपटांमध्ये उल्लेखनीय भूमिका साकारल्या. त्यांना त्यांच्या कारकिर्दीसाठी बालगंधर्व जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते.
तेजस्विनी पंडित यांचे ज्योती चांदेकर यांच्याशी काय नाते आहे?
तेजस्विनी पंडित या ज्योती चांदेकर यांची मुलगी आणि मराठी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहेत. त्यांनी आपल्या आईसोबत ‘तिचा उंबरठा’ आणि ‘मी सिंधुताई सपकाळ’ या चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केले होते.
ज्योती चांदेकर यांच्या निधनानंतर तेजस्विनी पंडित काय म्हटलं होतं?
ज्योती चांदेकर यांच्या निधनानंतर तेजस्विनी पंडित यांनी इन्स्टाग्रामवर एक भावनिक पोस्ट शेअर केली, ज्यात त्यांनी आपल्या आईच्या निधनाची माहिती आणि अंत्यसंस्काराची तारीख (17 ऑगस्ट 2025, सकाळी 11 वाजता, नवी पेठ वैकुंठ स्मशानभूमी, पुणे) दिली. तसेच, 18 ऑगस्ट 2025 रोजी त्यांनी प्रसिद्ध व्यंगचित्रकार निरज सबनीस यांनी रेखाटलेले एक व्यंगचित्र इन्स्टाग्राम स्टोरीवर शेअर केले, ज्यामध्ये ज्योती चांदेकर यांना स्वर्गात सिंधुताई सपकाळ यांच्याशी संवाद साधताना दाखवले आहे.