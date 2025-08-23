'ठरलं तर मग' मालिकेत कोण कारणार पूर्णा आजीची भूमिका? ज्योती चांदेकरांच्या निधनानंतर कुणाच्या नावाची चर्चा?

'ठरलं तर मग' (Tharala Tar Mag) या मालिकेत पूर्णा आजीची भूमिका ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर साकारत होत्या. 16 ऑगस्ट रोजी ज्योती चांदेकर यांचं वयाच्या 69 व्या वर्षी पुण्यात निधन झालं आहे. त्यांच्या निधनामुळे सिनेसृष्टीवर शोककळा पसरली. कुटुंबियांसोबतच प्रेक्षकांनाही हा सर्वात मोठा धक्का होता. त्यामुळे आता मालिकेत पूर्णा आजीची भूमिका कोण साकारणार? असा प्रश्न चाहत्यांना पडला आहे.
ज्योती चांदेकर यांच्या भूमिकेतील काही एपिसोड पाहायला मिळाले. मात्र आता पुढे पूर्णा आजीच्या भूमिकेत कोण दिसणार? असा चाहत्यांना पडला आहे. प्रेक्षकांनी कमेंट करुन काही नावे सुचवली आहेत. सोशल मीडियावर नेटकरी पूर्णा आजीच्या जागेवर आता कोणत्या कलाकाराचा विचार करत आहेत, ही नावे सुचवत आहेत.
यामध्ये ज्येष्ठ अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगडी आणि शमा देशपांडे यांची नावे सुचवली आहेत. तसेच काहीजण पूर्णा आजीची जागा कुणीच घेऊ शकत नाही असं आपलं मत मांडत आहेत. ज्योती चांदेकर यांनी पूर्णा आजी हे पात्र गाजवलं आहे. त्यामुळे आता त्यांच्याऐवजी दुसऱ्या व्यक्तीला पाहणं हे अशक्य आहे. त्यामुळे 'ठरलं तर मग' या मालिकेतील टीम पूर्णा आजीच्या भूमिकेसाठी कोणत्या अभिनेत्रीची निवड करतात हे पाहण्यासारखं आहे.
'ठरलं तर मग' या मालिकेच्या निर्मात्या अभिनेत्री सुचित्रा बांदेकर आहेत. त्यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं की, दर महिन्यांची ज्योती चांदेकर यांची ६-७ दिवसांची ऍडजस्टमेंट असायची. वयामानानुसार, ही गोष्ट स्वाभाविकच होती. त्या मला म्हणायच्या की सुचित्रा मला पुण्याला जायचं आहे. त्या दिवसात त्या तिथे जायच्या, स्वतःच् चेकअप करायच्या, डॉक्टरांची अपॉइंटमेंट असेल तर त्यांना जाऊन भेटायच्या आणि मग पुन्हा शूटिंगला यायच्या. कोणत्याही सीनला त्यांनी जे योगदान दिलं आहे ते आता कोणामध्येच सापडणार नाही. त्यांचा आवाज... कोणत्याही सीनला त्यांचा जो आवाज लागतो तो आताच्या घडीला ज्योतीताईं शिवाय आणखी कोण करेल असं मला वाटत नाही, ज्योतीताईंसारखी जिंदा दिल बाई शोधही सापडणार नाही, अशी हळहळ सुचित्रा चांदेकर यांनी व्यक्त केली आहे.