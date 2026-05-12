/कबीरच्या मैत्रिणीला शाळेत पीरियड्स आले अन् लेकाने असं काही केलं की...मुलीच्या आईचा गिरिजाला फोन

Girija Oak Son Periods Story : नॅशनल क्रश अभिनेत्री गिरिजा ओक ही कायम कुठल्या ना कुठल्या कारणामुळे चर्चेत असते. तिचे अनेक मुलाखती या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. या मुलाखतीत ती तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल सांगत असते. गिरिजा ओक तिच्या साडी लूकमुळे सोशल मीडियावर प्रसिद्ध आहे. गिरीजा ओक ही मराठी अभिनेत्री असली तरी हिंदी चित्रपटही तिने केले आहेत. शिवाय ती एका 12 वर्षांच्या मुलाची आई आहे. तिने दिलेल्या एका मुलाखतीत मुलाला शाळेत आलेल्या एका अनुभवाबद्दल सांगितलं.
कबीरच्या मैत्रिणीला शाळेत पीरियड्स आले अन्...
गिरीज ओकने एका पॉडकास्टला दिलेल्या मुलाखतीत तिला विचारण्यात आलं की, तू मुलाशी मासिक पाळीबद्दल चर्चा करते का? यावेळी गिरीज ओकने दिलेल्या उत्तर आणि कबरीबद्दलचा एक किस्सावरून तिच्या मुलाच्या संगोपनाबद्दल कौतुक होतंय. या प्रश्नावर तिने म्हटलं की, हो, माझ्या मुलगा आता 12 वर्षांचा आहे. मी त्याच्याशी पीरियड्सबद्दल मोकळेपणानं बोलते. मी त्याला याबद्दल माहिती दिली आहे.
यावेळी तिने एक किस्सा पण सांगितला. ती म्हणाली की, एकादिवशी कबीर शाळेतून घरी आला. त्यानंतर काही वेळानंतर माझ्या नवऱ्याला सुहृद यांना शाळेतील एका मुलीच्या आईचा फोन आला. त्या आईने विचारलं की, गिरिजाने कबीरशी मासिक पाळीबद्दल चर्चा केली आहे का? कारण तिने त्याला खूप छान समजावून सांगितलंय. तिचं खरंच कौतुक वाटतं. ती कबीरला खूप चांगले संस्कार देतेय.
पुढे ती म्हणाली, त्यादिवशी असं झालं होतं की, ज्या मुलीच्या आईचा फोन आला होता. ती कबीरची शाळेतील मैत्रीण होती. तिला शाळेत पीरियड्स आले होते. आजकालची मुलं पीरियड्सबद्दल सहज एकमेकांशी बोलतात. त्यामुळे कबीरला तिची तब्येत बरी नसल्याचे माहिती होतं. शाळा सुटल्यानंतर कबीर आणि त्याची मैत्रीण मेट्रोने घरी आले. त्या वेळी मेट्रोमध्ये खूप गर्दी होती त्यामुळे बसायला जागा नव्हती. अशावेळी मुलीला होणारा त्रास कबीरला कळला. त्याने लगेच पुढे जाऊन एक जागा पकडली आणि आपल्या मैत्रिणीला बसायला दिलं. कबीरच्या या वागण्याने ती मुलगी खूप भारावली आणि घरी गेल्यानंतर तिने हा संपूर्ण किस्सा आईला सांगितला. त्यानंतर मुलीच्या आईने सुहृद यांना फोन करून कबीरचं आणि त्याच्यावर झालेल्या संस्कारांचं कौतुक केलं.
गिरिजा पुढे म्हणाली, सुहृदने जेव्हा मला हा किस्सा सांगितला, तेव्हा मला खूप भारी वाटलं. आपण योग्य दिशेने मुलाचं संगोपन करत आहोत याची हमी मिळाली. मी माझ्या मुलाशी इतक्या मोकळेपणाने बोलू शकते आणि त्याला सगळ्या गोष्टी समजावून सांगू शकते, ही माझ्यासाठी खूप चांगली गोष्ट आहे.