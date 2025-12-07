English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Heri Sakhi Mangal Gaao Ri: प्रत्येक लग्नात अन् रिसेप्शन एन्ट्रीला वाजणाऱ्या 'हेरी सखी मंगल गाओ री' चा खरा अर्थ वाचून बसेल धक्का

Heri Sakhi Mangal Gaao Ri: "हेरी सखी मंगल गाओ री..." हे गाणे तुम्ही अनेकदा लग्नांमध्ये ऐकले असेल आणि आजकाल ते विशेषतः वधू-वरांच्या एन्ट्रीला  वाजवले जाते. पण कैलाश खेर यांच्या या गाण्याचा अर्थ ऐकून तुम्हाला धक्का बसेल. हे गाणं लग्नांबद्दल अजिबात नाही.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 7, 2025, 10:15 AM IST
Heri Sakhi Mangal Gao Ri kailash kher song meaning

Kailash Kher Heri Sakhi Mangal Gaao Ri  Emotional Backstory : आजकाल प्रत्येक भारतीय लग्नसोहळ्यात जेव्हा नवरा-नवरी छान तयार होऊन एंट्री घेतात तेव्हा त्यांच्यासाठी एक खास गाणं सर्वत्र ऐकायला मिळतं “हेरी सखी मंगल गाओ री”. गाण्याचा आवाज सुरू होताच वातावरणात उत्साह आणि आनंद भरतो. लोक समजतात की हा गोडवा प्रेमाचा आणि मंगलमय विवाहाचा प्रतीक आहे. पण या गाण्याची खरी कहाणी ऐकली की अनेक जण थक्क होतात. कारण हे गाणं लग्नसाठी नव्हे, तर काही अधिक व्यक्तिगत आणि भावनिक कारणांसाठी लिहिलं गेलं होतं.

कैलाश खेर – भावनांचा जादूगार

भारतीय संगीतसृष्टीत कैलाश खेर हे नावच एक वेगळं स्थान आहे. त्यांचा आवाज, रिदम, आणि शब्दांची निवड एवढी गोड आहे की, ऐकताना श्रोत्यांच्या हृदयाशी थेट कनेक्शन होते. ‘तेरी दीवानी’, ‘बम लहरी’, ‘सैंया’, ‘जय-जयकारा’ असे अनेक हिट गाणे त्यांच्या यादीत आहेत, पण “हेरी सखी मंगल गाओ री” हे गाणं मात्र त्याच्या भावनात्मक गाभ्यामुळे सध्या विशेष चर्चेत आहे. सध्या सोशल मीडियावर हे गाणं जोरात वायरल होत आहे. अनेक लग्नामध्ये नवरा-नवरीच्या एन्ट्रीसाठी या गाण्याचा वापर होत आहे, पण त्याचा म्हणजे काय आहे, हे जरा विचारात घेतले पाहिजे.

गाण्याचा खरी कथा 

“हेरी सखी मंगल गाओ री” हे गाणं कैलाश खेरने आपल्या आईच्या दृष्टिकोनातून लिहिलं. हे लिहिताना त्यांना खूप वैयक्तिक दुःखाचा अनुभव आला होता. कारण गाण्याच्या रचनेस काही काळ अगोदरच त्यांचे वडील स्वर्गस्थ झाले होते, आणि त्यांची आई काही वर्षांपूर्वीच या जगातून निघून गेली होती. कैलाश खेर यांनी या गाण्यात आईच्या दृष्टिकोनातून सांगितलं आहे की, जेव्हा त्यांचा पती स्वर्गात पोहोचेल, तेव्हा ती त्यांचे स्वागत करण्यासाठी कशी तयारी करेल, कशी त्यांच्यावर प्रेम करेल आणि त्यांच्या पुनर्मिलनाचा आनंद साजरा करेल.

2009 मध्ये गाण्याची रचना

कैलाश खेरने हे गाणं 2009 मध्ये लिहिलं, जेव्हा त्यांच्या वडिलांचे निधन झाले. त्यावेळी त्यांच्या आईचा मृत्यू आधीच झाला होता. त्यामुळे हे गाणं केवळ एक संगीताचा अनुभव नाही, तर भावनात्मक व्यक्तीमत्व आणि आठवणींचा उत्सव आहे. गाण्यामध्ये आयुष्य, मृत्यू आणि पुनर्मिलन यांचा सुंदर असा आध्यात्मिक संदेश आहे. मृत्यूला अनेकदा काही लोक दुसऱ्या प्रकारच्या ‘विवाहासारखे’ मानतात, कारण त्यामध्ये जुन्या आठवणी, प्रेम आणि नाती पुन्हा एकत्र येतात. कैलाश खेर यांनी आपल्या गाण्यात हेच दाखवलं – आई-वडिलांच्या पुनर्मिलनाचा उत्सव.

लागत हे गाणं का वाजवू नये?

अनेकांना आता प्रश्न पडतो “लग्नात हे गाणं वाजवायला योग्य आहे का?” याचं उत्तर आहे हो आणि नाही, कारण हे तुमच्या दृष्टीकोनावर अवलंबून आहे. प्रत्यक्ष अर्थ पाहता, हे गाणं दोन प्रेम करणाऱ्या व्यक्तींच्या मिलनाचे प्रतीक आहे. त्यासोबत, या गाण्याचा आध्यात्मिक अर्थही आहे जिथे एखादा भक्त आपल्या देवाशी भेटतो आणि त्या भेटीचा उत्सव साजरा करतो. म्हणून, हे गाणं नकारात्मक किंवा अशुभ समजायला नको. लग्नांमध्ये वाजवताना त्याचा अर्थ जाणून घेणे महत्त्वाचं आहे. हे गाणं प्रेम, आनंद आणि आस्था यांचा उत्सव आहे, दुःखचा नाही.

गाण्याचा सामाजिक प्रभाव

आजकाल, अनेक लोकांना गाण्याचा खरा अर्थ माहित नाही, तरीही ते त्याला शादीच्या आनंदाशी जोडतात. संगीताचा हा अनुभव त्यांच्यासाठी आनंददायी आणि उत्साही वातावरण निर्माण करणारा ठरतो. कैलाश खेरच्या या गाण्यामुळे लोक संगीतातून भावनांचा अनुभव घेऊ शकतात, आणि आयुष्यातील मिलन, प्रेम आणि आठवणींना संगीतामध्ये साजरं करण्याची संधी मिळते.

 

निष्कर्ष

“हेरी सखी मंगल गाओ री” हे फक्त एक रोमँटिक किंवा विवाहाचं गाणं नाही. हे गाणं भावनांच्या खोल अर्थाचं, आठवणींचं, प्रेमाचं आणि पुनर्मिलनाचं प्रतीक आहे. लग्नात वाजवताना हे गाणं सकारात्मक भावनेत आणि आनंदाच्या वातावरणात वाजवणं योग्य आहे. जेव्हा त्याचा अर्थ समजून घेतला जातो, तेव्हा हे गाणं प्रत्येकाच्या हृदयाला स्पर्श करतं, प्रेम आणि आस्था यांचा उत्सव साजरा करतं.

