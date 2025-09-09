English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Kajal Aggarwal On Fake Death News: 'सिंघम' फेम बॉलिवूड अभिनेत्री काजल अग्रवालच्या अपघात झाला असून यामध्ये तिचे निधन झाल्याच्या बातम्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहेत. पण यामागे नेमकं किती सत्य आहे? वाचा सविस्तर  

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 9, 2025, 09:53 AM IST
काजल अग्रवालचा अपघातात मृत्यू? चाहत्यांमध्ये उडाला गोंधळ, अभिनेत्रीने अफवांवर दिलं उत्तर

Kajal Aggarwal On Fake Death News: बॉलिवूड आणि साऊथ इंडस्ट्रीतील लोकप्रिय अभिनेत्री काजल अग्रवालचा अपघातात मृत्यू झाल्याच्या बातम्यांनी चाहत्यांमध्ये खळबळ उडवून दिली आहे. अनेक बातम्यांमध्ये दावा करण्यात येत होता की अभिनेत्री एका भीषण अपघातात गंभीर जखमी झाली असून तिची परिस्थिती चिंताजनक आहे. मात्र स्वतः काजलने या सर्व अफवांना फेटाळून लावत सोशल मीडियावर पोस्ट करून त्या पूर्णपणे खोट्या असल्याचे स्पष्ट केले.

काजलने आपल्या इन्स्टाग्राम स्टोरीमध्ये लिहिले की, 'मला काही बातम्या मिळाल्या ज्यामध्ये दावा करण्यात आला आहे की मी अपघाताची शिकार झाले आणि आता जिवंत नाही. प्रामाणिकपणे सांगायचं तर हे अगदी हास्यास्पद आहे कारण ही बातमी पूर्णपणे खोटी आहे. ईश्वराच्या कृपेने मी पूर्णपणे ठीक आहे. सुरक्षित आहे आणि चांगल्या अवस्थेत आहे. मी विनंती करते की अशा खोट्या बातम्यांवर विश्वास ठेवू नका आणि त्या पुढे शेअरही करू नका. आपण सकारात्मकतेवर आणि सत्यावर लक्ष केंद्रित करूया' असं तिने म्हटलं आहे. या पोस्टमुळे चाहत्यांचा विश्वास बसला की काजल सुरक्षित आहे आणि तिच्या निधनाच्या बातम्या केवळ अफवा आहेत.

मालदीवमध्ये पतीसह एन्जॉय करताना दिसली

काजल अग्रवाल अलीकडेच आपल्या धावपळीच्या शूटिंग शेड्युलमधून ब्रेक घेऊन पती गौतम किचलूसोबत मालदीवमध्ये सुट्टीचा आनंद घेताना दिसली. त्या सुट्टीदरम्यानचे फोटो तिने इन्स्टाग्रामवर शेअर केले आहेत. या फोटोंमध्ये ती आणि तिचा पती समुद्रकिनारी सुट्टीचा आनंद घेताना दिसत आहेत. 

काजलने तेलुगू, तमिळ आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीत आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत. 2009 मध्ये प्रदर्शित झालेला ‘मगधीरा’ हा चित्रपट तिच्या कारकिर्दीतील टर्निंग पॉइंट ठरला. राम चरणसोबत तिची जोडी आणि राजकुमारी ‘इंदु’ ही भूमिका प्रेक्षकांमध्ये फार लोकप्रिय झाली. हा चित्रपट तेलुगू सिनेमातील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्यांपैकी एक ठरला.

चाहत्यांसाठी संदेश

काजल अग्रवालच्या पोस्टमुळे तिच्या चाहत्यांना दिलासा मिळाला आहे. सोशल मीडियावर पसरत असलेल्या खोट्या बातम्यांवर विश्वास न ठेवण्याचा आणि सकारात्मकतेवर लक्ष केंद्रित करण्याचा तिने दिलेला संदेश आजच्या डिजिटल युगात अधिक महत्त्वाचा ठरतो. यश आणि लोकप्रियतेच्या शिखरावर असलेल्या या अभिनेत्रीच्या सुरक्षिततेबद्दल चाहत्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

FAQ

1. काजल अग्रवालचा अपघातात मृत्यू झाल्याच्या अफवा कशामुळे पसरल्या?

सोशल मीडियावर, विशेषतः टिकटॉक, यूट्यूब आणि व्हॉट्सअॅपवर खोटे व्हिडिओ आणि पोस्ट पसरले, ज्यात दावा करण्यात आला की काजल अग्रवालला भीषण अपघात झाला आणि ती गंभीर जखमी आहे किंवा मृत्यू झाला आहे. या अफवा 8 सप्टेंबर 2025 च्या आसपास वेगाने पसरल्या, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये खळबळ उडाली. 

2. काजल अग्रवालने या अफवांबाबत काय म्हटले?

काजलने स्वतः इन्स्टाग्राम स्टोरी आणि X (पूर्वी ट्विटर) वर पोस्ट करून स्पष्ट केले की, "मला काही बातम्या मिळाल्या ज्यामध्ये दावा करण्यात आला आहे की मी अपघाताची शिकार झाले आणि आता जिवंत नाही. प्रामाणिकपणे सांगायचं तर हे अगदी हास्यास्पद आहे कारण ही बातमी पूर्णपणे खोटी आहे. ईश्वराच्या कृपेने मी पूर्णपणे ठीक आहे. सुरक्षित आहे आणि चांगल्या अवस्थेत आहे. मी विनंती करते की अशा खोट्या बातम्यांवर विश्वास ठेवू नका आणि त्या पुढे शेअरही करू नका. आपण सकारात्मकतेवर आणि सत्यावर लक्ष केंद्रित करूया." तिने चाहत्यांना दिलासा दिला. 

3. काजल अग्रवाल सुरक्षित आहे याची खात्री कशी झाली?

काजलने स्वतः सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या फोटोंमधून आणि स्टेटमेंटमधून ती सुरक्षित असल्याचे सिद्ध झाले. तसेच, टाइम्स ऑफ इंडियासारख्या माध्यमांनी तिच्याशी संपर्क साधून तिने "मी व्यस्त आहे, नंतर बोलू" असे सांगितले, ज्यामुळे अफवा खोट्या असल्याचे स्पष्ट झाले. ती मालदीवमध्ये पतीसह सुट्टी घेत असल्याचे फोटोही शेअर केले आहेत. 

सोनेश्वर पाटील

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

