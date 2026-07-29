'परवानगीशिवाय कॅरव्हॅनमध्ये घुसला, शर्ट काढून टॅटू दाखवू लागला'; काजल अग्रवालने सांगितला चित्रपटाच्या सेटवरील धक्कादायक अनुभव

दाक्षिणात्य अभिनेत्री काजल अग्रवाल सध्या तिच्या 'द इंडिया स्टोरी' या चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. चित्रपटाच्या प्रमोशनदरम्यान तिने शूटिंगदरम्यान घडलेला एक अस्वस्थ करणारा अनुभव प्रथमच सांगितला. एका चित्रपटाच्या सेटवर सहाय्यक दिग्दर्शकाने कोणतीही परवानगी न घेता तिच्या कॅरव्हॅनमध्ये प्रवेश केला आणि त्यानंतर जे घडलं, त्यामुळे ती काही क्षण पूर्णपणे हादरून गेल्याचं काजलने सांगितलं.
एका मुलाखतीत काजलने सांगितलं की, शूटिंग संपल्यानंतर ती आपल्या कॅरव्हॅनमध्ये विश्रांती घेत होती. त्याचवेळी चित्रपटाच्या टीममधील एक सहाय्यक दिग्दर्शक कोणतीही पूर्वसूचना किंवा परवानगी न घेता थेट आत आला. काजलच्या मते, आत आल्यानंतर त्याने अचानक शर्ट काढला आणि छातीवर गोंदवलेला तिच्या नावाचा टॅटू दाखवू लागला. हा प्रकार इतका अनपेक्षित होता की काही क्षण तिला काय प्रतिक्रिया द्यावी हेच सुचलं नाही.
या घटनेची आठवण सांगताना काजल म्हणाली की, त्या प्रसंगामुळे ती प्रचंड घाबरली होती. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे तिचे हात-पाय थरथर कापू लागले आणि परिस्थिती कशी हाताळायची, हेही तिला काही काळ समजत नव्हतं.
काजलने स्पष्ट केलं की, एखादा चाहता तिच्याविषयी आदर किंवा प्रेम व्यक्त करतो, ही आनंदाची बाब असू शकते. मात्र त्यासाठी कोणाच्याही वैयक्तिक मर्यादा ओलांडणं स्वीकारार्ह नाही. तिच्या म्हणण्यानुसार, "माझ्या नावाचा टॅटू काढला, ही त्यांची वैयक्तिक भावना असू शकते. पण एखादी महिला एकटी असताना तिच्या खोलीत किंवा कॅरव्हॅनमध्ये परवानगीशिवाय प्रवेश करणं अजिबात योग्य नाही. कितीही मोठा चाहता असला तरी अशा वर्तनाला मान्यता देता येणार नाही."
काजलने सांगितलं की, तिने संबंधित व्यक्तीला अशा प्रकारचं वर्तन गंभीर परिणामांना कारणीभूत ठरू शकतं, याची स्पष्ट जाणीव करून दिली. आवश्यक असल्यास कायदेशीर कारवाईही होऊ शकते, असा इशारा देत तिने त्याला तातडीने कॅरव्हॅनमधून बाहेर जाण्यास सांगितलं.
२४ जुलै रोजी प्रदर्शित झालेल्या द इंडिया स्टोरीमध्ये काजल अग्रवालने वकील 'अर्चना'ची भूमिका साकारली आहे. या चित्रपटाला प्रेक्षक आणि समीक्षकांकडून संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. आगामी काळात ती रणबीर कपूरच्या रामायण चित्रपटात मंदोदरीच्या भूमिकेत दिसणार असून, या प्रोजेक्टचीही चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आहे.