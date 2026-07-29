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'परवानगीशिवाय कॅरव्हॅनमध्ये घुसला, शर्ट काढून टॅटू दाखवू लागला'; काजल अग्रवालने सांगितला चित्रपटाच्या सेटवरील धक्कादायक अनुभव

Kajal Aggarwal: दक्षिण भारतीय अभिनेत्री काजल अग्रवालने  चित्रपटाच्या प्रमोशनदरम्यान एका धक्कादायक घटनेचा किस्सा सांगितला. एका चित्रपटाच्या सेटवर असताना एक सहाय्यक दिग्दर्शक तिच्या परवानगीशिवाय तिच्या कॅराव्हॅनमध्ये शिरला होता.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 29, 2026, 07:25 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:25 PM IST
'परवानगीशिवाय कॅरव्हॅनमध्ये घुसला, शर्ट काढून टॅटू दाखवू लागला'; काजल अग्रवालने सांगितला चित्रपटाच्या सेटवरील धक्कादायक अनुभव

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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