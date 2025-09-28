काजोल आणि राणी मुखर्जी रडल्या; दुर्गा पूजेतील भावनिक क्षण!

दुर्गा पूजा उत्सवाच्या निमित्ताने अभिनेत्री आणि नातेवाईक काजोल आणि राणी मुघर्जी यांनी शनिवारी त्यांच्या कुटुंबाच्या वार्षिक परंपरेत सहभागी होऊन उत्सवाची सुरुवात केली. या पारंपरिक कार्यक्रमात त्या तनिषा मुखर्जी आणि इतर नातेवाईकांसह उपस्थित होत्या. मीडिया हाऊसेसकडून टिपलेल्या फोटो आणि व्हिडिओमध्ये काजोल, राणी आणि तनिषा अत्यंत आनंदी आणि उत्साही दिसल्या, जेव्हा दुर्गा पूजा पांडालने देवी दुर्गेच्या पुतळ्याचा पहिला दर्शन घडवला. साजरी केलेली पारंपरिक रिती-रिवाज आणि सणाच्या वातावरणामुळे त्या सर्वजण उत्साहाने भरून गेल्या होत्या. तसेच, उत्सवाच्या दरम्यान त्या भावनिकही झाल्या. या वर्षीच्या दुर्गा पूजेत त्या त्यांच्या नातेवाईक अयान मुखर्जी यांच्या वडिल देब मुखर्जी यांना आठवत होत्या, जे मार्च 2025 मध्ये निधन झाले. देब मुखर्जी हे दरवर्षी या दुर्गा पूजा पांडालचे आयोजन करीत होते. त्यांच्या आठवणींमुळे कुटुंबीय आणि नातेवाईक एकत्र येऊन भावनिक क्षण अनुभवत होते. एका भावनिक व्हिडिओ क्लिपमध्ये बहिणी काजोल, राणी आणि तनिषा एकमेकांना मिठी मारताना दिसल्या. काजोलने अयानशीही एक हृदयस्पर्शी हग शेअर केला आणि नंतर सर्वांनी एकत्र फोटोसाठी पोज दिला. हा क्षण प्रेक्षकांसाठीही खूप भावनिक ठरला. उत्सवात सर्वजण पारंपरिक पोशाखात दिसले. काजोल रेड ब्लाऊजसह सिल्क साडीत, तर राणी फ्लोरल ब्लॅक आणि रेड बॉर्डरसह पांढऱ्या साडीत खूप सुंदर दिसली. अयान पांढऱ्या कुर्ता-पायजाम्यात उपस्थित होता. या पोशाखांनी कार्यक्रमाला अधिक पारंपरिक आणि रंगीबेरंगी लूक दिला. या कार्यक्रमात केवळ देवीची पूजा नाही, तर कुटुंबाच्या आठवणींना उजाळा देण्याचा आणि एकत्रित आनंद साजरा करण्याचा भावनात्मक पैलूही स्पष्टपणे दिसून आला. कुटुंबीय आणि चाहत्यांसाठी हा कार्यक्रम एक स्मरणीय अनुभव ठरला, जिथे उत्सवाच्या आनंदाबरोबरच प्रेम, आठवणी आणि भावनिक जडणघडणही प्रकट झाली. काजोल आणि राणी सारख्या बहुचर्चित अभिनेत्र्यांच्या उपस्थितीमुळे हा कार्यक्रम अधिकच लक्षवेधी ठरला. त्यांच्या उपस्थितीमुळे प्रेक्षक आणि चाहत्यांना फक्त उत्सवाचा आनंद नाही तर कुटुंबाच्या नात्यांचा गोडवा आणि श्रद्धाभाव अनुभवायला मिळाला. जर हवे असेल, मी या लेखाचा अधिक आकर्षक युट्युब थंबनेल टेक्स्टसह व्हर्जन पण तयार करू शकतो, जे सोशल मीडिया आणि ऑनलाईन पोर्टलसाठी उत्तम ठरेल.
