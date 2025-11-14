English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
काजोल आणि ट्विंकल खन्ना लग्नापूर्वी एकाच पुरुषाला करायच्या डेट; अभिनेत्री म्हणाली, 'कोणत्याही पुरुषापेक्षा...'

ट्विंकल खन्नाने शोमध्ये एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. अभिनेत्री म्हणाली की, काजोल आणि मी एकाच पुरुषाला डेट केलं आहे.

नेहा चौधरी | Updated: Nov 14, 2025, 02:52 PM IST
काजोल आणि ट्विंकल खन्ना यांचा शो "टू मच" दर आठवड्याला कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चर्चेत राहतो. या दोन्ही अभिनेत्री या शोमध्ये वैयक्तिक आयुष्यातील काही धक्कादायक खुलासे करतात की, त्या सतत चर्चेत असतात. अनेक वेळा या शोमधील वक्तव्यामुळेही या दोन्ही अभिनेत्री सोशल मीडियावर ट्रोलही होतात. नुकताच झालेल्या शोमध्ये कृती सॅनन आणि विकी कौशल पाहुणे म्हणून आले होते. या शोमधील 'एग्री या डिसएग्री' या खेळात अभिनेत्री ट्विंकलने धक्कादायक खुलासा केला आहे. तिने म्हटलं की, तिने आणि काजोलने एकाच व्यक्तीला डेट केलं होतं. न

या शोमध्ये अभिनेत्री म्हणाली की, "बेस्ट फ्रेंड्सनी एकमेकांच्या माजी प्रेयसींना डेट करू नये". ट्विंकल खन्ना लगेचच सहमत झाली आणि म्हणाली, "माझे मित्र माझ्यासाठी इतर कोणापेक्षाही पुरुषांपेक्षा जास्त महत्वाचे आहेत. तुम्ही त्यांना कुठेही शोधू शकता." काजोलकडे पाहून ती हसली आणि म्हणाली, "आमच्यात एक एक्स कॉमन आहे, पण आम्ही ते सांगू शकत नाही." ट्विंकलने हे विधान केल्यानंतर काजोल शॉक झाली म्हणाली, चुप राहा, मी तुला विनंती करते."

त्यानंतर या गप्पा लव्ह स्टोरीकडे वळल्यात. कृती सॅननने तिच्या लव्ह स्टोरीबद्दल उघडपणे विधान केलं. तिने कबूल केले की तिला रोमँटिक जोडीदार मिळण्याची आशा नाही. ती म्हणाली, "माझ्याकडे जे काही आहे ते इंडस्ट्रीमधून नाही, म्हणून ते ठीक आहे. मला लव्ह स्टोरी आवडतात. मला प्रेमात असण्याची कल्पना आवडते. मला लव्ह स्टोरीदेखील आवडतात, ज्या आजकाल खूप कमी बनवल्या जात आहेत."

त्यानंतर ट्विंकल खन्नाने एक मनोरंजक वादविवाद सुरू केला, "लग्नाची एक्सपारी डेट असावी का आणि नूतनीकरणाचा पर्याय असावा का?" असे विचारले असता ट्विंकल खन्ना, कृती सॅनन आणि विकी कौशल यांनी असहमती दर्शविली, पण काजोलच्या प्रतिक्रियेने सर्वांना आश्चर्यचकित केलं. तिने सहमती दर्शविली. यावर ट्विंकलने उत्तर दिले, "नाही, हे लग्न आहे, वॉशिंग मशीन नाही." पण काजोल तिच्या भूमिकेवर ठाम राहिली.

"पैशाने आनंद खरेदी करता येतो का?"

काजोल म्हणाली, "मला नक्कीच असं वाटतं. तुम्ही योग्य वेळी योग्य व्यक्तीशी लग्न कराल याची हमी काय आहे? रिन्यूअल पर्याय अर्थपूर्ण आहे आणि जर एक्सपायरी डेट असेल तर कोणालाही जास्त काळ त्रास सहन करावा लागत नाही." पुढचा प्रश्न होता, "पैशाने आनंद खरेदी करता येतो." यावेळी, ट्विंकल आणि विकी ग्रीन झोनमध्ये गेले, या विधानाशी सहमत झाले, तर काजोल असहमत होती. तिने युक्तिवाद केला, "तुमच्याकडे कितीही पैसे असले तरी ते खरोखरच अडथळा बनू शकतं. ते तुम्हाला खऱ्या स्वतःपासून वंचित ठेवतं."

नेहा चौधरी

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

