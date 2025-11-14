काजोल आणि ट्विंकल खन्ना लग्नापूर्वी एकाच पुरुषाला करायच्या डेट; अभिनेत्री म्हणाली, 'कोणत्याही पुरुषापेक्षा...'

काजोल आणि ट्विंकल खन्ना यांचा शो "टू मच" दर आठवड्याला कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चर्चेत राहतो. या दोन्ही अभिनेत्री या शोमध्ये वैयक्तिक आयुष्यातील काही धक्कादायक खुलासे करतात की, त्या सतत चर्चेत असतात. अनेक वेळा या शोमधील वक्तव्यामुळेही या दोन्ही अभिनेत्री सोशल मीडियावर ट्रोलही होतात. नुकताच झालेल्या शोमध्ये कृती सॅनन आणि विकी कौशल पाहुणे म्हणून आले होते. या शोमधील 'एग्री या डिसएग्री' या खेळात अभिनेत्री ट्विंकलने धक्कादायक खुलासा केला आहे. तिने म्हटलं की, तिने आणि काजोलने एकाच व्यक्तीला डेट केलं होतं. न
या शोमध्ये अभिनेत्री म्हणाली की, "बेस्ट फ्रेंड्सनी एकमेकांच्या माजी प्रेयसींना डेट करू नये". ट्विंकल खन्ना लगेचच सहमत झाली आणि म्हणाली, "माझे मित्र माझ्यासाठी इतर कोणापेक्षाही पुरुषांपेक्षा जास्त महत्वाचे आहेत. तुम्ही त्यांना कुठेही शोधू शकता." काजोलकडे पाहून ती हसली आणि म्हणाली, "आमच्यात एक एक्स कॉमन आहे, पण आम्ही ते सांगू शकत नाही." ट्विंकलने हे विधान केल्यानंतर काजोल शॉक झाली म्हणाली, चुप राहा, मी तुला विनंती करते."
त्यानंतर या गप्पा लव्ह स्टोरीकडे वळल्यात. कृती सॅननने तिच्या लव्ह स्टोरीबद्दल उघडपणे विधान केलं. तिने कबूल केले की तिला रोमँटिक जोडीदार मिळण्याची आशा नाही. ती म्हणाली, "माझ्याकडे जे काही आहे ते इंडस्ट्रीमधून नाही, म्हणून ते ठीक आहे. मला लव्ह स्टोरी आवडतात. मला प्रेमात असण्याची कल्पना आवडते. मला लव्ह स्टोरीदेखील आवडतात, ज्या आजकाल खूप कमी बनवल्या जात आहेत."
त्यानंतर ट्विंकल खन्नाने एक मनोरंजक वादविवाद सुरू केला, "लग्नाची एक्सपारी डेट असावी का आणि नूतनीकरणाचा पर्याय असावा का?" असे विचारले असता ट्विंकल खन्ना, कृती सॅनन आणि विकी कौशल यांनी असहमती दर्शविली, पण काजोलच्या प्रतिक्रियेने सर्वांना आश्चर्यचकित केलं. तिने सहमती दर्शविली. यावर ट्विंकलने उत्तर दिले, "नाही, हे लग्न आहे, वॉशिंग मशीन नाही." पण काजोल तिच्या भूमिकेवर ठाम राहिली.
काजोल म्हणाली, "मला नक्कीच असं वाटतं. तुम्ही योग्य वेळी योग्य व्यक्तीशी लग्न कराल याची हमी काय आहे? रिन्यूअल पर्याय अर्थपूर्ण आहे आणि जर एक्सपायरी डेट असेल तर कोणालाही जास्त काळ त्रास सहन करावा लागत नाही." पुढचा प्रश्न होता, "पैशाने आनंद खरेदी करता येतो." यावेळी, ट्विंकल आणि विकी ग्रीन झोनमध्ये गेले, या विधानाशी सहमत झाले, तर काजोल असहमत होती. तिने युक्तिवाद केला, "तुमच्याकडे कितीही पैसे असले तरी ते खरोखरच अडथळा बनू शकतं. ते तुम्हाला खऱ्या स्वतःपासून वंचित ठेवतं."