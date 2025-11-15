English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

काजोल आणि ट्विंकल खन्ना करत आहेत एकमेकांच्या एक्स-बॉयफ्रेंडशी डेट; युझर्सने उघड केली व्यक्तीची ओळख

Kajol And Twinkle dating each others Ex: काजोल आणि ट्विंकल खन्ना यांनी त्यांच्या शोमध्ये एक्स डेटिंगचा खुलासा केला.

कावेरी पिंपळे | Updated: Nov 15, 2025, 11:32 AM IST
काजोल आणि ट्विंकल खन्ना करत आहेत एकमेकांच्या एक्स-बॉयफ्रेंडशी डेट; युझर्सने उघड केली व्यक्तीची ओळख

बॉलिवूडच्या चाहत्यांच्या दरबारात अभिनेत्री काजोल आणि ट्विंकल खन्ना यांचा शो “टू मच विथ काजोल अँड ट्विंकल” प्रचंड लोकप्रिय होत आहे. या शोमध्ये विविध सेलिब्रिटी येऊन त्यांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्याबद्दल मोकळेपणाने चर्चा करतात, तसेच काही वेळा थक्क करणारे खुलासेही करतात. अलीकडील एपिसोडमध्ये अभिनेत्री कृति सॅनन आणि अभिनेता विकी कौशल उपस्थित होते. या चारही सेलिब्रिटींनी प्रेक्षकांना धमाल दिली आणि मनोरंजनाचा उच्चांक गाठला. पण शोच्या एका भागात ट्विंकल खन्नाने केलेल्या खुलाश्यामुळे सोशल मीडियावर चर्चेला वेग मिळाला.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्विंकल खन्नाने केले थक्क करणारे खुलासा

शोच्या “येस ऑर नो” सेगमेंटमध्ये ट्विंकलला विचारण्यात आले की, 'बेस्ट फ्रेंड्सनी एकमेकांच्या एक्स बॉयफ्रेंडला डेट करावे का?' त्यावर ट्विंकल खन्ना म्हणाली, 'माझे मित्र माझ्यासाठी इतर कोणापेक्षाही जास्त महत्वाचे आहेत. प्रियकर तर तुम्हाला कुठेही मिळेल.' त्यानंतर तिने काजोलकडे पाहिले आणि थोड्या हसतमुख शैलीत सांगितले, 'आमचा एक कॉमन एक्स बॉयफ्रेंड होता, पण आम्ही त्याचे नाव उघड करू शकत नाही.' या विधानामुळे प्रेक्षक आणि चाहत्यांमध्ये जोरदार उत्सुकता निर्माण झाली आहे. सोशल मीडियावर युझर्स ट्विंकल आणि काजोलच्या भूतकाळाबद्दल तर्क वितर्क करत आहेत, आणि अनेकांनी त्यांच्या कॉमन एक्स-बॉयफ्रेंडबाबत अंदाज व्यक्त केले आहेत.

सोशल मीडियावर चाहत्यांचा अंदाज

रेडिट आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर या खुलाश्याबाबत जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. काही युझर्सने अभिषेक कुमार गट्टू, अभिषेक कपूर आणि बॉबी देओल यांच्याबाबत अंदाज व्यक्त केला आहे. तर काही युझर्स असा अंदाज लावतात की काजोल आणि ट्विंकल त्यांच्या पतींबाबत बोलत आहेत. यापूर्वी काजोलने अक्षय कुमारवर आपला क्रश असल्याचे मान्य केले आहे, तर काही युझर्स म्हणतात की ट्विंकल खन्ना आणि अजय देवगण काही काळ डेटिंग करत होते. या चर्चेमुळे सोशल मीडियावर हॅशटॅग्स आणि मीम्सचा तुफान पाऊस सुरू आहे.

शोची लोकप्रियता

'टू मच विथ काजोल अँड ट्विंकल' हा शो प्रेक्षकांच्या मनावर ठसा उमठवत आहे. शोमध्ये सेलिब्रिटींच्या खुलाश्यांमुळे आणि थट्टा-मस्तीमुळे प्रेक्षकांची उत्सुकता कायम राहते. काजोल आणि ट्विंकलची रसायनशास्त्रही प्रेक्षकांना आवडते, ज्यामुळे हा शो सोशल मीडियावर सतत ट्रेंडिंगमध्ये राहतो. शेवटी, ट्विंकल आणि काजोलचा हा खुलासा त्यांच्या चाहत्यांसाठी एक मोठा गॉसिप पॅकेज ठरला आहे, ज्यामुळे इंटरनेटवर या बॉलिवूड ड्रामावर चर्चा सुरू राहणार आहे.

FAQ
काजोल आणि ट्विंकल खन्ना यांनी कोणत्या शोमध्ये खुलासा केला?
अभिनेत्री काजोल आणि ट्विंकल खन्ना यांनी 'टू मच विथ काजोल अँड ट्विंकल' या शोमध्ये एकमेकांच्या एक्स-बॉयफ्रेंडला डेट केले असल्याचा खुलासा केला.

ट्विंकल खन्नाने काय सांगितले?
ट्विंकल खन्ना म्हणाली, 'आमचा एक कॉमन एक्स-बॉयफ्रेंड होता, पण आम्ही त्याचे नाव उघड करू शकत नाही. मित्र आमच्यासाठी इतर कोणापेक्षाही महत्वाचे आहेत, प्रियकर कुठेही मिळू शकतो.'

सोशल मीडियावर चाहत्यांची प्रतिक्रिया काय आहे?
ट्विंकलच्या खुलाश्यानंतर सोशल मीडियावर प्रेक्षक आणि युझर्समध्ये जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. अनेकांनी कॉमन एक्स-बॉयफ्रेंडबाबत अंदाज वर्तवले आहेत, ज्यामध्ये अभिषेक कुमार गट्टू, अभिषेक कपूर आणि बॉबी देओल यांचा समावेश आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

Tags:
twinkle khanna#bollywoodstars #entertainment #bollywoodcelebrity #bollywoodmovies #trendingnewskajol on godkajol newskajol maa movie release date

इतर बातम्या

Video Viral: दिवसाढवळ्या दादर शिवाजी पार्कात विकृतीचा कळस,...

मुंबई बातम्या