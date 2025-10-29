English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
काजोल-राणी मुखर्जी यांच्या आजोबांचा ‘फिल्मीस्तान’ स्टुडिओ जमीनदोस्त; त्या जागी उभारली जाणार 3 हजार कोटींची इमारत!

 Rs 3,000 crores Filmistan Studio : मुंबईतील आणखी एक ऐतिहासिक पर्व संपणार! फेमस स्टुडिओनंतर आता आणखी एक दंतकथात्मक स्टुडिओ जमीनदोस्त होणार आहे.  

Oct 29, 2025
काजोल-राणी मुखर्जी यांच्या आजोबांचा ‘फिल्मीस्तान’ स्टुडिओ जमीनदोस्त; त्या जागी उभारली जाणार 3 हजार कोटींची इमारत!

‘फिल्मीस्तान स्टुडिओ’ हा बॉलिवूडमधील सर्वात जुन्या आणि प्रतिष्ठित स्टुडिओंपैकी एक मानला जातो. 1943 साली या स्टुडिओची स्थापना अभिनेत्री काजोल आणि राणी मुखर्जी यांच्या आजोबा शशधर मुखर्जी यांनी केली होती. त्यांच्या सोबत सुप्रसिद्ध कलाकार अशोक कुमार, ग्यान मुखर्जी आणि रायबहादुर चुनीलाल हे सहसंस्थापक होते. बॉम्बे टॉकीजपासून वेगळं झाल्यानंतर या दिग्गजांनी स्वतंत्रपणे ‘फिल्मीस्तान’ची स्थापना केली. त्या काळी स्टुडिओ फक्त शूटिंगसाठी जागा नव्हता, तर कलाकारांना मासिक पगारावर ठेवून त्यांच्या कलेला प्रोत्साहन देणारी निर्मिती संस्था होती. ‘फिल्मीस्तान’ने भारतीय चित्रपटसृष्टीला आकार देण्यात मोलाची भूमिका बजावली. इथे ‘अनारकली’, ‘पेइंग गेस्ट’, ‘नया दौर’, ‘अब दिल्ली दूर नहीं’, ‘शहीद’ यांसारखे अनेक सुपरहिट आणि ऐतिहासिक चित्रपट साकारले गेले.

स्टुडिओच्या जागी लक्झरी टॉवर्स

मुंबईच्या गोरेगाव पश्चिमेतील एस.व्ही. रोडवर सुमारे चार एकर जागेवर पसरलेल्या या स्टुडिओची विक्री ‘आर्केड डेव्हलपर्स’ या रिअल इस्टेट कंपनीला करण्यात आली आहे. या कराराची किंमत तब्बल 183 कोटी रुपये असून, कंपनीकडून इथे 3 हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाचा लक्झरी रेसिडेन्शिअल प्रोजेक्ट उभारण्याची योजना आखण्यात आली आहे. या प्रोजेक्टमध्ये दोन 50 मजली टॉवर्स, 3, 4 आणि 5 BHK च्या आलिशान फ्लॅट्स, अत्याधुनिक सोयीसुविधा, जिम, स्विमिंग पूल, आणि मल्टिपर्पज क्लबहाऊस असणार आहे.हा प्रकल्प 2026 मध्ये सुरू होण्याची शक्यता असून, बॉलिवूडच्या हृदयस्थानी असलेला हा भाग आता नव्या रूपात झळकणार आहे.

बॉलिवूडशी घट्ट नातं

‘फिल्मीस्तान’मध्ये दशकानुदशके असंख्य चित्रपट, जाहिराती आणि टीव्ही शोचं चित्रीकरण झालं. येथील साउंड स्टेज, विशाल ओपन सेट्स आणि मध्यवर्ती लोकेशनमुळे अनेक निर्माते-दिग्दर्शकांनी येथे काम करणे पसंत केले. या स्टुडिओने हिंदी चित्रपटसृष्टीसोबतच मराठी, पंजाबी आणि दक्षिण भारतीय चित्रपट निर्मितीलाही आधार दिला.

एक युग संपतंय

मुंबईतल्या सिनेसृष्टीची ओळख असलेले अनेक स्टुडिओ फेमस, नटराज, कमाल अमरोही आता अस्तित्वात नाहीत. ‘फिल्मीस्तान’ची विक्री म्हणजे या यादीत आणखी एक प्रतिष्ठित नाव जोडले जाणे. 1940 च्या दशकापासून लाखो प्रेक्षकांच्या आठवणीत घर करून राहिलेला हा स्टुडिओ आता नव्या युगात प्रवेश करतोय पण वेगळ्या रूपात. बॉलिवूडच्या वैभवशाली इतिहासातील ‘फिल्मीस्तान’चा अध्याय आता संपत असला, तरी त्याने दिलेली सिनेमॅटिक जादू आणि सुवर्णकाळाची आठवण मात्र कायमच हृदयात जिवंत राहील.

FAQ
फिल्मीस्तान स्टुडिओ कधी आणि कोणी उभारला होता?
फिल्मीस्तान स्टुडिओची स्थापना 1943 साली अभिनेत्री काजोल आणि राणी मुखर्जी यांच्या आजोबा शशधर मुखर्जी यांनी केली होती. त्यांच्यासोबत अशोक कुमार, ग्यान मुखर्जी आणि रायबहादुर चुनीलाल हे सहसंस्थापक होते.
फिल्मीस्तान स्टुडिओ कोणत्या कंपनीने विकत घेतला आहे?
‘आर्केड डेव्हलपर्स’ या रिअल इस्टेट कंपनीने हा स्टुडिओ तब्बल 183 कोटींना विकत घेतला आहे.
आता या ठिकाणी काय उभारण्यात येणार आहे?
फिल्मीस्तानच्या जागी सुमारे ३ हजार कोटींच्या खर्चाचा आलिशान निवासी प्रकल्प उभारला जाणार आहे. यात दोन ५० मजली टॉवर्स आणि ३, ४, ५ BHK चे लक्झरी फ्लॅट्स असतील.

