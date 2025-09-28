काजोलने या अभिनेत्याच्या 10 कानशिलांसोबत जे केलं, ते पाहून प्रेक्षक झाले थक्क!

बॉलिवूडची चर्चित अभिनेत्री काजोल आजही सिनेमांमध्ये प्रचंड सक्रिय आहे, जरी वय पन्नाशी ओलांडलेले असले तरी ती आपल्या कामासाठी नेहमीच चर्चेत राहते. 90 च्या दशकात तिने मुख्य अभिनेत्री म्हणून अनेक गाजलेल्या चित्रपटांमध्ये काम करून प्रेक्षकांची मने जिंकली होती. अभिनयाबरोबरच तिच्या हटके आणि गमतीदार किस्स्यांमुळेही ती नेहमीच मीडिया आणि प्रेक्षकांच्या लक्षात राहते. आज आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत काजोलच्या पहिल्या चित्रपटाशी संबंधित एक विस्मयकारक किस्सा. काजोलच्या पहिल्या चित्रपट ‘बेखुदी’ (1992) च्या सेटवर तिने तिच्या हिरो कमल सदानाचं कानाखाली सलग 10 मारल्या होत्या. हा प्रकार पाहून दिग्दर्शक राहुल रवैल आणि सेटवर उपस्थित सर्वजण थक्क झाले होते. ‘बेखुदी’ हा चित्रपट काजोलसह कमल सदानाचाही पहिला होता. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन राहुल रवैल यांनी केले होते, तर निर्माते रीटा रवैल आणि महारूख जुखी होत्या. या चित्रपटातील एका सीनमध्ये, काजोलला कमलच्या कानाखाली मारायचं होतं. सीन अशी होती की, काजोलला समजते की कमलने तिच्या भावाची हत्या केली आहे. या क्षणावर ती खूप संतापलेली असते आणि कमलच्या कानाखाली जोरदार मारते. काजोलने या सीनमध्ये पूर्णपणे स्वतःला तिच्या भूमिकेत शिरून दाखवले, ज्यामुळे दिग्दर्शक आणि सेटवरील इतर लोकही थक्क झाले. दिग्दर्शकाने काजोलला सांगितलं की ती इतक्या जोरात मारू नये, तरीही काजोलने तिचा आत्मविश्वास आणि प्रामाणिकपणा दाखवत कमलला सलग 10 कानाखाली मारल्या. हा प्रसंग पाहून सर्वजण स्तब्ध झाले आणि काजोलच्या अभिनयातील प्रामाणिकपणाचे कौतुक केले गेले.
काजोलच्या कामाबद्दल बोलायचं झालं, तर नुकतीच ती ‘मां’ या चित्रपटात दिसली होती, जो बॉक्स ऑफिसवर फारसा यशस्वी ठरला नाही. मात्र सध्या ती तिच्या नव्या शो ‘Too Much with Kajol & Twinkle’ मुळे चर्चेत आहे, जिथे ती अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना सोबत होस्टिंग करत आहे. हा शो प्रेक्षकांना प्रफुल्लित करणारा आणि मनोरंजक असल्यामुळे लोकप्रिय ठरत आहे काजोलच्या या किस्स्यामुळे स्पष्ट होते की, तिचा अभिनय फक्त दृश्यानुरूप नसून, ती प्रत्येक भूमिकेत पूर्णपणे झोकून देते. तिच्या कामाच्या पद्धतीत प्रामाणिकपणा, समर्पण आणि ऊर्जा स्पष्ट दिसून येते. पहिल्या चित्रपटाच्या सेटवरली ही घटना आजही चाहत्यांच्या आठवणीत जिवंत आहे. तिच्या अभिनयातील सच्चेपणा आणि भूमिका किती जिवंत व वास्तविक असतात हे या किस्स्याने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. काजोल फक्त अभिनयातच नव्हे, तर तिच्या व्यक्तिमत्वातही नेहमीच उत्साही आणि हटके आहे. तिच्या कामाची गुणवत्ता आणि प्रेक्षकांशी तिचा संवाद या गोष्टींमुळे ती आजही बॉलिवूडमध्ये आदर्श उदाहरण मानली जाते. तिच्या प्रत्येक भूमिकेतली ती ऊर्जा आणि समर्पण, चाहत्यांना नेहमीच आकर्षित करत राहते.
FAQ
