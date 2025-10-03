दुर्गापूजेत काजोलसोबत ‘Scandal’? व्हायरल व्हिडीओमागचं सत्य!

नवरात्री आणि मुखर्जी दुर्गा पूजा पंडाल नेहमीच चाहत्यांसाठी आकर्षणाचे केंद्र राहतो. या पंडालमध्ये बहिणी अभिनेत्री काजोल आणि राणी मुखर्जी यांचे उपस्थित राहणे नेहमीच चर्चेचा विषय ठरते. दुर्गा पूजेच्या निमित्तानं पंडालमध्ये सिंदूर खेला खेळला जातो, जो चाहत्यांना नेहमीच खूप आवडतो. यंदा देखील काजोल आणि राणी मुखर्जी यांनी या रंगतदार कार्यक्रमाचा आनंद घेतला. दरम्यान, सिंदूर खेला दरम्यानचा काजोलचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओत दिसते की, मोठ्या गर्दीत पायऱ्या उतरतानाच मागे उभा असलेला एक माणूस काजोलचा हात धरतो आणि तिला वरच्या पातळीवर नेतो. काजोलची प्रतिक्रिया आणि त्या क्षणातील परिस्थिती व्हिडीओत कैद झाली असून, यामुळे चाहत्यांमध्ये जोरदार चर्चेला सुरुवात झाली. व्हिडीओ पाहणाऱ्या काही लोकांनी त्या माणसाला दोष दिला, तर काहींनी काजोललाच जबाबदार ठरवलं. मात्र, सत्य हे आहे की हा माणूस पंडालचा स्वयंसेवक होता. त्याने फक्त काजोलला थांबवून तिच्या सोबत फोटो काढण्यासाठी हात धरला होता. काजोलने देखील त्याच्या खांद्यावर हात ठेवून फोटोसाठी पोझ दिला, आणि नंतर सर्व काही सुरळीत पार पडले.
पंडालमध्ये अनेक सेलिब्रिटी देखील दर्शनासाठी उपस्थित होते. जया बच्चन, सुमोना चक्रवर्ती, प्रियांका चोप्रा, रुपाली गांगुली, आलिया भट्ट यांसारख्या अनेक प्रसिद्ध कलाकारांनी पंडालची भेट घेतली आणि काजोलसह फोटो काढले. सिंदूर खेलाच्या वेळेस प्रचंड गर्दी असतानाही काजोल सर्वांना अटेंड करत होती, सतत सेल्फी घेण्यासाठी चाहत्यांच्या गटांमध्ये पोहोचत होती. सध्या काजोल 'Too Much with Kajol and Twinkle' या टॉक शोमधून प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहे. हा शो २५ सप्टेंबरपासून सुरू झाला आहे आणि चाहत्यांकडून त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. याशिवाय काजोल “द ट्रायल: प्यार खून धोका सीझन 2” आणि प्रभू देवाच्या 'Maharagni: Queen of Queens' मध्येही दिसणार आहे.
व्हिडीओच्या व्हायरल होण्यामुळे पुन्हा एकदा काजोलची पंडालमध्ये उपस्थिती आणि तिच्या चाहत्यांसोबत संवादाची वृत्ती चर्चेत आली आहे. चाहत्यांमध्ये हा प्रसंग हळूहळू स्पष्ट झाला आहे आणि सोशल मीडियावरून चुकीच्या धारणांना मार्ग निघत आहे.
FAQ
हा व्हायरल व्हिडीओ खरंच काजोलशी अयोग्य वर्तन दर्शवतो का?
नाही. हा व्हिडीओ फक्त पंडालातील एक स्वयंसेवक काजोलचा हात धरून फोटो काढण्याचा प्रयत्न करत असताना कैद झाला आहे. काजोलने त्याच्या खांद्यावर हात ठेवून फोटोसाठी पोझ दिला, त्यामुळे काही चुकीच्या धारणांना व्हिडीओमुळे जन्म झाला.
सिंदूर खेला दरम्यान हा प्रसंग का झाला?
सिंदूर खेला हा दुर्गा पूजेत साजरा केला जाणारा पारंपरिक कार्यक्रम आहे, ज्यामध्ये मोठ्या गर्दीत अनेक चाहते आणि सेलिब्रिटी उपस्थित राहतात. या गर्दीत स्वयंसेवकाने काजोलला थांबवून तिच्या सोबत फोटो काढण्यासाठी हात धरला, आणि हा क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला.
काजोल सध्या कोणत्या प्रोजेक्टसाठी प्रेक्षकांसमोर आहे?
काजोल सध्या “Too Much with Kajol and Twinkle” या टॉक शोमधून प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहे. तसेच ती “द ट्रायल: प्यार खून धोका सीझन 2” आणि “Maharagni: Queen of Queens” या प्रोजेक्टमध्येही दिसणार आहे.