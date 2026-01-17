English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
लग्नाच्या 2 वर्षातच नवऱ्याने केला घात... 'कलयुग'मधील निरागस मुलगी आज पूर्णपणे बदलली, 20 वर्षांनंतर ओळखणंही कठीण

Guess Who: 2005 मधील अविस्मरणीय चित्रपटापैकी एक असलेला चित्रपट म्हणजे 'कलयुग' हा चित्रपट. यामधील 'रेणूका' आठवतेय का? ही भूमिका सारणाऱ्या अभिनेत्रीने कधी काळी नैराश्य, डिप्रेशन आणि एकाकीपणाचा सामना केला होता. तिची प्रकृती इतकी खालावली की तिला ओळखणं कठीण झालं. जाणून घ्या अभिनेत्रीची ह्रदयद्रावक कहाणी. 

Kalyug Movie actress:  2005 साली प्रदर्शित झालेल्या 'कलयुग' या चित्रपटातून एक निरागस, साधी-सोपी मुलगी प्रेक्षकांच्या मनात घर करून गेली. कुणाल खेमूसोबत दिसलेली ही अभिनेत्री म्हणजे स्माइली सूरी. पहिल्याच चित्रपटातून तिला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली आणि ती रातोरात चर्चेत आली. मात्र, ही यशाची चमक फार काळ टिकली नाही. वैयक्तिक आयुष्यातील अडचणी, आरोग्य समस्या आणि मानसिक तणाव यामुळे तिचं करिअर हळूहळू मागे पडत गेलं.

कलयुगनंतरचा प्रवास
कलयुगमध्ये स्माइलीचा साधा लूक, भोळा स्वभाव आणि भावनिक अभिनय प्रेक्षकांना खूप भावला. अनेकांना वाटलं होतं की ती पुढील मोठी स्टार ठरेल. पण काही वर्षांतच तिच्या वाट्याला संघर्ष आला. गंभीर आजारपण आणि वैयक्तिक आयुष्यातील चढ-उतार यामुळे ती कामावर लक्ष केंद्रित करू शकली नाही. याच काळात तिचं करिअर थांबलेलं दिसू लागलं.

बॉलीवूडशी नातं पण यश दूरावलं
अनेकांना माहीत नाही, पण स्माइली सूरीचं बॉलीवूडशी खास नातं आहे. ती आलिया भट्ट, इमरान हाशमी आणि दिग्दर्शक मोहित सूरीची कजिन आहे. एवढं असूनही तिचं करिअर अपेक्षेप्रमाणे पुढे जाऊ शकलं नाही. हळूहळू तिने अभिनयापासून अंतर घेतलं आणि वेगळ्या वाटा शोधायला सुरुवात केली.

वैयक्तिक आयुष्य आणि संघर्ष
30 एप्रिल1983 ला जन्मलेली स्माइली आज 42 वर्षांची आहे. तिने क्रेकर्स, 'ये मेरा दिल' आणि 'तिसरी ऑंख' यांसारख्या चित्रपटांत काम केलं. 2015 मध्ये ती 'नच बलीये' या डान्स रिअॅलिटी शोमध्येही सहभागी झाली होती. 2014 मध्ये तिचं लग्न विनीत बंगेरासोबत झालं, पण हे नातं फक्त 2 वर्ष टिकू शकलं. 2016 मध्ये घटस्फोटानंतर ती डिप्रेशनमध्ये गेली.

आज बदललेला अंदाज
आज जवळपास 20 वर्षांनंतर स्माइली सूरीचा लूक पूर्णपणे बदललेला आहे. कलयुगमधील साध्या मुलीऐवजी आता ती ग्लॅमरस आणि आत्मविश्वासाने भरलेली दिसते. बदललेला हेअरस्टाइल, विशेषतः बॅंग्समुळे अनेक चाहते तिला ओळखूही शकत नाहीत. सोशल मीडियावर ती सतत सक्रिय असून, फोटो आणि व्हिडिओ शेअर करत असते. तिच्या नव्या अंदाजाला चाहत्यांकडून चांगला प्रतिसादही मिळतो.

नव्या आयुष्याची सुरुवात
घटस्फोटानंतर चित्रपटांच्या ऑफर्सही थांबल्या, पण स्माइलीने हार मानली नाही. डान्स आणि फिटनेसच्या माध्यमातून तिने स्वतःला सावरलं. नुकतंच तिने सांगितलं की पोल डान्सिंगमुळे तिला डिप्रेशनमधून बाहेर पडायला मदत झाली. आज ती अभिनयापेक्षा स्वतःच्या आरोग्यावर आणि आनंदावर लक्ष केंद्रित करत आहे. संघर्षातून उभं राहणं आणि नव्याने आयुष्य जगणं, हीच स्माइली सूरीची खरी ओळख ठरत आहे.

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.

