  • मनोरंजन
  • कलम हसनने ट्रम्प प्रशासनाला सुनावलं! आम्ही कोणाचे नोकर नाही, आदेश ऐकण्याचे...

Kamal Haasan lashes out at  Donald Trump: अमेरिकेच्या तात्पुरत्या 30 दिवसांच्या रशियन तेल सवलतीनंतर, कमल हसन यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 9, 2026, 10:11 AM IST
जागतिक राजकारणात सध्या भारताच्या रशियन तेल खरेदीवरून मोठीच खडाजंगी पाहायला मिळत आहे. अमेरिकेने भारताला रशियन तेल खरेदीसाठी ३० दिवसांची तात्पुरती सवलत जाहीर केल्यानंतर, दाक्षिणात्य सुपरस्टार आणि राजकारणी कमल हसन यांचा पारा चढला आहे.

'आम्ही कोणाचे नोकर नाही,' अशा शब्दांत कमल हसन यांनी थेट अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना सुनावलं आहे. त्यांनी आपल्या X हँडलवरून ट्रम्प यांना उद्देशून एक जळजळीत पत्र लिहिलं असून, त्यात भारताच्या स्वातंत्र्याचा आणि स्वाभिमानाचा जोरदार पुनरुच्चार केला आहे. कमल हसन यांनी या पत्रात म्हटलं, 'आम्ही, भारताचे नागरिक, एका स्वतंत्र आणि सार्वभौम देशाचे आहोत. दूरवरच्या परकीय किनाऱ्यावरून येणारे आदेश ऐकण्याचे दिवस संपले आहेत. कृपया आपल्या कामाशी काम ठेवा. एकमेकांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करणे हाच जागतिक शांततेचा पाया आहे.'

दाक्षिणात्य अभिनेता, ‘मक्कल नीधी मय्यम’ पक्षाचे संस्थापक कमल हसन यांनी हे पत्र 'एक अभिमानी भारतीय नागरिक' म्हणून स्वाक्षरी करून संपवले आहे. त्यांच्या या पत्राने भारताच्या स्वातंत्र्य आणि राष्ट्रीय निर्णय प्रक्रियेवर जोरदार संदेश दिला आहे.

सध्या आखाती देशांमधील तणावामुळे जागतिक स्तरावर तेलाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत, भारताला समुद्रात अडकलेलं रशियन कच्चं तेल विकत घेता यावं, यासाठी अमेरिकेच्या तिजोरी विभागाने 5 मार्च ते 4 एप्रिल या कालावधीसाठी ३० दिवसांची तात्पुरती सवलत जाहीर केली. मात्र, अनेक राजकीय वर्तुळात या निर्णयाला संतापाचा सूर मिळाला आहे. भारताला दिलेल्या या सवलतीला काहींनी आदेशासारखे स्वरूप असल्याचं म्हटलं असून, त्यामुळे देशाच्या स्वायत्ततेवर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

कमल हसन यांनी स्पष्ट केलं की, भारताने आपलं ऊर्जा धोरण ठरवण्यासाठी कोणाच्याही परवानगीची गरज नाही. “आपल्याला तेल कुठून खरेदी करायचं हे ठरवणं फक्त भारताचा हक्क आहे,” असं त्यांनी म्हटलं. त्यांच्या या भूमिकेमुळे देशांतर्गत राजकारणातही चर्चेला गती मिळाली आहे. सरकारने या सवलतीला राजनैतिक यश मानत सांगितलं की, संकटकाळात देशाची ऊर्जा सुरक्षा अबाधित राहील.

तसेच, काँग्रेसने कमल हसन यांच्या मताशी सहमती दर्शवत म्हटलं की, भारत एक स्वतंत्र देश आहे आणि तेल खरेदीसंदर्भात दुसऱ्या देशाची परवानगी घेण्याची गरज नाही. काँग्रेसने या निर्णयाचा थेट विरोध केला नाही, तर भारताच्या सार्वभौमिक अधिकारावर भर दिला आहे.

जागतिक स्तरावरही भारताच्या या निर्णयावर चर्चा सुरु झाली आहे. काही विश्लेषकांच्या मते, रशियन तेल खरेदीसाठी अमेरिकेने दिलेली सवलत ही तात्पुरती आहे, मात्र भारताला ऊर्जा सुरक्षेसाठी हा निर्णय घेण्याचा पूर्ण हक्क आहे. कमल हसन यांनी या मुद्द्यावरून केवळ राजकीय मत व्यक्त केलं नाही, तर देशातील सामान्य नागरिकांमध्ये स्वाभिमान आणि स्वायत्ततेची भावना जागवली आहे.

विशेषत: देशांतर्गत राजकारणात यामुळे तापमान वाढलं आहे. एका बाजूला सरकारने सवलतीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे, तर दुसऱ्या बाजूला विरोधक आणि काही नागरिक या निर्णयाला अभिप्रेत स्वरूपात पाहत आहेत. कमल हसन यांची भूमिका या चर्चेला अधिक चालना देत आहे.

या घटनेमुळे जागतिक राजकारणात आणि भारताच्या देशांतर्गत राजकारणात दोन्ही ठिकाणीच चर्चेला वेग मिळाला असून, ऊर्जा धोरण, राष्ट्रीय स्वायत्तता आणि जागतिक दबाव या विषयांवर देशभरात तीव्र चर्चा सुरु झाली आहे.

