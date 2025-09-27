चौथ्या वर्षी राष्ट्रीय पुरस्कार! त्रिशा ठोसरने मोडला कमल हासन यांचा मोठा विक्रम, स्वत: फोन करत म्हणाले...

Kamal Haasan Praised Treesha Thosar: काही दिवसांपूर्वीच पार पडलेल्या 71 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात 2023 साली आलेल्या ‘नाल 2’ या चित्रपटासाठी बालकलाकार त्रिशा ठोसरला राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर झाला होता. या यशाबद्दल दिग्गज अभिनेते कमल हासन यांनी त्रिशा ठोसरला शुभेच्छा दिल्या असून तिच्या प्रतिभेची प्रशंसा त्यांनी केली आहे. विशेष म्हणजे, त्रिशा ठोसरने कमल हासन यांचा जुना विक्रम मोडीत काढला आहे.
कमल हासन यांनी आपल्या एक्स म्हणजेच पूर्वीचं ट्विटर अकाऊंटवरून एक पोस्ट शेअर केली आहे. ज्यामध्ये त्यांनी व्हिडीओ शेअर करत लिहिलं की, 'प्रिय त्रिशा ठोसर, तुला माझ्याकडून मनःपूर्वक शुभेच्छा. तू माझा विक्रम मोडला आहेस, कारण मला पहिला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला तेव्हा मी सहा वर्षांचा होतो. फारच छान मॅडम! तुझ्या अप्रतिम प्रतिभेवर असंच काम करत रहा. घरच्यांना माझ्याकडून मनःपूर्वक शुभेच्छा असं त्यांनी म्हटलं आहे.
राजकमल फिल्म्सच्या एक्स अकाऊंटवरून एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे. यात कमल हासन स्वतः त्रिशा ठोसरशी संवाद साधताना दिसत आहेत. ते तिच्या यशाबद्दल अभिनंदन करताना दिसत असून ते तिला पुढच्या प्रोजेक्ट्सबाबत उत्सुकतेने विचारताना दिसत आहेत. त्यावर त्रिशा ठोसर अतिशय गोड व निरागसपणे उत्तर देते आणि कमल हासन यांच्या शुभेच्छांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करते. सध्या हाच व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला असून चाहत्यांनी देखील यावर खास प्रतिक्रिया देत त्रिशाला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
या पोस्टमध्ये सांगितलं आहे की कमल हासन यांना पहिला राष्ट्रीय पुरस्कार सहा वर्षांच्या वयात मिळाला होता. परंतु त्रिशा ठोसरने केवळ चार वर्षांची असतानाच हा प्रतिष्ठित सन्मान आपल्या नावावर केला आहे. त्यामुळे तिने एक नवा विक्रम नोंदवला आहे.
‘नाल 2’ हा मराठी चित्रपट असून तिच्यातील त्रिशाच्या गोड आणि प्रभावी अभिनयामुळे तिला हा मानाचा पुरस्कार मिळाला आहे. तिच्या या कामगिरीमुळे संपूर्ण मराठी चित्रपटसृष्टीला अभिमान वाटत आहे. त्यासोबतच तिचे मोठ्या प्रमाणात कौतुक देखील होत आहे.
FAQ
त्रिशा ठोसरला राष्ट्रीय पुरस्कार कशासाठी मिळाला?
७१व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात २०२३ च्या ‘नाल २’ या मराठी चित्रपटासाठी बालकलाकार त्रिशा ठोसरला बाल कलाकार पुरस्कार जाहीर झाला.
कमल हासन यांनी त्रिशाला काय शुभेच्छा दिल्या?
कमल हासन यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर करून त्रिशाला शुभेच्छा दिल्या आणि तिच्या अप्रतिम प्रतिभेची प्रशंसा केली. ते म्हणाले, ‘तू माझा विक्रम मोडला आहेस, कारण मला पहिला पुरस्कार ६ वर्षांचा असताना मिळाला. फारच छान मॅडम!’
त्रिशाने कमल हासन यांचा विक्रम कसा मोडला?
कमल हासन यांना पहिला राष्ट्रीय पुरस्कार ६ वर्षांच्या वयात मिळाला होता, तर त्रिशा ठोसरने केवळ ४ वर्षांच्या वयात ‘नाल २’साठी पुरस्कार जिंकून नवा विक्रम नोंदवला.