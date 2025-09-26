English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

...म्हणून माझे नाव 'विजया', 'कमळी' फेम अभिनेत्रीने स्वत:च केला खुलासा

झी मराठीवर प्रसिद्ध असणारी 'कमळी' मालिकेतील प्रसिद्ध अभिनेत्रीने तिचे नाव विजया का ठेवलं याबाबत खुलासा केला आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 26, 2025, 04:40 PM IST
...म्हणून माझे नाव 'विजया', 'कमळी' फेम अभिनेत्रीने स्वत:च केला खुलासा

Kamali Fame Actress : नवरात्र म्हणजे शक्तीची, भक्तीची आणि स्त्रीत्वाची विविध रूपं. देवीचं रूप ही केवळ धार्मिक संकल्पना नसून, ती जीवन जगण्याची एक प्रेरणा आहे. अशीच एक प्रेरणादायी कहाणी आहे कमळीची म्हणजेच आपल्या 'विजया बाबर' हिची. विजयाने आपल्या आयुष्यात नवदुर्गांचे नऊ गुण आत्मसात केले आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

तिच्या जीवनातील अनुभव, संघर्ष, स्वावलंबन आणि आत्मविश्वास यामुळे तिचं व्यक्तिमत्त्व एक मूर्तिमंत शक्तिस्वरूप कसं  बनलं ते तिने सांगितले.  'गेल्या पाच वर्षांपासून मी स्वबळावर जगत आहे. माझं आर्थिक नियोजन, घर चालवणं, आणि प्रत्येक जबाबदारी मी स्वतः सांभाळते. ही ताकद म्हणजेच शैलपुत्री देवीची स्थिरता, धैर्य आणि आत्मविश्वास मला वाटतो. ब्रह्मचारिणी देवीसारखी शिस्त, आत्मसंयम, आणि एकाग्रता माझ्या स्वभावाचा भाग आहे. मी कधीही क्षणात प्रतिक्रिया देत नाही, आधी विचार करते, मग बोलते. ही चंद्रघंटा देवीची संयम आणि शांतीची प्रेरणा आहे. माझ्यातील सृजनशीलता आणि ऊर्जा ही कुठल्याही नवीन भूमिकेत तिला सहज सामावून घेते. 

मी आपल्या आयुष्यात कुशमांडा देवीसारखी ऊर्जा अनुभवते. काहीही नवीन सुरु करायचं असेल, तर माझ्याकडे ती जिद्द आणि सर्जनशक्ती असते. स्कंदमातेप्रमाणे मी माझ्या जवळच्या लोकांविषयी खूप प्रेमळ आणि रक्षणाची भावना ठेवते. कोणत्याही प्रसंगात मी त्यांच्यासोबत उभी असते. कात्यायनी देवीचं उग्र रूप अजून कधीच बाहेर आलं नाही, पण चुकीच्या गोष्टींचा सामना करण्यासाठी माझ्यात ती जिद्द आणि न्यायासाठी उभं राहण्याचं बळ आहे, याची मला जाणीव आहे आणि तशीच भूमिका मी सध्या कमळी म्हणून साकारत आहे .

'...म्हणून माझं नाव विजया ठेवलं'
 
मी नेहमी सकारात्मक लोकांमध्ये राहते, नकारात्मकतेपासून दूर राहते  हेच कालरात्री देवीचे गुण माझ्यात आहेत . तसंच, माझं आयुष्य महागौरीप्रमाणे शांतीपूर्ण आहे. सिद्धिदात्री देवीसारखी परिपूर्णता आणि समजून घेण्याची ताकद मी नेहमी साध्य करण्याचा प्रयत्न करते. मी परिपूर्ण नाही, पण प्रत्येक गोष्ट चांगली करण्यासाठी मी मनापासून प्रयत्न करते. या सगळ्या गुणांचा पाया माझ्या आईकडे आणि बहिणीकडे आहे. माझं कुटुंब माझं शक्तिस्थान आहे. पण मी स्वतंत्र राहायला लागल्यावर, काम करायला लागल्यावर, हे गुण मी स्वतःमध्ये वाढवले. असं विजयाने भावनिकपणे सांगितले. माझा जन्म विजयादशमीच्या दिवशी झाला म्हणून माझं नाव 'विजया' ठेवलं. त्यामुळे नवरात्र आणि दसरा यांच्याशी माझं खूप खोल नातं आहे. हा सण मला केवळ धार्मिक नाही, तर वैयक्तिकरित्या आत्मशक्तीची आठवण करून देतो.

विजया बाबरसारख्या अनेक स्त्रिया आज आपल्या आयुष्यात नवदुर्गांच्या गुणांचं प्रतिबिंब घेऊन समाजात आपली वेगळी ओळख निर्माण करत आहेत. कमळी उर्फ विजयाचे हे अनुभव  म्हणजे नवरात्रातील खऱ्या शक्तीस्वरूपाची जिवंत साक्ष आहे.

FAQ

विजया बाबर कोण आहेत आणि त्यांचे दुसरे नाव काय?

विजया बाबर ही स्वावलंबी स्त्री आहेत, ज्या सध्या ‘कमळी’ या नावाने ओळखल्या जातात. त्या आपल्या जीवनात नवदुर्गांच्या गुणांचे प्रतिबिंब घेऊन जगतात.

विजया बाबर कधीपासून स्वावलंबी झाल्या?

गेल्या पाच वर्षांपासून त्या स्वबळावर जगत आहेत. आर्थिक नियोजन, घर चालवणे आणि सर्व जबाबदाऱ्या त्या स्वतः सांभाळतात.

शैलपुत्री देवीचा गुण विजयांमध्ये कसा दिसतो?

शैलपुत्री देवीची स्थिरता, धैर्य आणि आत्मविश्वास हे गुण तिच्यात आहेत, ज्यामुळे ती प्रत्येक आव्हानाचा सामना करू शकते.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
kamalikamali actressvijaya babarkamali newsकमळी मालिका

इतर बातम्या

Sonam Wangchuk Arrest: थ्री इडियट्स फेम सोनम वांगचूक यांना...

भारत